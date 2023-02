5 nagyszerű kiállítás Budapesten, amit látnod kell februárban

Habár úgy tűnhet, Budapest még téli álmát alussza februárban, a város kiállítótereiben, galériáiban élénk kulturális élet zajlik. Több új, izgalmas tárlat nyitott meg az elmúlt hetekben, melyek remek kikapcsolódásnak ígérkeznek a téli hétköznapokon.

Nekünk írták a dalt!

A Magyar Zene Háza új időszaki kiállítása igazi időutazásra hívja az érdeklődőket a magyar popzene első évtizedeinek izgalmas korába. A „Nekünk írták a dalt! A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai, 1957-től a rendszerváltozásig” című tárlat egyedülálló technikai megoldásokkal, játékos módon vonja be a látogatókat a felfedezésbe. A politikával átitatott korszak legjelentősebb előadói, zenekarai, poptörténeti eseményei és slágerei mellett, 8 témakörön keresztül bemutatásra kerülnek például a rajongói szubkultúrák és a klubok, turnék füstös világa.

2023. január 22-től | Magyar Zene Háza | Weboldal

Költő lenni vagy nem lenni

Januárban megnyitott a Petőfi Irodalmi Múzeum új állandó kiállítása, amely a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából tartott emlékév keretében születhetett meg. A tárlat merőben eltér a hagyományos kiállítások látványvilágától, hiszen egy-egy terem központi elemeiként színházi, filmes díszlet, interaktív videóinstallációk és korabeli képzőművészeti alkotások emelik a látogatói élményt. A kiállítás középpontjában az életrajz helyett a sokhangú életmű, a költő legkiemelkedőbb szövegei állnak, melyek új megvilágításba helyezik Petőfi alakját.

2023. január 14-től | Petőfi Irodalmi Múzeum | Weboldal

Az érzékeny önpusztító. Berekméri Zoltán 100

A magyar fotográfia történetének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, mégis kevesen ismerik az 1940-es évektől egészen az 1980-as évekig alkotó Berekméri Zoltánt. Tragikus sorsa, alkoholizmusa és mentális betegsége ellenére képeit tiszta kompozíció és a fotográfiai hagyományok iránti tisztelet jellemzi. Habár élete végén lehetőséget kapott, hogy az egykori Ernst Múzeumban bemutassa életművét – ami komoly sajtóvisszhangot váltott ki -, szakmai körökben már nem számoltak személyével. Évtizedekkel később, születésének 100. évfordulója alkalmából a Mai Manó Házban ismerheti meg őt újra a közönség.

2023. március 12-ig | Mai Manó Ház | Weboldal

Eternal Yorick – Life Book Csaba Antal

A Műcsarnokban lapozható könyvinstalláció formájában elevenednek meg a Antal Csaba díszlet- és jelmeztervező pályájának meghatározó művei, részletgazdag díszletmakettek, látvány-, díszlet- és jelmeztervek, előadásfotók, videofelvételek mutatják be Antal Csaba alkotói világának sokszínűségét. A látogatók felidézhetik többek között a Katona József Színház legendás Catullus előadását, az Új Színház Don Juanját, a kaposvári Valahol Oroszországban című előadást, de megtekinthetik a vígszínházi Hamlet, a Lót – Szodomában kövérebb a fű vagy a Naphosszat a fákon c. előadások díszleteinek részleteit, valamint az alkotó 2015-ös Prágai Quadriennálén nagy sikerrel bemutatott Donor for Prometheus című live act-et.

A kiállítás ideje alatt a Műcsarnok tárlatvezetésekkel is várja a közönséget, a meghívott vendégek között szerepel többek között Bagossy László, Bérczes László, Eszenyi Enikő, Máté Gábor és Tompa Gábor.

2023. február 3. – március 19. | Műcsarnok | Weboldal

Világ-Város – Közép-Európa zsidó képzőművészeti kistükre

A Világ-Város – Közép-Európa zsidó képzőművészeti kistükre című időszaki kiállítás a zsinagóga karzatára hozza a város fényét, valamint neves kortárs művészek tolmácsolásában járja körül a zsidó hagyomány és a közép-európai városi identitás kérdését. Az élmény, ahogy Kulcsár Géza, a kiállítás kurátora fogalmaz, “egyfelől a történelem traumáival és felfényléseivel való találkozásaink története, másfelől a közép-európai nagyvárosi élmény egyszerre

hétköznapian ismerős, néha mégis oly különös és idegen formáival való szembesülés.”

2023. január 29-től | Holokauszt Emlékközpont | Weboldal

