10 különleges program, ahol új oldaláról ismerhetitek meg a zsidó kultúrát

Városi séták, gasztroélmények, koncertek és fesztiválhangulat töltik be a pesti utcákat, tereket, és impozáns zsinagógákat, ahol szeptemberben számos zsidó eseménynek ad otthont a város. 

Sóletfesztivál // Városháza park (2026. augusztus 30.)

Tizedik alkalommal rendezik meg az ország egyik legsikeresebb gasztrofesztiválját: augusztus 30-án újra itt a Sóletfesztivál! A sólet nem pusztán egy babos egytálétel: ezer arca van, háztartásról háztartásra, országról országra máshogy készítik el. A Városháza parkban négyféle jellegűt kóstolhattok meg az esemény nagyköveteinek tolmácsolásában.

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sóletfesztivál Budapest
Fotó: Sóletfesztivál

A zsidó lélek hangjai – Világhírű művészek tolmácsolásában: Netanel Hershtik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossmann // Dohány utcai zsinagóga (2026. szeptember 2.)

Ritka művészi találkozás színhelye lesz a Dohány utcai zsinagóga szeptember 2-án a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Ezen az estén együtt lép színpadra Netanel Hershtik világhírű kántor, a Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, valamint Daniel Grossmann karmester a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével, hogy az évszázados hagyomány és a művészi kiválóság egymást erősítve idézze meg azokat az örök értékeket, amelyek generációról generációra szállnak tovább.

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Még több program erről a fesztiválról:

Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején
Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején

Kivételes fesztivál indítja az őszt Budapest különleges helyszínein. Zene és irodalom tárnak fel egy sokszínű kulturális örökséget előttetek.

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Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2026. szeptember 6.)

Az eddigi legizgalmasabb és legszínesebb programmal jelentkezik az Európai Zsidó Kultúra Napja által választott témakörben, amely egész Európa-szerte ugyanaz: szeretet/szerelem. Szeptember 6-án délután a Csányi utcában többek között gasztronómiai előadásokkal, borkóstolókkal, változatos koncertekkel és kézműves workshopokkal ünnepelhettek ti is az ingyenes programokon.

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Fotó: Judafest (Facebook)

Judafest // Klauzál tér (2026. szeptember 6.)

A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.

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Fotó: Judafest (Facebook)

Az örökkévalóság kertje: séta a zsidó temetőben – vezetett séta // Salgótarjáni utcai temető (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a hosszúlépés.járunk? sétáján a Salgótarjáni utcai temetőben végigkövethetitek a magyar zsidóság felemelkedését és pusztulását, akik Ady Endre szavaival „megcsinálták nekünk Budapestet.” A temető a városegyesítés után nyitotta meg kapuit, és a kor leggazdagabb mágnásai és családjaik temetkeztek ide. Mauzóleumaik a századforduló leghíresebb építészeinek munkái, melyek még ma is megmutatják tulajdonosaik presztízsét és vagyonát.

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Fotó: hosszulepes.org

Történetek a zsinagóga háromszögből – vezetett séta (2026. szeptember 6., 13., 27.)

Fedezzétek fel, hogy a “város a városban” semmihez sem fogható hangulata hogyan varázsolja el az embert! Szeptember 6-án, 13-án és 27-én három zsinagóga között sétálva megérthetitek, hogy miért ez lett a város legellentmondásosabb, egyúttal legbulisabb része. Az idegenvezető mellett a házak falai mesélik el, hogyan élt egymás mellett békében zsidó és keresztény, örmény és görög, szorgalmas kereskedő és léhűtő bohém a girbe-gurba utcák mentén.

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Fotó: Imagine Budapest (Facebook)

Két zsinagóga – és azon is túl – vezetett séta // Dohány utcai zsinagóga és Rumbach zsinagóga (2026. szeptember 18.)

A pesti Dohány utcában és Rumbach Sebestyén utcában a zsidó kultúrát, a pesti zsidók történelmi örökségét és tradícióit is őrzik a zárt vagy épp nyitott kiállítóterek. Ezen a sétán bejárhatjátok ezeket a szakrális tereket, és nem csupán a zsidók Budapesthez köthető történelmét ismerhetitek meg, hanem átfogó képet kaphattok a judaizmus alapfogalmairól és az élet minden területén megjelenő tradícióiról.

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Fotó: Korzózz Velünk (Facebook)

Zsinagógából vívóterem: Egy elfeledett zsidónegyed története Angyalföldön – vezetett séta (2026. szeptember 19.)

Sport, építészet, funkcióváltó épületek és zsidóság –  egy igazán összetett sétán felkereshetitek Budapest egyik gyönyörű és szinte ismeretlen zsinagógáját. Ha a látvány nem lenne elég, a helyszín története is igazán egyedülálló, amit szeptember 19-én egy angyalföldi vezetett séta során ismerhettek meg.

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Fotó: Imagine Budapest (Facebook)

Helló, Sábesz! Helló, Szukot! // Gólem (2026. szeptember 25.)

A HELLÓ! sorozat a szabadegyetem és a családi vacsora egyedülálló keveréke, amelyen szeptember 25-én a sábesz és szukot ünnepek hagyományait ismerhetitek meg finom fogások kíséretében. Az est során Borgula Andrástól hallhatjátok az ünnepekről szóló érdekességeket egy igazi sábeszi vacsora mellett.

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Fotó: Gólem (Facebook)

A nemzetközi gettó: Újlipótváros védett házainak története – vezetett séta (2026. szeptember 27.)

A hosszúlépés.járunk? sétáján szeptember 27-én felkereshetitek az egykori nemzetközi gettó védett házait, ahol a néhány évvel korábban elkészült, a legmodernebb ízlést tükröző nagypolgári terekben és az épületek pincéiben tömegek zsúfolódtak össze Budapest történelmének fekete foltján. Megismerhetitek ezeket a tereket, egyedi történeteket és az embermentő misszió hőseit is.

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Fotó: hosszulepes.org

Még egy nyarat idéző, pezsgő fesztivál szeptemberben:

Kedvezményes belépővel és az amerikai kontinens sztártételeivel érkezik Budapest kedvenc őszi borfesztiválja
Kedvezményes belépővel és az amerikai kontinens sztártételeivel érkezik Budapest kedvenc őszi borfesztiválja

Szeptember 9-12. közt ismét a magasba emelkednek a poharak a Budavári Palotában, hiszen érkezik a 35. Budapest Borfesztivál.

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