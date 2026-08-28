10 különleges program, ahol új oldaláról ismerhetitek meg a zsidó kultúrát

Városi séták, gasztroélmények, koncertek és fesztiválhangulat töltik be a pesti utcákat, tereket, és impozáns zsinagógákat, ahol szeptemberben számos zsidó eseménynek ad otthont a város.

Sóletfesztivál // Városháza park (2026. augusztus 30.)

Tizedik alkalommal rendezik meg az ország egyik legsikeresebb gasztrofesztiválját: augusztus 30-án újra itt a Sóletfesztivál! A sólet nem pusztán egy babos egytálétel: ezer arca van, háztartásról háztartásra, országról országra máshogy készítik el. A Városháza parkban négyféle jellegűt kóstolhattok meg az esemény nagyköveteinek tolmácsolásában.

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A zsidó lélek hangjai – Világhírű művészek tolmácsolásában: Netanel Hershtik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossmann // Dohány utcai zsinagóga (2026. szeptember 2.)

Ritka művészi találkozás színhelye lesz a Dohány utcai zsinagóga szeptember 2-án a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Ezen az estén együtt lép színpadra Netanel Hershtik világhírű kántor, a Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, valamint Daniel Grossmann karmester a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével, hogy az évszázados hagyomány és a művészi kiválóság egymást erősítve idézze meg azokat az örök értékeket, amelyek generációról generációra szállnak tovább.

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Még több program erről a fesztiválról:

Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2026. szeptember 6.)

Az eddigi legizgalmasabb és legszínesebb programmal jelentkezik az Európai Zsidó Kultúra Napja által választott témakörben, amely egész Európa-szerte ugyanaz: szeretet/szerelem. Szeptember 6-án délután a Csányi utcában többek között gasztronómiai előadásokkal, borkóstolókkal, változatos koncertekkel és kézműves workshopokkal ünnepelhettek ti is az ingyenes programokon.

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Judafest // Klauzál tér (2026. szeptember 6.)

A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.

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Az örökkévalóság kertje: séta a zsidó temetőben – vezetett séta // Salgótarjáni utcai temető (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a hosszúlépés.járunk? sétáján a Salgótarjáni utcai temetőben végigkövethetitek a magyar zsidóság felemelkedését és pusztulását, akik Ady Endre szavaival „megcsinálták nekünk Budapestet.” A temető a városegyesítés után nyitotta meg kapuit, és a kor leggazdagabb mágnásai és családjaik temetkeztek ide. Mauzóleumaik a századforduló leghíresebb építészeinek munkái, melyek még ma is megmutatják tulajdonosaik presztízsét és vagyonát.

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Történetek a zsinagóga háromszögből – vezetett séta (2026. szeptember 6., 13., 27.)

Fedezzétek fel, hogy a “város a városban” semmihez sem fogható hangulata hogyan varázsolja el az embert! Szeptember 6-án, 13-án és 27-én három zsinagóga között sétálva megérthetitek, hogy miért ez lett a város legellentmondásosabb, egyúttal legbulisabb része. Az idegenvezető mellett a házak falai mesélik el, hogyan élt egymás mellett békében zsidó és keresztény, örmény és görög, szorgalmas kereskedő és léhűtő bohém a girbe-gurba utcák mentén.

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Két zsinagóga – és azon is túl – vezetett séta // Dohány utcai zsinagóga és Rumbach zsinagóga (2026. szeptember 18.)

A pesti Dohány utcában és Rumbach Sebestyén utcában a zsidó kultúrát, a pesti zsidók történelmi örökségét és tradícióit is őrzik a zárt vagy épp nyitott kiállítóterek. Ezen a sétán bejárhatjátok ezeket a szakrális tereket, és nem csupán a zsidók Budapesthez köthető történelmét ismerhetitek meg, hanem átfogó képet kaphattok a judaizmus alapfogalmairól és az élet minden területén megjelenő tradícióiról.

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Zsinagógából vívóterem: Egy elfeledett zsidónegyed története Angyalföldön – vezetett séta (2026. szeptember 19.)

Sport, építészet, funkcióváltó épületek és zsidóság – egy igazán összetett sétán felkereshetitek Budapest egyik gyönyörű és szinte ismeretlen zsinagógáját. Ha a látvány nem lenne elég, a helyszín története is igazán egyedülálló, amit szeptember 19-én egy angyalföldi vezetett séta során ismerhettek meg.

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Helló, Sábesz! Helló, Szukot! // Gólem (2026. szeptember 25.)

A HELLÓ! sorozat a szabadegyetem és a családi vacsora egyedülálló keveréke, amelyen szeptember 25-én a sábesz és szukot ünnepek hagyományait ismerhetitek meg finom fogások kíséretében. Az est során Borgula Andrástól hallhatjátok az ünnepekről szóló érdekességeket egy igazi sábeszi vacsora mellett.

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A nemzetközi gettó: Újlipótváros védett házainak története – vezetett séta (2026. szeptember 27.)

A hosszúlépés.járunk? sétáján szeptember 27-én felkereshetitek az egykori nemzetközi gettó védett házait, ahol a néhány évvel korábban elkészült, a legmodernebb ízlést tükröző nagypolgári terekben és az épületek pincéiben tömegek zsúfolódtak össze Budapest történelmének fekete foltján. Megismerhetitek ezeket a tereket, egyedi történeteket és az embermentő misszió hőseit is.

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Még egy nyarat idéző, pezsgő fesztivál szeptemberben: