Vadonatúj kilátó csalogatja Budapest agglomerációjába a kirándulás szerelmeseit

Nem is olyan rég új kilátótoronnyal gazdagodott Budapest környéke, ami a pazar panorámán kívül egy izgalmas tanösvénnyel és egy történelmi helyszínnel várja a kirándulókat.

Több mint egy évnyi munkálatot követően szeptember 8-án végre megnyitott Csömör legújabb turisztikai különlegessége, a Rozsdafarkú Kilátó. A látványosság nevét egy igazán bájos történet inspirálta: az építkezés közben ugyanis ideköltözött egy rozsdafarkú madárpár, akik olyan otthonosan érezték magukat a helyszínen, hogy még a fiókáikat is itt költötték ki.

A torony a község legmagasabb pontján, 243 méter tengerszint feletti magasságban várja a látogatókat, amit további 20 méterrel told meg a kilátó. A környezetbarát alapanyagokból épült messzelátót legkönnyebben a Levendula utcától induló, 16 állomásos tanösvényen tudjátok megközelíteni, miközben számos érdekességet megtudhattok a környék növény- és állatvilágáról.

Izgalmas tényekben persze a toronyban sem lesz hiány, hiszen a lépcsőket megmászva további történeteket tudhattok meg a csömöri körtúráról, a település történelmi emlékhelyeiről és hagyományairól, valamint kirándulási és kikapcsolódási lehetőségeiről. Sőt, az ide látogatók még egy csillagászati ismertetőt is elolvashatnak!

Legalább ennyi érdekességet kínál a szintén itt található, helyi jelentőségű történelmi helyszín, hiszen itt húzódnak a második világháború idejéről származó Attila-vonal lövészárkai, amelyeket egy emlékmű őriz.

További információt a tanösvényről és a kilátóról ide kattintva találtok.

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