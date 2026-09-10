Nosztalgia a Gyermekvasúton: Egy napig a már elballagott úttörővasutasok teljesítenek szolgálatot

Az egykori úttörővasutasok szeptemberben visszatérnek a Gyermekvasút fedélzetére, hogy egy nosztalgiával egybekötött szolgálati napon idézzék fel korszakalkotó élményeiket.

A Normafánál vonatozva teljesen természetes látvány, hogy a pénztárban, a jegyellenőrzésnél és a forgalomirányításnál egytől egyig a munkájukat igen komolyan vevő gyerekek teljesítenek felelősségteljes szolgálatot. Szeptember 12-én azonban, egy nosztalgiával egybekötött nap keretein belül kivételesen a már elballagott úttörővasutasok térnek vissza egykori gyakorlati helyükre, Budapest leginkább szeretett vonalára.

Ezen a napon tehát a legkésőbb 1991-ben végzett úttörővasutas pajtások fogják nagy mosollyal köszönteni a vonatozni vágyókat a Széchenyi-hegy és a Hűvösvölgy állomások között, de még az sem lesz ritka, hogy a gyerekkori vasutas barátságokból megmaradt, vidám társaságokkal vonatozhattok majd együtt.

A jókedv és a jobbnál jobb múltidéző történetek garantáltak, további részleteket és a pontos menetrendet a Gyermekvasút weboldalán találjátok.

A nosztalgiavonat a jövő héten sem áll meg: