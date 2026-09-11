4 bámulatos koktélbár Budapesten, ahol minden egyes koccintás felpezsdíti az éjszakát

Rendületlenül pezsegnek a budapesti éjszakák, a szabadtéri gasztroélmények után pedig eljött a hangulatos, menedéket nyújtó bárok ideje. Olyan helyszíneket gyűjtöttünk most össze nektek, ahol minden egyes koccintás emlékezetes lesz: íme, négy különleges koktélbár Budapesten, amit szeptemberben fel kell fedeznetek! (x)

Lilith

A VII. kerületben megbújó Lilith koktélbárjában a sejtelmes részletek és a különleges koktélok igazán egyedi világot teremtenek. Koncepciójának középpontjában a névadó női mitológiai alak és a hozzá kapcsolódó misztikum áll. A koktélokat tarot kártyákat idéző lapokon ismerhetitek meg, és mivel az italok egy-egy karaktert, történetet, hangulatot is megidéznek, azt érdemes választani, amelyik a leginkább megszólít benneteket.

A Lilith azoknak szól, akik többre vágynak egy koktélnál: meglepetésekre és egy helyre, ahol még a beszélgetések is meghittebbek lesznek. Az apró részletek, a díszítőmotívumok, a fények egyaránt az ősi női energiák különböző megtestesüléseit jelenítik meg, láthatatlan szálként fűzve össze a mítoszt a jelennel. Lépjetek be a bár misztikus világába, foglaljátok le a helyszínt, vagy kérjetek akár személyre szabott kitelepülést – a többit pedig bízzátok a Lilithre!

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 7. | Weboldal

Elysian Bar Budapest

Nem túlzás azt állítani, hogy az Elysian Bloody Maryje Budapest egyik legizgalmasabb koktélja. Különlegességét a World’s 50 Best Bars nemzetközi kalauza, a 50 Best Discovery is kiemelte, nem véletlenül: a klasszikust itt Ketel One vodkával, paradicsommal, verjus-vel, fermentált shiitake gombával, fermentált hegyes erős paprikával és gondosan hangolt fűszerekkel gondolják újra. Az eredmény savas, sós, édeskés, csípős és gazdagon umamis, mégis tiszta és harmonikus. Jóval több egy brunchitalnál: kifinomult gasztronómiai kompozíció, mely méltán pályázhatna a világ legjobb Bloody Maryje címre.

1072 Budapest, Akácfa utca 38. | Weboldal

Neverland

Rendhagyó időutazásra hív a Neverland: a bartenderek nem kisebb fába vágták a fejszéjüket, mint hogy történelmi legendákat csempésszenek a pohárba. Több hónapos kutatómunkát és kísérletezést követően pedig végre ti is megkóstolhatjátok a koktélokat, melyeket az ókori Egyiptom, Róma, a viking kor, az azték civilizáció, az Edo-kori Japán és az 1848-as Magyarország ihletett! Olyan különleges kreációkkal koccinthattok, mint a juzus-kardamomos Fáraó, az aranymazsolasavas-feketefokhagymás Császár, vagy éppen a fekete cseresznyés-pekándiós Sámán, mely mellé guatemalai aggodaloműző baba is jár.

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Yeque Chinese Room

A Yeque Chinese Room nem más, mint egy csapat kínai fiatal formabontó projektje, mely alapjaiban írja át mindazt, amit a kínai kultúráról, gasztronómiáról tudni véltetek. Igazi rejtett kincs, mely a magyar fővárostól egészen Ázsiáig repíti az újdonságra szomjazó felfedezőket, méghozzá olyan koktél- és desszertkülönlegességekkel, melyek Budapesten kizárólag náluk, az Irányi utcában kóstolhatóak meg. Elöljáróban annyit azért elárulunk, hogy némelyik italkreációhoz rizsbort, megint másikhoz kínai párlatot használnak fel – és ne csodálkozzatok, ha a lenti szintről karaoke csendül majd fel!

1056 Budapest, Irányi utca 18. | Instagram

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