40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 11-15.

Megannyi izgalmas program vár rátok február második hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról, koncertről vagy Valentin-napi romantikázásról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2026. február 9-15.)

Idén február 9. és 15. között kerül megrendezésre az év legjobban várt közép-európai divateseménye, a Budapest Central European Fashion Week. Február 13-án az Apollo Gallery, 14-én és 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum vár titeket divatbemutatóval – utóbbi helyszínen ráadásul izgalmas workshopokon és divatipari kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettek. A bemutatón a kollekciók mellett magyar és régiós tervezőkkel is megismerkedhettek, ezen kívül pedig számtalan kísérőesemény vár titeket. Mondanunk sem kell, hogy divatrajongóknak kötelező program!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Régiségvásár Szentendrén // RaktArt Szentendre (2026. február 13-14.)

A szentendrei Kőfaragó utcában február 13-án és 14-én érdemes lesz látogatást tenni, ugyanis a RaktArt Szentendre ezen a két napon ismét szélesre tárja ajtajait a lelkes kincskeresők előtt. Pénteken estébe nyúlóan, szombaton pedig délelőtt válogathattok a megannyi kincs között, ahol ezúttal a festmények és a herendi porcelánok kerülnek főszerepbe.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Valentin-napi szívvadászat // Gödöllői Királyi Kastély (2026. február 13-16.)

Talán még sosem járta át annyira a romantika Gödöllői Királyi Kastély parkját, mint idén februárban. A mesés helyszínen Valentin-nap alkalmából három napon át kutathattok szívek után, és vehettek részt fantasztikus programokon. A szívvadászathoz mindössze egy okostelefonra lesz szükségetek, a meglelt kincsek pedig egy-egy szívhez szóló történetet rejtenek. Lesz még tárlatvezetés, nosztalgiafotózás, ha pedig igazán maradandóvá tennétek a gödöllői látogatást, szerelmetek zálogául hagyjatok egy szerelemlakatot a kastélyparkban!

Tovább az eseményre >>

Szuper téli programok:

Látlak, Budapest! // Eötvös10 (2026. február 5-28.)

A február 5-től látogatható Látlak, Budapest! című tárlat nem másról szól, mint arról, milyen sokféleképpen látják a városlakók a várost, ahol élnek. A tárlat két, egymással párbeszédben álló kiállítást mutat be: egyfelől a Látlak, Budapest! nevet viselő építészeti fotópályázatra beérkezett legjobb 50 alkotást, másfelől pedig egy-egy fotón keresztül ismerhetjük meg ismert emberek – köztük Jakupcsek Gabriella, Kőhalmi Zoltán, Ónodi Eszter és Scherer Péter -, személyes Budapest-történeteit. A tárlat megtekintéséhez regisztráció szükséges.

Bővebb információ >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Február 15-ig még felfedezhetitek a Garden of Lights varázslatos világát, mely ezúttal is egy kultikus mesét elevenít meg: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg – lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét csodalények ragyogják be! A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére, és olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu. Sőt, a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is!

Bővebb információ >>

Világ Állatai Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció egészen február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Tovább a Facebook- eseményre >>

Budapesti programok szerdán (2026. február 11.)

első látásra – ISO100 Collective kiállítás megnyitó // Főfotó

Az ISO100 egy fotó kollektíva, melynek célja, hogy egyéni hangvételű, alkotói fotókat hozzanak létre. A csapat első közös kiállításán filozófiai és transzcendens dimenziókat érintő utcai fotográfiák kerülnek a Főfotó falaira. Az est házigazdája Kornél Kocsány streetfotós, a wonderzofphotography alapítókurátora, a wopcast műsorvezetője, a kiállítást megnyitó gondolatokat pedig Zsolt Birtalan fotóművésztől hallhatjátok. Zenélnek: Szalay Heni és Bodacz Péter.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dzsemma // MANYI

Nyári Emma meghívta a spanokat dzsemmelni és megszületett a Dzsemma.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sonny and his Wild Cows // Renegade Tattoo & Blues Bar

A 2002-ben alakult zenekar az 1940-es és 1950-es évek amerikai zenéjét hozza el: blues, rhythm and blues, rock and roll, rock-a-billy, swing, country és western – hamisítatlan, energikus élő koncerttel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. február 12.)

