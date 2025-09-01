Nyárbúcsúztató gasztronómiai utazásra csábít a főváros legimpozánsabb helyszíne

Szeptember második hetében négy teljes napra Budapest egyik legszebb helyszínére költözik a gasztronómiai kalandorok kihagyhatatlan programjának ígérkező Budapest Borfesztivál.

Jóleső nyüzsgéstől, örömteli koccintásoktól és aláfestésként nagyszerű muzsikától lesz hangos szeptember 11. és 14. között a Budavári Palota. Az ország minden kétséget kizáróan legelőkelőbb borfesztiválja idén is számtalan élménnyel – legyen az gasztronómiai vagy épp kulturális -, ajándékozza meg azokat, akik e négy nap során ellátogatnak a budai vár lenyűgöző palotájába.

A palota nyújtotta hangulat, az épület történelmi falai közt megelevenedő fesztivál, a naplementével kísért dunai panoráma különleges atmoszférájához kétség sem fér, kevés olyan helyet tudunk, ahol a borok szerelmesei méltóképp búcsúztathatnák a nyarat.

Mesterien összeállított gasztrokínálat

Ha valami biztos, akkor az az, hogy az idei Budapest Borfesztivál ezúttal is felejthetetlen gasztrokínálatával fog bevonulni a történelembe. A Tri-Nations Alliance (WineAge) standjánál az ínyencek például újvilági borutazás keretében ismerhetik meg három egzotikus ország – Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland -, borkultúrájának sokszínűségét.

A rendezvényen emellett az olasz ízekről a Pomo d’Oro, az ázsiai vonalról a Yama, míg a libanoni zamatokról a Byblos fog gondoskodni.

A nagyszerű szomjoltók mellett kiváló csipegetnivalók és borkorcsolyák is terítéken lesznek: a BOCCA Gourmet Stories bőséges csemegepultjának, a SZEGA Market nemzetközi sajt-sonka táljainak, a Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra prémium csabai kolbászainak, valamint a Raclette by Lili kenyérre húzott, olvasztott francia sajtjainak vélhetően csak kevesen fognak tudni ellenállni.

A kínálat azonban itt korántsem ér véget, hiszen balkáni ízek, BBQ texasi stílusban füstölt húsok, prémium macaronok és bonbonok, olasz pizzák és a Vitéz Kürtős által frissen sütött kürtőskalácsok sem maradnak majd el.

Exkluzív élményekkel töltekezve

A csordultig töltött borfesztiválos hangulat, a remek koncertek mellett a könnyed szakmai programok éppúgy helyet kapnak a programkínálatban. A Csikós udvarban pop-up borkóstoló, a VinAgora Interaktív Bortérben kötetlen és játékos kvíz, míg a Magyar Bor Akadémia standjánál bemutatók, a Kvaterka beszélgetős programjában pedig ismert borászok kulisszatitkai segítenek nyakig merülni a borok világában.

Az izgalmas újdonságokat kedvelőknek ajánljuk figyelmébe továbbá a VinAgora Felfedezettjeinek standját, ahol három különböző borvidék kiemelkedő képviselőinek remek borát kóstolhatják meg az érdeklődők.

És ha ez még nem lenne elég az egyébként a fenntarthatóságot és jótékonykodást is szem előtt tartó borfesztiválon az olyan különleges és exkluzív élményekbe is lesz lehetőség belekóstolni, mint a Savoyai terasz Mitiszol? Party VIP sátra, ahol gourmet kóstolók és exkluzív partik teszik teljessé az élményt, vagy az elmaradhatatlan Sunday Brunch, mely a fesztivál utolsó napját hivatott bearanyozni pezsgővel, díjnyertes borok korlátlan kóstolójával és ínycsiklandó fine dining fogásokkal.

Ha nem szeretnétek lemaradni erről a minden tekintetben kihagyhatatlan gasztroélményről, az eseményre jegyet váltani ezen a linken tudtok, további információk pedig ide kattintva érhetők el.

Ha gasztroutazásra indulnátok a budai Vár környékén: