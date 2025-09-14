Az ősz íze süteménybe zárva: Körtés-mákos pite szilvalekvárral (recept)

Igaz a sokak által imádott eper- és málnaszezon véget ért, de nincs okunk búslakodni, mert szeptemberben is finomabbnál finomabb gyümölcsök közül válogathatunk, mint például a szőlő, a füge, a szilva vagy a körte. A mi választásunk most az utóbbi kettőre esett, egy egyszerű körtés-mákos pitét készítettünk, amit szilvalekvárral tálaltunk, ami nemcsak színesebbé teszi a piténket, de ízében is nagyon passzol hozzá.

Hozzávalók (egy 24 cm-es formához)

A pitéhez

6 db tojás

170 g cukor

1 cs. vaníliás cukor

150 g liszt

½ cs. sütőpor

150 g darált mák

1 mk. őrölt fahéj

50 ml olaj

3 ek. víz

½ citrom héja

1 csipet só

7 db körte

A tálaláshoz

szilvalekvár

porcukor

Elkészítés

Első lépésként a sütőt előmelegítjük 170 fokra, és a formánk alját kibéleljük sütőpapírral. A körtéket meghámozzuk, 1 db-ot kettévágunk és a magházát eltávolítjuk, majd apróbb darabokra vágjuk. A többi 6 körtét csak félbevágjuk és felhasználásig félretesszük. (Kevés citromlével locsoljuk meg a körtéket, hogy ne barnuljanak meg!) A tésztához a lisztet átszitáljuk, majd a sütőport, a fahéjat és a mákot elkeverjük benne. A tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját kikeverjük a cukor felével, a vaníliás cukorral, a sóval, és a citromhéjjal, majd a vizet és az olajat is hozzáadjuk. A fehérjét a maradék cukorral kemény habbá verjük és a lisztes keverékkel együtt több lépésben a sárgájához keverjük. Ezután óvatosan a tésztához keverjük az előre felaprított körtét és az előkészített formába halmozzuk, majd a kettévágott körtéket vágott felületükkel felfelé a tésztára rakosgatjuk és az előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük. A pitét langyosra hűtjük, majd cikkekre vágjuk, porcukorral megszórjuk és szilvalekvárral tálaljuk.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