Rám csaj még nem volt ilyen hatással // Bem Mozi

Reich Péter humoros-szomorkás alkotása igazi kultfilm a kilencvenes évek elejéről, amely az eltelt évtizedek alatt csak növelte rajongótáborát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Stanfel-Sikos-Zsolnai-Mohácsy // Füles

A koncerten saját és más szerzemények fognak ötvözödni az improvizáció konkrétabb is inkonkrétabb elemeivel és helyzeteivel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Street Sixteen // Lámpás

2022-ben, a még gyerekfejjel megalakult Street Sixteen mára szépen kinőtte önmagát. Bár Czutor Simon (ének, basszusgitár), Tóth Csanád (ének, gitár) és Tóth Mátyás (dob) triója még a nagykorúság határát sem súrolják, dalaik úgy szólalnak meg minden színpadon, mintha évtizedek óta zenélnének együtt. A kezdetben feldolgozásokkal koncertező srácok mára több saját szerzeménnyel is rendelkeznek és első nagylemezük kiadásán dolgoznak. Színes műfaji palettával operálnak, dalaikban ugyanúgy megtalálhatóak a rock és a blues elemei, mint a grunge és a metál klasszikus jellemzői is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. február 13.)

Ígjen a falu! // Fonó Budai Zeneház

Olyan jól sikerült a tavalyi télbúcsúztatás, hogy idén újra fergeteges farsangi muri vár a Fonóban. Február 13-án a Bashelán zenekar és meglepetésvendégei, majd Kiss-Balbinat Ádám és barátai segítségével perzselhetitek a parkettát a Budai Zeneházban. A jelmezért cserébe kedvezményes belépő jár!

Tovább az esemény weboldalára >>

Frenk // Magyar Zene Háza

Frenk a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a jazz elemei. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, vadak és melankolikusak, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével. Frenk a Hiperkarma tagjaként került az underground zenei kultúra sűrűjébe és vált ismerté, 2007 óta a Budapest Bár állandó énekese. 2005-ben alapított saját zenekart, és azóta kilenc lemeze jelent meg, készül a tizedik, amelyből elsőként a Magyar Zene Háza közönsége kaphat egy kis ízelítőt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Audioslave by Sound Of Slave

A Sound of Slave Magyarország egyedülálló Chris Cornell emlékzenekara, amely az Audioslave legendás dalait hozza vissza a színpadra. Az együttes célja, hogy a közönség újra átélhesse Cornell páratlan hangját és az Audioslave elementáris energiáját élőben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

BlattNight // ISON

Szenvedélyetek a zene, az éneklés és a finom italok fogyasztása? Az ISON-ban február 13-án lehetőségetek nyílik ezeknek egyszerre hódolni a BlattNight keretében. Azt est folyamán 10 kórusmű kerül terítékre a könnyebbektől a nehezebb darabokig, így mindenki megtalálhatja azt a hangnemet és műfajt, ami számára komfortos és jó szívvel csatlakozhat be a közös éneklésbe. Az esemény során pedig finomabbnál finomabb alkoholos italokkal kényeztethetitek magatokat. A jókedv garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Stranger Synths: Friday The 13th Party // Akvárium Klub

Az biztos, hogy a februári péntek 13-a nem is alakulhatna szerencsésebben: szuper farsangi bulinak lehettek részesei az Akvárium Klubban, ahol a sorozat ikonikus dallamai – a jól ismert Kate Bush- és Metallica-számok -, mellett persze már az új évad betétdalai is felcsendülnek. A hangulatért Quixotic, a retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel, akinek szettjei valósággal visszarepítenek titeket a 80-as évek Amerikájába.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati, Valentin-napi programok Budapesten és környékén (2026. február 14.)

A vulkánpormanó // Apertúra

Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal és hercegnővel. Az előadás hat éves kortól ajánlott.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zsibvásár Gazdagréten

Február 14-én, szombaton 9 és 13 óra között zsibvásári hangulat kerekedik Gazdagréten, ahol kicsik és nagyok változatos kínálatban böngészhetnek a szívüknek legkedvesebb kincs után. Amire biztosan számíthattok: régi és új kincsek, használt, de jó állapotú holmik, könyvek, játékok és háztartási eszközök.

