5 történetekkel teli hely, ahol Budapest zsidó örökségének nyomába eredhetünk

Az idén szeptember 11. és 13. közé eső ros hásáná, vagyis a zsidó újév alkalmából monumentális zsinagógák, különleges temetők és évszázados emlékhelyek mesélnek a város sokszínű zsidó múltjáról és jelenéről.

Dohány utcai zsinagóga

A Dohány utcai zsinagóga nemcsak Budapest, hanem Európa egyik legfontosabb zsidó emlékhelye is. Az 1859-ben felavatott, mór stílusú épület monumentális méreteivel már első pillantásra lenyűgöző, története azonban még izgalmasabb: egykor a pesti gettó határát jelölte, udvarán pedig ma is ott találjuk a holokauszt áldozatainak tömegsírjait. A kertben álló, szomorúfüzet formázó Emmanuel-emlékfa levelein több tízezer áldozat neve olvasható. A látogatást a Magyar Zsidó Múzeum kiállítása teszi teljessé.

1074 Budapest, Dohány utca 2. | Weboldal

Rumbach utcai zsinagóga

Fiatalon, mindössze 27 évesen nyerte meg Otto Wagner a Rumbach utcai zsinagóga tervpályázatát, ezzel pedig rögtön egy különleges épület megalkotásával indult világhírű pályája. Az 1874-ben átadott, bizánci és mór jegyeket ötvöző zsinagóga a második világháborúban súlyosan megsérült, és közel nyolc évtizedet várt a megújulásra. A 2021-ben újjászületett épület ma ismét a pesti zsidó közösség fontos találkozóhelye: a lenyűgöző belső tér mellett kóser kávézó, kiállítások és a zsidó örökséget bemutató tárlatok is várják a látogatókat.

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 13. | Weboldal

Salgótarjáni utcai zsidó temető

A Salgótarjáni utcai zsidó temető Budapest egyik legkülönlegesebb és legizgalmasabb zsidó emlékhelye, ahol a történelem mellett a századforduló művészete is lépésről lépésre felbukkan. Az 1874-ben megnyílt temető egykor a pesti zsidóság elitjének végső nyughelye volt, ma pedig különleges mauzóleumai és síremlékei miatt is érdemes felkeresni. A zsidó szimbólumokat magyar népi motívumokkal ötvöző alkotások között több Lajta Béla tervezte emléket is találunk. A temető a holokauszt történetének is fontos helyszíne: a budapesti gettó halottjainak többségét ide temették át.

1087 Budapest, Salgótarjáni utca 3.

Kozma utcai zsidó temető

A Kozma utcai zsidó temető Budapest egyik legkülönlegesebb, sokak által mégis kevéssé ismert zsidó emlékhelye. Az 1893-ban megnyílt sírkert ma mintegy 300 ezer ember végső nyughelye. Már a bejáratnál lenyűgöző látvány fogad: a Freund Vilmos tervezte, mór stílusú ravatalozó. A temetőben rabbinagyságok, művészek és sportolók, köztük Bródy Sándor és Hajós Alfréd sírjai mellett impozáns mauzóleumokat is felfedezhetünk. A gazdagon díszített Schmidl- és Gries-mauzóleumokat Róth Miksa mozaikjai ékesítik, a Brüll család kriptáját pedig Stróbl Alajos kőoroszlánjai őrzik.

1108 Budapest, Kozma utca 6.

Kazinczy utcai zsinagóga

A Kazinczy utcai zsinagóga a pesti ortodox zsidó közösség egykori és mai életének különleges lenyomata. Az 1912–1913 között épült, monumentális terrakotta homlokzatú zsinagóga kívül-belül tele van izgalmas részletekkel: a szecessziós, magyaros tulipán- és rózsamotívumok, valamint a színes üvegablakok Róth Miksa munkáját dicsérik. Az épület azonban nem önmagában áll: egykor székház, óvoda, talmudiskola, mészárszék és mikve is helyet kapott az együttesben. Utóbbihoz egy különös történet is kapcsolódik: a fürdő vizét egykor ezer liter bor kútba öntésével tették kóserré.

1075 Budapest, Kazinczy utca 29-31.

Ha még több kulturális élményt csempésznétek a szeptemberbe: