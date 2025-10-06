9 zseniális hely Budapesten és környékén, ha felejthetetlen céges bulit terveztek idén

A csapatépítő bulik esetében az egyik legfontosabb kérdés a helyszínválasztás: lehet hangulatos vendéglátóhely, profi rendezvényközpont, vagy épp egy különleges élmény, ami új oldalról hozza össze a kollégákat. HR-esek, figyelem – mindegyikre remek opciókat ajánlunk.

Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

Az öreghegyi mesevilágban megbúvó Pezsgőbirtok autentikus borvidéki környezettel várja azokat, akik „Budapest szőlőskertjében” tartanák céges elvonulásukat, csapatépítőjüket. Az elmúlt években Magyarország legszebb borbirtokának és legjobb vidéki rendezvényhelyszínének választott Etyeki Kúria az ősz vibráló színeibe öltöző természeti értékei mellett a mesterséfük által megálmodott ételeivel, nemzetközi díjas boraival, pezsgőivel varázsolja el az ide érkezőket. Különböző méretű és stílusú helyszínek közül válogathatunk – az ügyfélelégedettségről tapasztalt rendezvényszervezők gondoskodnak.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Miamor

A Római-part ősszel is rengeteg élménnyel vár, sőt már a télre is előre tervezhetünk. A Miamor Rómaim 10–500 fős céges csapatépítők és karácsonyi rendezvények ideális helyszíne, ahol a hagyomány és a modern szórakozás találkozik. Bográcspartik, városi disznóvágás, tematikus étel- és italkóstoló estek stand up műsorral színezve, családbarát korcsolyapályás napok forralt borral, sült gesztenyével, kürtőskaláccsal és gasztronómiai élvezetekkel… A lehetőségek tárháza itt szinte végtelen, hogy olyan élményt nyújtsanak a kollégáknak, amely valódi csapatot épít, és amiről még hónapokig beszélni fognak.

1031 Budapest, Római part 47. | Weboldal

Jónás Craft Beer & Food

A Bikás park-béli tó partjára települt étterem modern belső terével és a hidegebb hónapokban fűtött teraszával nagyszerű helyszín csapatépítők vagy akár nagyobb céges bulik számára is. És hogy mi vár a résztvevőkre? Például sörbemutató magával a sörfőző mesterrel, vagy éppen borvacsora sommelier-vel, akár angol nyelven is. A minőségi italok és a változatosan összeállított, helyben készült tálak mellett a Jónás Craft Beer & Food csapata a teljes lebonyolításban is szívesen segít: legyen szó ajándékcsomagok összeállításáról a meghívottaknak, DJ szervezéséről vagy más, egyedi kívánságokról.

1119 Budapest, Vahot utca 8. | Weboldal

Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Normafa ölelésében megbúvó Svábhegyi Csillagvizsgálóban a természet, a tudomány és a közösségi élmény találkoznak egymással. Tökéletes választás, ha egy cég egy igazán különleges rendezvénnyel lepné meg dolgozóit – a bensőséges rendezvénytől a több száz fős családi napig. A négy hektáros, ősfákkal övezett park ideális terep szabadtéri programokhoz, ráadásul a helyszínhez egyedülálló kiegészítő programok társulnak: látványos távcsöves bemutatók, izgalmas kísérletek és élvezetes csillagászati előadások teszik felejthetetlenné a hangulatot, amelyet a kupolák impozáns látványa koronáz meg.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Rókusfalvy Birtok, Etyek

Az etyeki „Rókusfalvy-hármas” – a Borhotel, a Fogadó és a Birtok – tökéletes helyszínt kínál egy felejthetetlen céges eseményhez. A borvidék varázslata minden évszakban más élményt ad, a programlehetőségek pedig most ősszel is végtelenek: többek között borkóstoló, borvacsora, interaktív játékok, disznótoros, bográcsozás, e-bike és e-roller túrák, tematikus workshopok közül szemezgethetünk. A Borhotel pergolája, a Fogadó enteriőrje és a Birtok tágas látványfeldolgozó nagyterme, illetve panorámás pezsgőterasza együtt biztosítják, hogy minden rendezvény kényelmes, stílusos és emlékezetes legyen.

2091 Etyek, Újhegy 89. | Weboldal

Spoon the Boat

A Lánchíd mellett horgonyzó Spoon the Boat fedélzetére lépve az üzleti események új dimenziójába érkezünk. A város fényeivel ékes panoráma lenyűgöző díszletet kölcsönöz évzáróknak és egyéb céges rendezvényeknek, a beépített technika pedig a lehetőségek széles tárházát nyitja meg. Három tér várja a vendégeket: a Café terem elegáns miliője, a tágas Lounge terem, valamint a szeparált Télikert intimebb atmoszférája mind különleges hangulatot áraszt – utóbbi ideális helyszíne például kisebb díjátadóknak. Emellett különleges menüsorok és látványkonyhaelemek teszik igazán emlékezetessé az estét.

1052 Budapest, Vigadó tér 3. | Weboldal

Nádas Tó Park Hotel, Vasad

A Budapesthez közeli, tóparti zöldövezetben fekvő Nádas Tó Park Hotel ideális választás céges partykhoz, konferenciákhoz, tréningekhez, csapatépítőkhöz. A hangulatos környezet inspiráló hátteret biztosít, a vendégcentrikus csapat pedig teljeskörűen gondoskodik a résztvevőkről. A rendezvénytermekben remek internetkapcsolat és igény szerinti technikai felszerelések állnak rendelkezésre, a kiváló gasztronómiai felhozatal és a személyre szabott szolgáltatások pedig garantálják a maradandó élményt. A Nádas Tó Park Hotel egyébként nemcsak üzleti rendezvényeknek, de álomesküvőknek is otthont ad.

2221 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Balagan

Ha igazán autentikus helyszínről álmodunk évzáró rendezvényhez vagy céges partyhoz, a belvárosi Balagan izgalmas választás lehet. Az étterem mediterrán és közel-keleti ízeket felvonultató konyhája a közösségi élményre épít a „small plates” koncepcióval. A nappali stílusú, barátságos enteriőrben 70 fő is kényelmesen elfér, a kisebb társaságokat pedig különtermek és látványkonyha várja. Bár a szó héberül káoszt jelent, az ízek, a látvány és a hangulat tökéletes harmóniában találkoznak a Balaganban, ahol a friss alapanyagok, a kreatív tálalás elegáns, mégis felszabadult gasztronómiai világot eredményez.

1072 Budapest, Akácfa utca 47. | Weboldal

Tereza

A Nagymező utcai Tereza igazi mexikói hangulatot varázsol Budapest szívébe, ráadásul különleges helyszínt kínál céges eseményekhez is. Az ősz végi és téli időszakban 100-160 fős zártkörű rendezvények lebonyolítására alkalmas, de kisebb létszámú céges karácsonyok vagy privát összejövetelek számára is kínál inspiráló megoldásokat. A színes enteriőr, a vibráló dekoráció és a barátságos légkör garantálja, hogy az esemény több legyen egyszerű vacsoránál: valódi élménnyé váljon. Az étlap autentikus mexikói fogásokat vonultat fel, friss alapanyagokból készítve, gazdag tequila-, mezcal- és margarita választékkal kiegészítve. A Tereza egyik különlegessége, hogy margarita, osztriga vagy ceviche témában tartott workshopjaik interaktív programként is beépíthetők a rendezvénybe, így a résztvevők nemcsak kóstolnak, hanem betekintést is nyernek a kulisszák mögé, miközben együtt tanulnak és szórakoznak.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

