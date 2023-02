7 különleges művészkávézó Budapesten, ami utánozhatatlan hangulattal vár

Felkutattuk Budapest azon vendéglátóhelyeit, ahol a finom kávé kéz a kézben jár a művészettel és az inspiráló környezettel. Ismerjétek meg fővárosunk nagyszerű művészkávézóit, melyek egyedi bájukkal pillanatok alatt magukkal ragadnak.

Kornél

Mesébe illő kávézót találhatunk a Feneketlen-tótól egy karnyújtásnyira: a Kosztolányi Dezső tér apró üzlethelyisége nem csak borostyán övezte teraszának és család-, valamint kutyabarát kiszolgálásának köszönheti varázslatos hangulatát. A galériaként is működő boltban magyar alkotók eredeti képei, printjei, képeslapjai és plakátjai mellett kézműves bábok, papírszínházak, optikai játékok és kiegészítők rejtőznek a nagy üvegablakok mögött. Az utánozhatatlan bájjal bíró Kornélban, melynek nevét Kosztolányi novellahőse, Esti Kornél ihlette, kívül hagyhatjuk a valóságot, amíg kávét, forró csokit, esetleg aranytejet kortyolgatunk, megspékelve egy szelet mennyei sütivel vagy épp egy tépd-és-vidd verssel. A kiállításokhoz kötődő beszélgetések, koncertek és pop-up vásárok mellett további programokon vehetünk részt – legyen az egy meseterápiás foglalkozás, városi séta vagy kézműves workshop.

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4. | Facebook

Gross Arnold Galéria és Kávézó

A XX. század képzőművészetének egyik legkiemelkedőbb hazai alkotójának, Gross Arnold grafikusművésznek állít emléket a Bartók Béla út aprócska, ám rendkívül bájos üzlethelyisége, az Arnoldo, amelyet a művész nem sokkal halála előtt nyitott meg. A küszöbön átlépve Gross Arnold, vagyis Arnoldo varázslatos mesevilágába csöppenhetünk, benne színes rézkarcokkal, régi plakátokkal és személyes fotográfiákkal. Merüljetek el a megelevenedett mesevilágban egy szelet finom sütemény és frissen pörkölt kávé mellett, vagy térjetek be a galériába a változatos kulturális programok egyikére – így se, úgy se fogtok csalódni.

1111 Budapest, Bartók Béla út 46. | Facebook

Műterem Kávézó

A Mátyás tértől egy karnyújtásnyira otthonos kávézóra bukkanhatunk, ahol a kiváló specialty kávék mellett finom péksütemények, szendvicsek, limonádék, gyümölcslevek, teák és megannyi egyéb finomság közül válogathatunk. A barátságos kiszolgálásnak és a kellemes háttérzenének köszönhetően a hely ideális tanuláshoz, megbeszélésekhez, meghitt randevúkhoz, de akár kisebb társaságok is elférnek a galérián kialakított vendégtérben. A környékbeli egyetemisták is szívesen térnek be ide két előadás között, és az is csak emeli a Műterem fényét, hogy állatbarát.

1084 Budapest, Tavaszmező utca 19. | Facebook

Bálint Galéria Kávézó

Pasarét jól titkolt kulthelyeként emlegetik a Házmán utcai villaépület oldalában található Bálint Galéria Kávézót, amely jó ideje megkerülhetetlen helyszíne a budapesti emberek társasági életének. A nappal hangulatos kávézóként, esténként viszont barátságos kocsmaként üzemelő vendéglátóhely tulajdonosa Bálint, aki mindig kedvesen, előzékenyen fogadja a vendégeket. A városi nyüzsgés elől elszeparált kávézó igazi nyugalom szigete, ahol a bájos beltérben és az ősfák ölelte kerthelyiségben egyaránt élmény a feltöltődés.

1026 Budapest, Házmán utca 5. | Facebook

Cafe Bene

Utánozhatatlan színkavalkád vár az Országház közelében található csendes Cafe Benében! A falakon pályakezdő magyar művészek alkotásait láthatjuk, melyek ezernyi színt és árnyalatot felvonultatnak, de ha ez nem lenne elég, a bársonyborítású székek is színpompásak, sőt, egy kivilágított terráriumot is kiszúrhatunk, melyben néhány gekko éli stresszmentes mindennapjait. A finom kávén kívül forró csokit, teákat, limonádét vagy épp chai lattét is kérhetünk, de akár egy kézműves sör mellett is letehetjük a voksunkat, míg az italok mellé péksüteményeket, paniniket és melegszendvicset fogyaszthatunk.

1053 Budapest, Alkotmány utca 16. | Facebook

Főfoto

Budapest megkerülhetetlen helyszíne a klasszikus és kortárs fotográfiával foglalkozó galéria, kávézó és fotóbolt, a Kálvin tér közkedvelt találkozási pontja, a Főfoto. A tavasztól őszig hangulatos terasszal is rendelkező vendéglátóhely változatos rendezvényeknek, többek között kiállításoknak, könyvbemutatóknak, ruhavásároknak és workshopoknak ad otthont egész évben. Nem csak konkrét eseményre érdemes ide betérni, hiszen a mennyezeti világítástól a kisebb-nagyobb fali dekorációkig a teljes berendezést a fotográfia inspirálta. A megnyerő környezetben kávék, gyümölcslevek, sütemények, kézműves sörök, borok, reggelik, snackek közül szemezgethetünk.

1085 Budapest, Baross utca 10. | Facebook

Esernyős

Óbuda békebeli hangulatot idéző Fő terén található az Esernyős multifunkcionális intézménye, amely egyszerre működik programhelyszínként, kávézóként és bisztróként, coworking irodaként, képzőművészeti galériaként és turisztikai infopontként. A változatos koncerteknek, kiállításoknak, beszélgetéseknek, filmvetítéseknek és irodalmi esteknek otthont adó Esernyős egy végtelenül bájos belső udvarral is rendelkezik, ahol nyaranta izgalmas programok sora várja az érdeklődőket. A bőséges kínálathoz barátságos kiszolgálás és megfizethető árak társulnak, sőt, hétköznapokon még napi ebédmenü is elérhető, mindössze 1690 forintért.

1033 Budapest, Fő tér 2. | Facebook