Tovább a Facebook-eseményre >>

DOGZ Farsangi Falkaséta // Városliget

Ingyenes farsangi falkasétára invitál a We Love Dogz csapata, ahol száznál is több gazdival és négylábú pajtásaikkal közösen foghattok télűzésbe február 14-én délután. A regisztrációhoz kötött séta a Városligetből indul 13 órakor. Az eseményről te és kedvenced is garantáltan jókedvűen térhettek majd haza!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.

Bővebb információ >>

Limitált reggelimenü debütál a Kaptafa brunch-ban

A Kaptafa brunch Molnár család névre keresztelt reggelimenüje idén Valentin-napkor új családtaggal bővül. A rántottával és ropogós kolbácschipsszel, valamint tükörtojással és baconchipsszel töltött molnárkák mellé desszertfalatka csatlakozik. A sós reggelifogásokat a szerelmesek napján először koronázhatjuk meg a fehércsokis-kecskesajtos mousse-szal töltött mini molnárkával és egészen február végéig élvezhetjük a fejedelmi reggelimenü közös élményét.

Bővebb információ >>

Taiwan oolong kóstoló workshop // Tea Akadémia

Keleten nagy hagyománya van a teafogyasztásnak, így mi mással köszönthetnénk méltóbban a kínai újévet, mint egy oolong kóstoló workshoppal, ahol megismerhetjük, a különböző eljárások, milyen hatással vannak a teák ízvilágára. A Tea Akadémia február 14-én megrendezésre kerülő workshopján az oolongok legjavát kóstolhatjuk, amelyek Taiwanból és más meglepetésnek szánt területekről származnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Secret Market // Széchenyi fürdő

Február 14-én különleges helyszínen vár a Secret Market: a designvásárnak ezúttal a Széchenyi fürdő ad otthont. A kreatív piacon többek között egyedi lakásdekorációk, kerámiák, művészi nyomatok és ékszerek közül válogathattok. A vásár 10 és 18 óra között tart nyitva a Márványteremben.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Szerelmes Budapest – vezetett séta

Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt februárban a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.

Tovább az eseményre >>

Valentin-napi Gyertyafény Expressz

Érkezzetek igazán stílusosan Gödöllőre, pattanjatok fel a Valentin-napi Gyertyafény Expresszre! A romantikus utazás a Nyugati pályaudvarról indul, a vacsoravonatnak hála pedig ínyenc falatok kísérhetik utatokat Gödöllőig. A háromféle étkezőkocsi modern és klasszikus menüt is kínál a szerelmespároknak – válasszátok ki a nektek tetszőt és vegyetek részt ezen a gyertyafényes utazáson!

Tovább az eseményre >>

Valentin-napi séta // ELTE Füvészkert

Nincs is ideálisabb helyszín az ELTE Füvészkertnél, ha romantikus andalgásra vágynátok. Valentin-nap alkalmából ráadásul a növényeken kívül még a „szeretet folyosót” is megcsodálhatjátok, melyen keresztülhaladva újra és újra ámulatba ejt majd a kert és persze szerelmetek szépsége.

Tovább az eseményre >>

Hóvirágünnepre invitál az Alcsúti Arborétum:

Szerelmi történetek – tematikus tárlatvezetés // Néprajzi Múzeum

Néprajzi tárgyakhoz kapcsolódó szerelmi történeteket és anekdotákat is megismerhettek idén Valentin-nap alkalmából. A Néprajzi Múzeum különleges tárlatvezetésén olyan kérdésekre is megkaphatjátok a választ, mint hogy kéz a kézben járt-e a szerelem és a házasság a hagyományos paraszti kultúrában, és hogy milyen ajándékkal kedveskedett szíve hölgyének egy falusi legény.

Tovább az eseményre >>

A legszebb magyar szerelmes festmények // Magyar Nemzeti Galéria

Valentin-nap alkalmából eredjetek művészek és múzsák nyomába a Magyar Nemzeti Galériában: különleges tárlatvezetés során boldog és szenvedélyes, néha pedig viharos és tragikus szerelmi történeteket ismerhettek meg, olyan művészek munkáinak segítségével, mint Szinyei Merse Pál, Vaszary János vagy Berény Róbert.

