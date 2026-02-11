40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 11-15.

Megannyi izgalmas program vár rátok február második hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról, koncertről vagy Valentin-napi romantikázásról.
Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén
Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2026. február 9-15.)
Idén február 9. és 15. között kerül megrendezésre az év legjobban várt közép-európai divateseménye, a Budapest Central European Fashion Week. Február 13-án az Apollo Gallery, 14-én és 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum vár titeket divatbemutatóval – utóbbi helyszínen ráadásul izgalmas workshopokon és divatipari kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettek. A bemutatón a kollekciók mellett magyar és régiós tervezőkkel is megismerkedhettek, ezen kívül pedig számtalan kísérőesemény vár titeket. Mondanunk sem kell, hogy divatrajongóknak kötelező program!
Régiségvásár Szentendrén // RaktArt Szentendre (2026. február 13-14.)
A szentendrei Kőfaragó utcában február 13-án és 14-én érdemes lesz látogatást tenni, ugyanis a RaktArt Szentendre ezen a két napon ismét szélesre tárja ajtajait a lelkes kincskeresők előtt. Pénteken estébe nyúlóan, szombaton pedig délelőtt válogathattok a megannyi kincs között, ahol ezúttal a festmények és a herendi porcelánok kerülnek főszerepbe.
Valentin-napi szívvadászat // Gödöllői Királyi Kastély (2026. február 13-16.)
Talán még sosem járta át annyira a romantika Gödöllői Királyi Kastély parkját, mint idén februárban. A mesés helyszínen Valentin-nap alkalmából három napon át kutathattok szívek után, és vehettek részt fantasztikus programokon. A szívvadászathoz mindössze egy okostelefonra lesz szükségetek, a meglelt kincsek pedig egy-egy szívhez szóló történetet rejtenek. Lesz még tárlatvezetés, nosztalgiafotózás, ha pedig igazán maradandóvá tennétek a gödöllői látogatást, szerelmetek zálogául hagyjatok egy szerelemlakatot a kastélyparkban!
Látlak, Budapest! // Eötvös10 (2026. február 5-28.)
A február 5-től látogatható Látlak, Budapest! című tárlat nem másról szól, mint arról, milyen sokféleképpen látják a városlakók a várost, ahol élnek. A tárlat két, egymással párbeszédben álló kiállítást mutat be: egyfelől a Látlak, Budapest! nevet viselő építészeti fotópályázatra beérkezett legjobb 50 alkotást, másfelől pedig egy-egy fotón keresztül ismerhetjük meg ismert emberek – köztük Jakupcsek Gabriella, Kőhalmi Zoltán, Ónodi Eszter és Scherer Péter -, személyes Budapest-történeteit. A tárlat megtekintéséhez regisztráció szükséges.
Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)
Február 15-ig még felfedezhetitek a Garden of Lights varázslatos világát, mely ezúttal is egy kultikus mesét elevenít meg: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg – lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét csodalények ragyogják be! A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére, és olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu. Sőt, a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is!
Világ Állatai Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)
Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció egészen február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.
Budapesti programok szerdán (2026. február 11.)
első látásra – ISO100 Collective kiállítás megnyitó // Főfotó
Az ISO100 egy fotó kollektíva, melynek célja, hogy egyéni hangvételű, alkotói fotókat hozzanak létre. A csapat első közös kiállításán filozófiai és transzcendens dimenziókat érintő utcai fotográfiák kerülnek a Főfotó falaira. Az est házigazdája Kornél Kocsány streetfotós, a wonderzofphotography alapítókurátora, a wopcast műsorvezetője, a kiállítást megnyitó gondolatokat pedig Zsolt Birtalan fotóművésztől hallhatjátok. Zenélnek: Szalay Heni és Bodacz Péter.
Dzsemma // MANYI
Nyári Emma meghívta a spanokat dzsemmelni és megszületett a Dzsemma.
Sonny and his Wild Cows // Renegade Tattoo & Blues Bar
A 2002-ben alakult zenekar az 1940-es és 1950-es évek amerikai zenéjét hozza el: blues, rhythm and blues, rock and roll, rock-a-billy, swing, country és western – hamisítatlan, energikus élő koncerttel.
Budapesti programok csütörtökön (2026. február 12.)
Rám csaj még nem volt ilyen hatással // Bem Mozi
Reich Péter humoros-szomorkás alkotása igazi kultfilm a kilencvenes évek elejéről, amely az eltelt évtizedek alatt csak növelte rajongótáborát.
Stanfel-Sikos-Zsolnai-Mohácsy // Füles
A koncerten saját és más szerzemények fognak ötvözödni az improvizáció konkrétabb is inkonkrétabb elemeivel és helyzeteivel.
Street Sixteen // Lámpás
2022-ben, a még gyerekfejjel megalakult Street Sixteen mára szépen kinőtte önmagát. Bár Czutor Simon (ének, basszusgitár), Tóth Csanád (ének, gitár) és Tóth Mátyás (dob) triója még a nagykorúság határát sem súrolják, dalaik úgy szólalnak meg minden színpadon, mintha évtizedek óta zenélnének együtt. A kezdetben feldolgozásokkal koncertező srácok mára több saját szerzeménnyel is rendelkeznek és első nagylemezük kiadásán dolgoznak. Színes műfaji palettával operálnak, dalaikban ugyanúgy megtalálhatóak a rock és a blues elemei, mint a grunge és a metál klasszikus jellemzői is.
Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. február 13.)
Ígjen a falu! // Fonó Budai Zeneház
Olyan jól sikerült a tavalyi télbúcsúztatás, hogy idén újra fergeteges farsangi muri vár a Fonóban. Február 13-án a Bashelán zenekar és meglepetésvendégei, majd Kiss-Balbinat Ádám és barátai segítségével perzselhetitek a parkettát a Budai Zeneházban. A jelmezért cserébe kedvezményes belépő jár!
Frenk // Magyar Zene Háza
Frenk a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a jazz elemei. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, vadak és melankolikusak, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével. Frenk a Hiperkarma tagjaként került az underground zenei kultúra sűrűjébe és vált ismerté, 2007 óta a Budapest Bár állandó énekese. 2005-ben alapított saját zenekart, és azóta kilenc lemeze jelent meg, készül a tizedik, amelyből elsőként a Magyar Zene Háza közönsége kaphat egy kis ízelítőt.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Audioslave by Sound Of Slave
A Sound of Slave Magyarország egyedülálló Chris Cornell emlékzenekara, amely az Audioslave legendás dalait hozza vissza a színpadra. Az együttes célja, hogy a közönség újra átélhesse Cornell páratlan hangját és az Audioslave elementáris energiáját élőben.
BlattNight // ISON
Szenvedélyetek a zene, az éneklés és a finom italok fogyasztása? Az ISON-ban február 13-án lehetőségetek nyílik ezeknek egyszerre hódolni a BlattNight keretében. Azt est folyamán 10 kórusmű kerül terítékre a könnyebbektől a nehezebb darabokig, így mindenki megtalálhatja azt a hangnemet és műfajt, ami számára komfortos és jó szívvel csatlakozhat be a közös éneklésbe. Az esemény során pedig finomabbnál finomabb alkoholos italokkal kényeztethetitek magatokat. A jókedv garantált!
Stranger Synths: Friday The 13th Party // Akvárium Klub
Az biztos, hogy a februári péntek 13-a nem is alakulhatna szerencsésebben: szuper farsangi bulinak lehettek részesei az Akvárium Klubban, ahol a sorozat ikonikus dallamai – a jól ismert Kate Bush- és Metallica-számok -, mellett persze már az új évad betétdalai is felcsendülnek. A hangulatért Quixotic, a retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel, akinek szettjei valósággal visszarepítenek titeket a 80-as évek Amerikájába.
Szombati, Valentin-napi programok Budapesten és környékén (2026. február 14.)
A vulkánpormanó // Apertúra
Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal és hercegnővel. Az előadás hat éves kortól ajánlott.
