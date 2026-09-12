Egy klasszikus sütemény őszi csavarral: Mákos rácsos szederrel (recept)

Lassan berobban az ősz, ami nem jelent mást, mint hogy ismét elérkezik az illatos házi sütemények időszaka. Próbáljátok ki a mákos rácsos süteményt, ami amellett, hogy elképesztően finom, a szedernek köszönhetően még egy kis nyári ízt csempész a szeptemberi napokba.
Hozzávalók (kb. 20 szelethez)
A tésztához:
- 300 g liszt
- 250 g vaj/margarin
- 100 g porcukor
- ½ cs. sütőpor
- 1 tojás
- 1 csipet só
A mákhabhoz:
- 3 tojás
- 150 g porcukor
- 150 g darált mák
- ½ citrom héja
A töltéshez:
- 150 g szeder
- pár ek. baracklekvár
Elkészítés
- Első lépésben elkészítjük a linzertésztát, amihez a vajat elmorzsoljuk a liszttel, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót és homogén tésztát gyúrunk belőle. Ezután folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük minimum 1 órára.
- Pihentetés után a sütőt előmelegítjük 170 fokra, a tészta felét kinyújtjuk és egy kb. 27×18 centis tepsibe simítjuk, majd az előmelegített sütőben 8-10 perc alatt elősütjük.
- Amíg sül a tészta, elkészítjük a mákhabot, amihez a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét a porcukorral felverjük, majd beleforgatjuk a tojássárgáját, végül a darált mákot és a citromhéjat is belekeverjük.
- Az elősütött tésztát megkenjük baracklekvárral, rászórjuk a szedreket, majd óvatosan elkenjük rajta a mákhabot is.
- A tészta másik feléből hosszú rudakat sodrunk és rácsmintázatban kirakjuk vele a süteményünk tetejét, majd kb. 30 perc alatt készre sütjük.
- Az elkészült sütit kihűtjük, tetszőleges szeletekre vágjuk és ízlésünk szerint porcukorral vagy még plusz lekvárral tálaljuk.
Tipp: Baracklekvár helyett használhatunk más lekvárt is, elrontani nem fogjuk vele, hiszen szinte minden lekvár illik hozzá.
A receptet köszönjük Gál Melániának!