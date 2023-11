3 hangulatos helyszín Budapesten a felejthetetlen céges bulikhoz

Vészesen közeleg a céges bulik időszaka, de nem csak ilyenkor érdemes ismerni Budapest leghangulatosabb rendezvényhelyszíneit.

Pódium Bistro & Club

A hangulatos Bécsi úti sétányon elhelyezkedő étterem egyszerre modern és otthonos, buja növényzettel dekorált vendégtere pedig rugalmasan alakítható, így céges vacsoráknak, baráti találkozóknak, családi ünnepeknek és esküvőknek is ideális helyszíne lehet. Igényes bisztrókonyhájuk fogásaival garantáltan emelhetitek az esemény fényét, de akár saját ízlésetek szerinti, egyedi koktélt is rendelhettek a vendégeknek. Sőt, még óriáskivetítő, DJ vagy épp fotósarok is kérhető az adott rendezvényre. Ajánlatot kérni és foglalni online is van lehetőségetek, missziójuk pedig az, hogy a legjobb élményt nyújtsák mindenkinek!

1036 Budapest, Bécsi út 63. | Weboldal

Scruton

Budapesten három Scruton bisztró várja vendégeit modern, ám otthonos hangulatú műhelyében pezsdítő beszélgetésekkel, zenés estekkel és különleges vacsorákkal. December 1-től új étlappal készülnek az ünnepi hangulat jegyében; halászlé, sügér filé, Waldorf-saláta mind-mind felkerül karácsonyi kínálatukba. December 6-tól a desszert kedvelők igazi klasszikusok közül választhatnak, amelyek most induló, saját cukrászatukban készülnek. Lúdláb tortával, fügés-gesztenyés tarte-tal, málnás opera szelettel hangolódhatunk az ünnepre, és ezeket a csodákat akár haza is vihetjük magunkkal az ünnepi asztalra. A saját eseményeiken túl a Scruton V.P. és Belváros rendszeres helyszínei céges rendezvényeknek, karácsonyi partiknak, de gyakran tartanak élőzenés vacsoraesteket, vasárnaponként pedig zenés brunchokat.

1054 Budapest, Zoltán utca 10. | 1053 Budapest, Veres Pálné utca 12. | 1113 Budapest, Tas vezér utca 3. | Weboldal

Normafa Rendezvényház

Idilli környezetben, a Széchenyi-hegy legtetején bukkanhatunk rá Buda új rendezvényhelyszínére, a Normafa Rendezvényházra. A közel 4000 négyzetméteren elhelyezkedő helyszín korábban étteremként üzemelt, majd egy felújítást követően rendezvényházként nyitotta meg újra kapuit, 2019-ben. Ennek köszönhetően modern technikai megoldásokkal, illetve környezetkímélő hűtő- és fűtőrendsszel egészült ki a helyszín, hogy ezzel is a vendégek kényelmét szolgálják. A letisztult stílusú, kétszintes épülethez tartozik egy hangulatos lounge terasz, valamint egy 1200 négyzetméteres kert is, így az év bármely szakaszában ideális színtere lehet bármilyen rendezvénynek, legyen szó céges buliról, esküvőről vagy születésnapról.

1121 Budapest, Hegyhát út 16. | Weboldal

Budapest művészkávézói is megérnek egy látogatást: