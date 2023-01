Turistáskodj Budapesten! – 7 kihagyhatatlan helyszín és program a felejthetetlen fővárosi élményért

A teendőkkel teli hétköznapokban sokszor elfelejtünk megállni egy kicsit, hogy értékeljük Budapest szépségét és sokszínűségét. Szenteljétek a hétvégét a helyi látványosságok megismerésének és járjátok körbe ezeket a szuper helyszíneket!

Brunch: Két Szerecsen Bisztró és Kávéház

Az Operától néhány percre, a belvárosiak egyik kedvenc bisztrójának reggeli- és vacsorakínálata mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Betérhettek hozzájuk reggel, délben és este is, minden napszakra készülnek nektek minőségi kávévariációkkal és isteni ételekkel. Amennyiben egy méltó napindítás reményében érkeztek, a legfinomabb reggelik széles választékából válogathattok, minden falatnál érezve a Két Szerecsen különlegességét: hagyományos ízeket modern köntösbe csomagolva.

1065 Budapest, Nagymező utca 14. | Weboldal

Aktív időtöltés: Séta a Filozófusok kertjében

A Gellért-hegy egyik rejtett kis kincse a Hegyalja és az Orom utca között megbúvó Filozófusok kertje. A parkot Wagner Nándor a világ nagy vallásait jelképező szoborcsoportjáról nevezték el, ami mellől ráláthatunk Pestre, Budára és a Dunára is. Mivel a turisták körében kevésbé népszerű a kilátópont, így zavartalanul élvezhetitek a lenyűgöző kilátást.

Innen nem messze még az új Kolodko-szobrot is megnézhetitek közelebbről:

Ebéd: Menza Étterem és Kávézó

Részben kávézó, részben étterem, a Menza minden szempontból remek választás, ahol fantasztikus italokat és ételeket kóstolhatsz meg. Az étterem eklektikussága nemcsak a betévedő vendégek sokszínűségében mutatkozik meg (a turistáktól kezdve, az üzletembereken és a nyugdíjasokon át egészen az egyetemistákig, itt mindenkivel találkozhatsz), hanem az enteriőrön és étlapon is: kávék, sörök, magyaros és gourmet fogások közül is válogathatsz. Ráadásul napi menüjük nemcsak finom, de még pénztárcabarát áron is kapható.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. | Weboldal

Kikapcsolódás: Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő

A Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő különböző hőmérsékletű kültéri és beltéri finn szaunákkal, gőzkabinnal, illetve az infra-sókabin mellett hideg és meleg merülőmedencékkel, valamint élmény- és gyerekmedencével vár benneteket egy testi-lelki kikapcsolódásra. A téli hónapokban különösen jólesik a fürdő 36-38 fokos gyógyvize, amelyet a különleges, török stílusú kupolás épületben található nyolcszögletű medencében próbálhattok ki.

1203 Budapest, Vízisport utca 2. | Weboldal

Városnézés: BalloonFly

Ismerjétek meg Budapest felfedezésének egy egészen új oldalát a BalloonFly járatain a Városligetben! A Szinyei Merse Pál Léghajó című festményét életre keltő látványosság reggel 10 óra és este 6 óra között, menetrendszerűen emelkedik a magasba, fedélzetén pedig fel- és leszállással együtt 15 percet tölthetünk el. A 150 méteres magasságból csodálatos kilátás tárul majd elétek a fővárosra, eközben pedig igazi turistának érezhetitek magatokat. A hőlégballonon összesen 30 ember fér el, de kérhettek privát repülést, vagy választhatjátok a családi jegyet is.

1148 Budapest, Mimóza domb, Városliget | Weboldal

Kultúra: Vaszary. Az ismeretlen ismerős

A nagy sikerre való tekintettel egészen április 2-ig megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában található Vaszary. Az ismeretlen ismerős című kiállítás. A tárlat Vaszary János mintegy hetven művét vonultatja fel a látogatók számára, amelyből 24-et eddig sohasem láthatott a nagyközönség. A kiállított festményeken az impresszionizmustól az expresszionizmuson át az art deco egyes jegyei is megfigyelhetőek, így egy igazán izgalmas és emlékezetes kiállításban lehet részünk.

1014 Budapest, Szent György tér 2. | Weboldal

Szórakozás: Badhanna

Tavaly májusban nyitotta meg kapuit az extravagáns ázsiai fogásairól ismert Badhanna, amelynek konyhája belső átalakítások miatt ugyan januárban zárva tart, de nem áll meg az élet, hiszen az étterem klubrésze ilyenkor is dübörög. A hangulatért minden eseményen más-más dj felelős, de a zene mellett nagy mértékben hozzájárul az utánozhatatlan enteriőr is, amit az ázsiai utazások kalandjai inspiráltak. Biztosan titeket is magával ragad majd a neonfények, falfestések és buja növényzet egyvelege.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. | Weboldal

