7 izgalmas vezetett séta februárra, ahol felfedezhetitek a főváros kulisszatitkait

Mivel a tavaszias tél ellenére is gyakran még a négy fal közé kívánkozik az ember, mutatunk néhány izgalmas épületsétát februárra, ha megismernétek a főváros épületeinek kulisszatitkait.

Tárlatvezetés és toronykilátó-látogatás a Budapest-Belvárosi Főplébánia-templomban

Szerdánként 14 órai kezdettel épületséta keretében pillanthatunk be a Március 15. téren álló Budapest-Belvárosi Főplébánia-templom kulisszái mögé. A 75 perces tárlatvezetés alkalmával fellebben a fátyol Pest városának első köveiről, a „Trónoló Madonna” freskójáról, akárcsak a török kori imafülkékről. Megismerhetjük, milyen kapcsolat fűzte Mátyás királyt és Liszt Ferencet a templomhoz, a toronykilátóból pedig pásztázhatjuk egy keveset Pest, Buda és a Duna látképét.

A séta időpontjai: február 1., 8., 15., 22.

Buszos parktörténeti séta a Ligetben – Időutazás négy keréken

Február 4-től szombatonként ismét folytatódik a hagyomány, mely kalandos időutazásra invitál a Liget berkeibe. Ezúttal buszra pattanva ismerhetjük meg a Városliget múltját, történeteit és intézményeit, anekdotákon keresztül leshetünk be a Városliget mindig nyüzsgő életének kiemelkedő időszakaiba. A hangsúly ezúttal is az épületeken lesz: a Millennium Házától, a Vajdahunyad várán és a Magyar Zene Házán át a Néprajzi Múzeum múltjától a jelenéig.

A séta időpontjai: február 4., 11., 18., 25.

Titkok a Mátyás-templomról: történelem, vallási historizmus és díszítőművészet

Február 4-én Budapest emblematikus épülete, a Mátyás-templom 120 perces épületbejárás keretében fedi fel titkait. Budapest egyik legrégibb egyházi emléke nem mindennapi megközelítésben mutatkozik be: a templom története, az épület alakváltozásai, a templombelsőt díszítő alkotások, továbbá a templom szimbólumrendszere kerül ezen a napon fókuszba. De azoknak is érdemes ellátogatni e programra, akik Székely Bertalan díszítőfestészetét ismernék meg részletesebben.

A séta időpontja: február 4.

Épített titkok – A Füvészkert épületei és szobrai



Február 5-én új perspektívából ismerhetjük meg Magyarország legrégibb botanikus kertjét, a Füvészkertet és annak épített titkait. Merthogy a 8000-nél is több növényfajjal büszkélkedő kert épületei és szobrai is megannyi történetet őriznek. A rendhagyó, 1,5-2 órás séta alkalmával számtalan izgalmas kérdésre kaphatunk választ, és természetesen olyan helyiségek ajtajai is megnyílnak a résztvevők számára, melyek eddig zárva voltak a nagyközönség előtt.

A séta időpontja: február 5.

Csodás szállodák, régi történetek

Február 11-én csodás szállodák régi történetei elevenednek meg a Korzózz Velünk 2,5 órás épületbejárása alkalmával. A séta a hajdanvolt Hungária Fürdőtől indul, melyet ma Continental Hotel néven ismer a nagyérdemű. Botrányokon és pletykákon át egészen a hotel tetőteraszáig merészkedünk, és csodás kilátással búcsúzunk az épülettől. Utunk innen a Hotel Nemzetibe vezet, hogy a történetek közepette a hoppon maradt Rigó Jancsi ihlette sütemény megkóstolására is sor kerülhessen.

A séta időpontja: február 11.

Fürdő és piknik – Wellness a Gellért Gyógyfürdőben

Február 15-én 16 órától az Experience Balkan csapata és a KulTuristák Egyesülete közös fürdőlátogatásra és piknikre invitálja az érdeklődőket a Gellért Gyógyfürdőbe. A felújítás miatt hamarosan bezáró fürdőkomplexum a fürdőséta alkalmával felfedi gyönyörű belsejét, de lehetőséget ad arra is, hogy kipróbáljuk és megkóstoljuk egészséges gyógyvizét. Az érdekességekben nem szűkölködő komplex wellnessprogramon a részvétel ingyenes, jegyet váltani a fürdőbe egyénileg szükséges.

A séta időpontja: február 15.

Ízlések és hungarikumok

Február 18-án 10 órakor egy régi ismerős, a Fővám téri Vásárcsarnok tárja szélesre kapuit a történetét és múltját megismerni kívánók előtt. Az ízletes kolbászok, sajtok és házi rétesek kóstolójában nem szűkölködő, 2,5 órát felölelő sétán megmutatják nekünk többek között azt is, hogy milyen rejtett értékek maradtak fenn letűnt korok üzleteiből. A Vásárcsarnok minden zegét-zugát, föld alatti alagútjait és átjáróit érdemes felfedezni ezen a sétán!

A séta időpontja: február 18.

