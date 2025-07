6 különleges családi program országszerte, hogy igazán emlékezetes legyen az idei vakáció

Az augusztus közeledtével sem kell megijedni, hiszen számos izgalmas programlehetőség várja még azokat a családokat, akik a vakáció utolsó hónapját is élményeket gyűjtve töltenék.

Oxygen Adrenalin Park, Mátra

A Mátra hegyeinek ölelésében, festői környezetben várja a kaland szerelmeseit az Oxygen Adrenalin Park, ahol elképesztően sok, izgalmas programlehetőségben lesz része a család egészének. A helyszínen több, mint 30 élményelem, többek között téli-nyári bobpálya, libegő, függőhíd, canopy, skybike és óriáshinta biztosítja a felejthetetlen kikapcsolódást kicsik és nagyok számára egyaránt. Amennyiben a kültéri élmények mellett a virtuális világ is vonz benneteket, tavaly óta már 6 különféle VR-szimulátorban is kipróbálhatjátok magatokat, legyen szó dinoszauruszok elől menekülésről, vadászgépen repülésről, vagy egy extrém hullámvasútról.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya | Weboldal

Naplemente szafari a Hortobágyon

A Hortobágyi Nemzeti Park egy igen különleges programmal hozza közelebb a természetet a látogatókhoz, ugyanis a nyár során egy új szemszögből ismerhetitek meg a területet. A Naplemente szafari nevet viselő program során egy több, mint egy órás látogatást tehettek a vadasparkban az esti órákban, az esemény keretében pedig szakvezető által ismerhetitek meg a hely történetét és élővilágát. A programra előzetes regisztráció szükséges.

Bővebb információ >>

Csillagösvény labirintus, Ópusztaszer

Nem mindennapi élményben lesz részetek, ha Ópusztaszer felé veszitek az irányt, hiszen a Csillagösvény Élménypark garantáltan felejthetetlen élményekkel kecsegtet. A lélegzetelállító komplexum a Nemzeti Történeti Emlékpark szomszédságában várja az egész családot – többek között 3,5 km hosszú, sövényfalakból álló útvesztőjével, mely a világ legnagyobb sövénylabirintusai között az előkelő harmadik helyet bitorolja. Az agytornáról izgalmas kérdéssorok és népi játékok gondoskodnak, ha pedig a sikeres kijutást követően tovább maradnátok, számos más izgalmas játék is vár rátok.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Weboldal

Jeli Varázskert lombkoronasétánya

Ugyan a kámi Jeli Arborétum évről évre a mesés rododendronvirágzás miatt kerül be a köztudatba, korzózni az Óriások erdejében felér egy hasonlóan feledhetetlen élménnyel, különösképp, ha azt a nemrég épült lombkoronasétányon teszitek. A 10 méteres magasságban, a faóriások között 130 méter hosszan húzódó ösvény izgalmas látnivaló kicsiknek és nagyoknak egyaránt, nem utolsósorban szép kilátást is kínál. Mivel a lombkoronaösvény akadálymentesített, így babakocsival és kerekesszékkel is könnyen bebarangolható. A sétányt a Jeli Arborétumba megváltott belépőjeggyel vehetitek igénybe.

Weboldal >>

Most még a varázslatos hortenziavirágzást is elcsíphetitek >>

Családok hónapja a Zsolnay Negyedben

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a világörökségi helyszínek fókuszában augusztusban a családok állnak, így érdemes lesz útba ejteni, hiszen a kiállítások, árnyas parkok, izgalmas interaktív terek és történelmi emlékek kínálnak most még több élményt. A kedvezményes jegycsomagokkal most több izgalmas helyszínt is felfedezhettek, legyen szó a Zsolnay Negyedről, az ókeresztény sírkamrákat bemutató Cella Septichora Látogatóközpontról, az Ókeresztény Mauzóleumról vagy a Középkori Egyetemről.

Bővebb információ >>

Pákász tanösvény, Tiszaörvény

Ha egy természetközeli kirándulásra indulnátok a családdal, fedezzétek fel a Tisza-tó számtalan látnivalója közt igen népszerű Tiszavirág ártéri sétautat és tanösvényt. A tiszaörvényi Szabics Kikötőből rövid csónakázással kezdődő kalandot 2 km-es tanösvény követi, mely a Tisza-tó élővilága mellett a tiszavirág életét és a térségre jellemző elfeledett mesterségeket mutatja be. A lápos, mocsaras vidéket fahidak, kilátó és halászkunyhó is színesíti, igazán varázslatossá téve az élményt. A belső tótól, a Göbétől veszi kezdetét az Örvényi Pákász tanösvény, mely az ártéri erdők világában 1 km hosszan, interaktív feladatokkal kalauzolja az ide látogatókat. Az egész évben látogatható tanösvényeket a kikötőben megváltott belépőjeggyel lehet bejárni.

Weboldal >>

Budapesten is szuper programok várják a család apraja-nagyját: