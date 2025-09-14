Az ősz íze süteménybe zárva: Körtés-mákos pite szilvalekvárral (recept)

Igaz a sokak által imádott eper- és málnaszezon véget ért, de nincs okunk búslakodni, mert szeptemberben is finomabbnál finomabb gyümölcsök közül válogathatunk, mint például a szőlő, a füge, a szilva vagy a körte. A mi választásunk most az utóbbi kettőre esett, egy egyszerű körtés-mákos pitét készítettünk, amit szilvalekvárral tálaltunk, ami nemcsak színesebbé teszi a piténket, de ízében is nagyon passzol hozzá.
Hozzávalók (egy 24 cm-es formához)
A pitéhez
- 6 db tojás
- 170 g cukor
- 1 cs. vaníliás cukor
- 150 g liszt
- ½ cs. sütőpor
- 150 g darált mák
- 1 mk. őrölt fahéj
- 50 ml olaj
- 3 ek. víz
- ½ citrom héja
- 1 csipet só
- 7 db körte
A tálaláshoz
- szilvalekvár
- porcukor
Elkészítés
- Első lépésként a sütőt előmelegítjük 170 fokra, és a formánk alját kibéleljük sütőpapírral.
- A körtéket meghámozzuk, 1 db-ot kettévágunk és a magházát eltávolítjuk, majd apróbb darabokra vágjuk. A többi 6 körtét csak félbevágjuk és felhasználásig félretesszük. (Kevés citromlével locsoljuk meg a körtéket, hogy ne barnuljanak meg!)
- A tésztához a lisztet átszitáljuk, majd a sütőport, a fahéjat és a mákot elkeverjük benne.
- A tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját kikeverjük a cukor felével, a vaníliás cukorral, a sóval, és a citromhéjjal, majd a vizet és az olajat is hozzáadjuk. A fehérjét a maradék cukorral kemény habbá verjük és a lisztes keverékkel együtt több lépésben a sárgájához keverjük.
- Ezután óvatosan a tésztához keverjük az előre felaprított körtét és az előkészített formába halmozzuk, majd a kettévágott körtéket vágott felületükkel felfelé a tésztára rakosgatjuk és az előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük.
- A pitét langyosra hűtjük, majd cikkekre vágjuk, porcukorral megszórjuk és szilvalekvárral tálaljuk.
A receptet köszönjük Gál Melániának.