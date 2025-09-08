Különleges ízekkel és szuper közösségi programokkal érkezik a főváros ingyenes gasztrofesztiválja

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál!

A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal új helyszínen, a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A felhozatalban helyet kap majd magyar, izraeli, indiai és fitt sólet is.

A népszerű gasztroprogram immáron 9. alkalommal vonultat majd fel sok ezer adag sóletet, amelyet 4 híresség, 4 nagykövet mernek majd a tányérokba. A Sólet Nagykövetek idén nem mások, mint Myers Tzivia rebecen és influenszer, Megyeri Jonatán rabbi és médiaguru, Ungár Anikó bűvész és Sváby András műsorvezető.

