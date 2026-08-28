5 fergeteges őszi élmény, ami a céges csapatépítőt új szintre emeli idén

Most, hogy szépen-lassan mindenki visszatér a nyaralásból, itt az ideje, hogy közös élményeket is szerezzetek! Az alábbi öt helyszín és szolgáltató jól tudja, mi az igazán emlékezetes csapatépítő titka – izgalmasabbnál izgalmasabb programokat kínálnak, ha idén ősszel az irodán kívül, együtt kapcsolódna ki a csapat. (x)

Rókusfalvy Etyek

Szakadjatok ki a mindennapokból, az úti cél pedig legyen Etyek – hiszen itt mindenki megtalálhatja a számára ideális programot! A Rókusfalvy Etyek egyik legnagyobb előnye, hogy igazán sokszínű csapatépítő élményeket kínál: az aktívabbaknak E-bike- és E-roller-túrát, a nyugodtabb kikapcsolódás kedvelőinek borkóstolót és olyan E-Busz túrát, mely során megismerkedhetnek Etyek történetével. A gasztronómia szerelmeseit bográcsozás, sajt- és borkóstoló várja, aki pedig tanulna is, szüreti csapatépítőn vehet részt, vagy vakkóstolón sajátíthatja el a borkóstolás tudományát. A Rókusfalvy Etyek csapata szereti a kihívásokat, így egyedi elképzelésekre, extra kérésekre is nyitottak!

2091 Etyek, Újhegy 89. | Weboldal

BlueBerry Csapatépítő

A BlueBerry Csapatépítő 15-500 fős társaságoknak nyújt céges csapatépítésre szakosodott programszolgáltatóként felejthetetlen élményeket. Bár a bázisuk Budapest, az ország bármely pontjára kitelepülnek – olyan programokkal, amikről még hétfőn is beszélni fogtok az irodában. Hiszik, hogy attól lesz jó a csapatépítő, ha közben senkinek nem kell feszengenie, így náluk szó sincs erőnléti próbákról, lufihajtogatásról, kizárólag valódi közösségformáló kikapcsolódásról. Szentendrei Borkaland, Titokzatos Városi Kihívás, kézműves workshop, társas est – csak győzzetek választani a programok közül, melyeket kifejezetten az őszi időszakra ajánlanak nektek!

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Landventure

Városi nyomozásra invitál a Landventure, méghozzá Budapest legszebb részein. A rendhagyó küldetés során kisebb csapatokban dolgoztok együtt, és göngyölítetek fel egy rejtélyt – ehhez csupán egy okostelefonra, hatékony együttműködésre és némi szemfülességre lesz szükségetek. Akkor vágtok bele, amikor csak szeretnétek, hiszen a szabadtéri játék teljesen rugalmas, időpontfoglalást sem igényel. Játszhattok akár angol nyelven, kiegészíthetitek saját szöveggel a küldetést és minden feladványhoz 3 segítséget is kérhettek, így a játék biztosan sikerélménnyel zárul. Tökéletes választás, ha jó ár-érték arányú csapatépítő programot kerestek.

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Svábhegyi Csillagvizsgáló

Cseppet sem hétköznapi élményben lehet részetek, ha a csapatépítő helyszínéül a Svábhegyi Csillagvizsgálót választjátok idén ősszel. Budapest legnagyobb csillagvizsgálójában, a Normafánál kül- és beltéren, szakvezetéssel tárulnak fel az Univerzum titkai, sőt, még VIP csillagászati bemutatót is kérhettek. Felfedezhetitek Konkoly-Thege Miklós legendás távcsövét, a híres-neves Budapest kupolát, és úgy vehetitek szemügyre a Világegyetemet, mint még sosem. Az biztos, hogy ilyen éteri kalandban nem minden nap lehet részetek!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Tordasi Élményfalu

Budapesttől mindössze húsz percre western élményfalu vár benneteket. A Tordasi Élményfalu két csomaggal is készült azoknak, akik igazán rendhagyó csapatépítő után kutatnak: eltölthettek egy egész napot a „vadnyugaton”, mely során rodeózhattok, részt vehettek a Vadnyugati Olimpián, autentikus, western stílusú étteremben ebédelhettek, majd szabadulószobával és filmforgatással zárhatjátok a napot. Ha ottalvósra tervezitek a programot, válasszátok az extra csomagot, szállással, tanyasi reggelivel, este pedig bulizzátok egy nagyot!

2463 Tordas, Öreghegyi út M7 autópálya, Tordas kijárat | Weboldal

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