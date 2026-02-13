Nosztalgiavonatokkal, izgalmas programokkal tart hétvégi nyílt napot a Gyermekvasút

Ha egy igazán különleges családi programot kerestek, érdemes lesz a budai hegyek felé venni az irányt február 15-én vasárnap, ahol nyílt nap keretében ismerkedhettek meg közelebbről a Gyermekvasút kulisszatitkaival.

Február harmadik vasárnapján nyílt nap enged bepillantást kicsiknek és nagyoknak a budapesti Gyermekvasút kulisszatitkaiba. Ezen a napon 10 és 16 óra között nosztalgiavonatokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a Széchenyihegy végállomáson.

A 2026. február 15-én megrendezésre kerülő programon kisfilmet bemutató mozikocsi, járműbemutató, vasúttörténeti kiállítás várja a családokat, de lesz lehetőség arra is, hogy a gyerekek egyenruhába bújjanak, kezelhessék a menetjegyeket, irányíthassák a váltót, továbbá hangosbemondóként is bizonyíthatnak.

Mind közül a legizgalmasabb talán a Mk45-ös mozdony, Bendegúz névre keresztelt vezetőfülkéjében tett látogatás és a felsorakozó vonatok lesznek: a Gyermekvasút legöregebb vontatójárműve, az 1929-ben gyártott lillafüredi motorkocsi és a közkedvelt gőzös is bemutatkozik.

A menetrend szerinti vonatok óránként közlekednek majd Hűvösvölgy és Széchenyihegy között, a felső szakaszon pedig 40-50 percenként nosztalgiavonatok indulnak és teszik felejthetetlenné a hétvégi kiruccanást.

A programról bővebb információt a Gyermekvasút weboldalán ide kattintva találtok.

