Az ősz íze süteménybe zárva: Körtés-mákos pite szilvalekvárral (recept)

György Mária

Igaz a sokak által imádott eper- és málnaszezon véget ért, de nincs okunk búslakodni, mert szeptemberben is finomabbnál finomabb gyümölcsök közül válogathatunk, mint például a szőlő, a füge, a szilva vagy a körte. A mi választásunk most az utóbbi kettőre esett, egy egyszerű körtés-mákos pitét készítettünk, amit szilvalekvárral tálaltunk, ami nemcsak színesebbé teszi a piténket, de ízében is nagyon passzol hozzá.

őszi sütemény piterecept pite desszert
Fotó: Gál Melánia // Még több csodás süteményért látogassatok el a @gal.melike Instagram-oldalra!

Hozzávalók (egy 24 cm-es formához)

A pitéhez

  • 6 db tojás
  • 170 g cukor
  • 1 cs. vaníliás cukor
  • 150 g liszt
  • ½ cs. sütőpor
  • 150 g darált mák
  • 1 mk. őrölt fahéj
  • 50 ml olaj
  • 3 ek. víz
  • ½ citrom héja
  • 1 csipet só
  • 7 db körte

A tálaláshoz

  • szilvalekvár
  • porcukor

Elkészítés

  1. Első lépésként a sütőt előmelegítjük 170 fokra, és a formánk alját kibéleljük sütőpapírral.
  2. A körtéket meghámozzuk, 1 db-ot kettévágunk és a magházát eltávolítjuk, majd apróbb darabokra vágjuk. A többi 6 körtét csak félbevágjuk és felhasználásig félretesszük. (Kevés citromlével locsoljuk meg a körtéket, hogy ne barnuljanak meg!)
  3. A tésztához a lisztet átszitáljuk, majd a sütőport, a fahéjat és a mákot elkeverjük benne.
  4. A tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját kikeverjük a cukor felével, a vaníliás cukorral, a sóval, és a citromhéjjal, majd a vizet és az olajat is hozzáadjuk. A fehérjét a maradék cukorral kemény habbá verjük és a lisztes keverékkel együtt több lépésben a sárgájához keverjük.
  5. Ezután óvatosan a tésztához keverjük az előre felaprított körtét és az előkészített formába halmozzuk, majd a kettévágott körtéket vágott felületükkel felfelé a tésztára rakosgatjuk és az előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük.
  6. A pitét langyosra hűtjük, majd cikkekre vágjuk, porcukorral megszórjuk és szilvalekvárral tálaljuk.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