Tovább az eseményre >>

Candlelight Valentin-napi különkiadás // Magyar Tudományos Akadémia

A nagy sikerű Candlelight-koncertsorozat Valentin-nap alkalmából Magyar Tudományos Akadémián ejti ámulatba a melódiák szerelmeseit. A gyertyafényes, 60 perces műsor során Elton John, Hans Zimmer, Elvis Presley és persze Édith Piaf legszebb dallamai is felcsendülnek majd – sok más szerelmes zeneszám mellett.

Tovább az eseményre >>

További Valentin-napi programok Budapesten:

Farsangi Ramazuri // Magyar Zene Háza

Hétféle táncot, köztük a magyar, a kínai, a japán és az indiai táncot is kipróbálhatjátok a Zene Háza Farsangi Ramazuriján. A program február 14-én 10:30-tól 12:30-ig tart, a legkisebbeket gyermekjátékokkal, a négy mozgásformát kipróbálókat pedig ajándékkal várják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Piros Farsang // Stefánia Palota

Február 14-én két legyet üthetünk egy csapásra, ugyanis a Stefánia Palotában egy Valentin-napi farsangi mulatságban lehet részünk. Az esemény egy fantasztikus vacsorát is magába foglal, az este egyedülálló hangulatáról pedig a Voyage duó gondoskodik. Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy érdemes lesz a rendezvényre piros ruhában vagy jelmezben érkezni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csinnadratta Farsang // Eötvös10

Február 14-én az Eötvös10 vidám hangulatú maszkabált rendez, amelynek keretében a gyerekek és családtagjaik önfeledten kapcsolódhatnak ki. A farsangi mulatságon lesz „fara-muci” táncverseny, kézműves foglalkozás, jó hangulat és farsangi fánkkóstoló is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További farsangi programok Budapesten:

Chaplin: Nagyvárosi fények – filmkoncert // Müpa

Valentin-nap alkalmából, február 14-én igazi különlegességgel készül a Müpa: a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Charlie Chaplin 1931-es klasszikusa, a Nagyvárosi fények c. film eredeti zenéjével szólal meg. A produkció a Budapest Scoring Orchestra közreműködésével valósul meg.

Tovább az esemény weboldalára >>

Grandson // Barba Negra

Legsötétebb és keményebb oldalát fedi fel grandson harmadik nagylemezével, melyet február 14-én a Barba Negrában is bemutat. A kanadai-amerikai művész INERTIA névre keresztelt korongja egyszerre késztet pogózásra, fogalmaz meg éles társadalomkritikát és mesél el szívszorító, valós történeteket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 15.)

Cifra Palota // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát!

Bővebb információ >>

Galaxy Fesztivál // Ferencvárosi Művelődési Központ

Sci-fi rajongók, figyelem! Február 15-én megnyílik előttetek a Galaxis – legalábbis a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egész napos eseményen többek között a Star Wars, a Star Trek, az Avatar, az Alien, a Predator, a Rick és Morty, a Dragon Ball és A galaxis őrzői-szériában mélyülhettek el. A helyszínen interaktív programok, gamer zóna, valamint tematikus előadások várnak, ahol YouTuberekkel és szinkronszínészekkel is találkozhattok. A programon a jelmez nem kötelező, de ajánlott – ha igazán profik vagytok, még a cosplayversenyen is megmérettethetitek magatokat.

Tovább a weboldalra >>

Vintage vásár // Nyolcésfél

Az Industrial Lamp Budapest idei első vintage vásáráig nem kell már sokat várni. Február 15-én a Nyolcésfélben várják a vintage, antik és retró kincsek szerelmeseit 10 és 17 óra között. A vásár ezúttal is család- és kutyabarát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Februári Lemezpiac // ELTE Gömb Aula

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a február 15-én, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és zenészekhez, zenekarokhoz kötődő relikviákat..

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sisi szívügyei – vezetett séta

Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát februárban hétvégente két időpontban, 11 és 14 órától indítják.

Tovább az eseményre >>

Álom luxuskivitelben // Bem Mozi

A romantikus vígjátékok klasszikusa Audrey Hepburnnel a Bem Mozi vásznán.

Tovább a Facebook-eseményre >>