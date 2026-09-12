Egy klasszikus sütemény őszi csavarral: Mákos rácsos szederrel (recept)

Lassan berobban az ősz, ami nem jelent mást, mint hogy ismét elérkezik az illatos házi sütemények időszaka. Próbáljátok ki a mákos rácsos süteményt, ami amellett, hogy elképesztően finom, a szedernek köszönhetően még egy kis nyári ízt csempész a szeptemberi napokba.

Hozzávalók (kb. 20 szelethez)

A tésztához:

300 g liszt

250 g vaj/margarin

100 g porcukor

½ cs. sütőpor

1 tojás

1 csipet só

A mákhabhoz:

3 tojás

150 g porcukor

150 g darált mák

½ citrom héja

A töltéshez:

150 g szeder

pár ek. baracklekvár

Elkészítés

Első lépésben elkészítjük a linzertésztát, amihez a vajat elmorzsoljuk a liszttel, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót és homogén tésztát gyúrunk belőle. Ezután folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük minimum 1 órára. Pihentetés után a sütőt előmelegítjük 170 fokra, a tészta felét kinyújtjuk és egy kb. 27×18 centis tepsibe simítjuk, majd az előmelegített sütőben 8-10 perc alatt elősütjük. Amíg sül a tészta, elkészítjük a mákhabot, amihez a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét a porcukorral felverjük, majd beleforgatjuk a tojássárgáját, végül a darált mákot és a citromhéjat is belekeverjük. Az elősütött tésztát megkenjük baracklekvárral, rászórjuk a szedreket, majd óvatosan elkenjük rajta a mákhabot is. A tészta másik feléből hosszú rudakat sodrunk és rácsmintázatban kirakjuk vele a süteményünk tetejét, majd kb. 30 perc alatt készre sütjük. Az elkészült sütit kihűtjük, tetszőleges szeletekre vágjuk és ízlésünk szerint porcukorral vagy még plusz lekvárral tálaljuk.

Tipp: Baracklekvár helyett használhatunk más lekvárt is, elrontani nem fogjuk vele, hiszen szinte minden lekvár illik hozzá.

A receptet köszönjük Gál Melániának!

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