Zsibvásár Gazdagréten
Február 14-én, szombaton 9 és 13 óra között zsibvásári hangulat kerekedik Gazdagréten, ahol kicsik és nagyok változatos kínálatban böngészhetnek a szívüknek legkedvesebb kincs után. Amire biztosan számíthattok: régi és új kincsek, használt, de jó állapotú holmik, könyvek, játékok és háztartási eszközök.
DOGZ Farsangi Falkaséta // Városliget
Ingyenes farsangi falkasétára invitál a We Love Dogz csapata, ahol száznál is több gazdival és négylábú pajtásaikkal közösen foghattok télűzésbe február 14-én délután. A regisztrációhoz kötött séta a Városligetből indul 13 órakor. Az eseményről te és kedvenced is garantáltan jókedvűen térhettek majd haza!
Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló
A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.
A Kaptafa brunch Molnár család névre keresztelt reggelimenüje idén Valentin-napkor új családtaggal bővül. A rántottával és ropogós kolbácschipsszel, valamint tükörtojással és baconchipsszel töltött molnárkák mellé desszertfalatka csatlakozik. A sós reggelifogásokat a szerelmesek napján először koronázhatjuk meg a fehércsokis-kecskesajtos mousse-szal töltött mini molnárkával és egészen február végéig élvezhetjük a fejedelmi reggelimenü közös élményét.
Taiwan oolong kóstoló workshop // Tea Akadémia
Keleten nagy hagyománya van a teafogyasztásnak, így mi mással köszönthetnénk méltóbban a kínai újévet, mint egy oolong kóstoló workshoppal, ahol megismerhetjük, a különböző eljárások, milyen hatással vannak a teák ízvilágára. A Tea Akadémia február 14-én megrendezésre kerülő workshopján az oolongok legjavát kóstolhatjuk, amelyek Taiwanból és más meglepetésnek szánt területekről származnak.
Secret Market // Széchenyi fürdő
Február 14-én különleges helyszínen vár a Secret Market: a designvásárnak ezúttal a Széchenyi fürdő ad otthont. A kreatív piacon többek között egyedi lakásdekorációk, kerámiák, művészi nyomatok és ékszerek közül válogathattok. A vásár 10 és 18 óra között tart nyitva a Márványteremben.
Szerelmes Budapest – vezetett séta
Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt februárban a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.
Valentin-napi Gyertyafény Expressz
Érkezzetek igazán stílusosan Gödöllőre, pattanjatok fel a Valentin-napi Gyertyafény Expresszre! A romantikus utazás a Nyugati pályaudvarról indul, a vacsoravonatnak hála pedig ínyenc falatok kísérhetik utatokat Gödöllőig. A háromféle étkezőkocsi modern és klasszikus menüt is kínál a szerelmespároknak – válasszátok ki a nektek tetszőt és vegyetek részt ezen a gyertyafényes utazáson!
Valentin-napi séta // ELTE Füvészkert
Nincs is ideálisabb helyszín az ELTE Füvészkertnél, ha romantikus andalgásra vágynátok. Valentin-nap alkalmából ráadásul a növényeken kívül még a „szeretet folyosót” is megcsodálhatjátok, melyen keresztülhaladva újra és újra ámulatba ejt majd a kert és persze szerelmetek szépsége.
Szerelmi történetek – tematikus tárlatvezetés // Néprajzi Múzeum
Néprajzi tárgyakhoz kapcsolódó szerelmi történeteket és anekdotákat is megismerhettek idén Valentin-nap alkalmából. A Néprajzi Múzeum különleges tárlatvezetésén olyan kérdésekre is megkaphatjátok a választ, mint hogy kéz a kézben járt-e a szerelem és a házasság a hagyományos paraszti kultúrában, és hogy milyen ajándékkal kedveskedett szíve hölgyének egy falusi legény.
A legszebb magyar szerelmes festmények // Magyar Nemzeti Galéria
Valentin-nap alkalmából eredjetek művészek és múzsák nyomába a Magyar Nemzeti Galériában: különleges tárlatvezetés során boldog és szenvedélyes, néha pedig viharos és tragikus szerelmi történeteket ismerhettek meg, olyan művészek munkáinak segítségével, mint Szinyei Merse Pál, Vaszary János vagy Berény Róbert.
Candlelight Valentin-napi különkiadás // Magyar Tudományos Akadémia
A nagy sikerű Candlelight-koncertsorozat Valentin-nap alkalmából Magyar Tudományos Akadémián ejti ámulatba a melódiák szerelmeseit. A gyertyafényes, 60 perces műsor során Elton John, Hans Zimmer, Elvis Presley és persze Édith Piaf legszebb dallamai is felcsendülnek majd – sok más szerelmes zeneszám mellett.
Farsangi Ramazuri // Magyar Zene Háza
Hétféle táncot, köztük a magyar, a kínai, a japán és az indiai táncot is kipróbálhatjátok a Zene Háza Farsangi Ramazuriján. A program február 14-én 10:30-tól 12:30-ig tart, a legkisebbeket gyermekjátékokkal, a négy mozgásformát kipróbálókat pedig ajándékkal várják.
Piros Farsang // Stefánia Palota
Február 14-én két legyet üthetünk egy csapásra, ugyanis a Stefánia Palotában egy Valentin-napi farsangi mulatságban lehet részünk. Az esemény egy fantasztikus vacsorát is magába foglal, az este egyedülálló hangulatáról pedig a Voyage duó gondoskodik. Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy érdemes lesz a rendezvényre piros ruhában vagy jelmezben érkezni.
Csinnadratta Farsang // Eötvös10
Február 14-én az Eötvös10 vidám hangulatú maszkabált rendez, amelynek keretében a gyerekek és családtagjaik önfeledten kapcsolódhatnak ki. A farsangi mulatságon lesz „fara-muci” táncverseny, kézműves foglalkozás, jó hangulat és farsangi fánkkóstoló is.
Chaplin: Nagyvárosi fények – filmkoncert // Müpa
Valentin-nap alkalmából, február 14-én igazi különlegességgel készül a Müpa: a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Charlie Chaplin 1931-es klasszikusa, a Nagyvárosi fények c. film eredeti zenéjével szólal meg. A produkció a Budapest Scoring Orchestra közreműködésével valósul meg.
Grandson // Barba Negra
Legsötétebb és keményebb oldalát fedi fel grandson harmadik nagylemezével, melyet február 14-én a Barba Negrában is bemutat. A kanadai-amerikai művész INERTIA névre keresztelt korongja egyszerre késztet pogózásra, fogalmaz meg éles társadalomkritikát és mesél el szívszorító, valós történeteket.
Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 15.)
Cifra Palota // Müpa
Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát!
Galaxy Fesztivál // Ferencvárosi Művelődési Központ
Sci-fi rajongók, figyelem! Február 15-én megnyílik előttetek a Galaxis – legalábbis a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egész napos eseményen többek között a Star Wars, a Star Trek, az Avatar, az Alien, a Predator, a Rick és Morty, a Dragon Ball és A galaxis őrzői-szériában mélyülhettek el. A helyszínen interaktív programok, gamer zóna, valamint tematikus előadások várnak, ahol YouTuberekkel és szinkronszínészekkel is találkozhattok. A programon a jelmez nem kötelező, de ajánlott – ha igazán profik vagytok, még a cosplayversenyen is megmérettethetitek magatokat.
Vintage vásár // Nyolcésfél
Az Industrial Lamp Budapest idei első vintage vásáráig nem kell már sokat várni. Február 15-én a Nyolcésfélben várják a vintage, antik és retró kincsek szerelmeseit 10 és 17 óra között. A vásár ezúttal is család- és kutyabarát.
Februári Lemezpiac // ELTE Gömb Aula
Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a február 15-én, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és zenészekhez, zenekarokhoz kötődő relikviákat..
Sisi szívügyei – vezetett séta
Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát februárban hétvégente két időpontban, 11 és 14 órától indítják.
Álom luxuskivitelben // Bem Mozi
A romantikus vígjátékok klasszikusa Audrey Hepburnnel a Bem Mozi vásznán.