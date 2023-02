Terézváros 9 kihagyhatatlan kincse, amiért érdemes belevetnünk magunkat fővárosi nyüzsgésbe

Terézváros Budapest egyik legváltozatosabb kerülete, ahol egymást váltják a színházak, múzeumok, mulatók, éttermek, valamint az Andrássy út impozáns bérpalotái. A nyüzsgő városrész számtalan kihagyhatatlan látnivalója közül hoztunk el néhányat, ha belekóstolnátok a pezsgő, fővárosi életérzésbe.

Liszt Ferenc Emlékmúzeum

A Régi Zeneakadémia első emeletének lakása – ahol Liszt Ferenc 1881 és 1886 között élt – napjainkban Liszt eredeti hangszereivel, bútoraival, könyv- és kottatárával, valamint személyes tárgyaival teli múzeumként működik. A művész utolsó budapesti otthonába betérve, az előtérben Liszt fogadótáblája köszönt minket. Majd az étkezőben az időszakos kiállítások egyikét tekinthetjük meg, az 1867-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert Chickering zongora kíséretében. A hűen rekonstruált dolgozó- és hálószobában a megannyi csodamű alkotóhelyébe csöppenhetünk, ahol egy igazi kuriózummal, a komponáló-íróasztallal ismerkedhetünk meg. A szalon a hatalmas zongorájával Liszt zeneakadémiai tanóráinak idejébe repít vissza minket. Végül innen csupán egy ajtón kell átlépnünk, hogy a koncertteremben találjuk magunkat.

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. |Weboldal |Facebook

Vasvári Pál utcai zsinagóga

Terézváros eldugott, lakóházak közé ékelt kincse a Fellner Sándor által megálmodott zsinagóga, amelyet 1886-ban emeltek a Budapesti Talmud Egylet számára. A korai szecesszió jegyeit, illetve a neogótikus és neoreneszánsz stíluselemeket mutató épület virágkora a második világháború szörnyűségeit követően, a ’90-es években érkezett el, az akkori rabbi munkájának köszönhetően. Ebben az időben tovább folytatták a Budapesti Talmud Egylet hagyományait, így 1998 óta az ország egyetlen jesivája (talmudi főiskolája) működik az imaházban, ahová külföldi és magyar diákok egyaránt járnak. Az évek során több felújításon átesett épület belső terét legutóbb tavaly restaurálták, ezzel visszaadva régi pompáját.

1061 Budapest, Vasvári Pál u. 5.

3D Galéria

Térj be egy egyedülálló galériába, ahol a festményeket nemcsak, hogy megérintheted, hanem azok részévé is válhatsz. A 3D Galériában interaktív, szórakoztató módon kerülhetünk közelebb a művészethez, miközben a fantáziánkkal, kreativitásunkkal játszunk. Ugyanis a képek 3 dimenziós hatásának köszönhetően egy olyan világban találhatjuk magunkat, ahol a festmények életre kelnek, és ehhez csupán egy jó póz és a telefonunk kamerája kell. Kicsik és nagyok számára egyaránt nem mindennapi élményt nyújt a galéria, ahol a tárlatvezető is készít rólunk képeket, így senki nem marad ki a mókából.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17. | Weboldal | Facebook

Rengeteg RomKafé – avagy Míves 3.0

A Rengeteg RomKafé Miskolcról indult, és már több mint 10 éve, hogy Budapest szívébe is belopta magát elragadó bájával. Hiszen a Rengetegbe belépve egy mesebeli, otthonos világba csöppenhetünk, ahol 570 kisebb-nagyobb plüssmackó társaságában élvezhetjük a sűrű forró csokoládék minden egyes kortyát. A csokiimádók mennyországának is nevezhetnénk a kávézót, hisz nevéhez hűen összesen 1600-féle belga, spanyol vagy francia pasztillából készült krémes csoda közül választhatunk. Mindezeken túl kávék, teák, szörpök, közel 100-féle marcipánital, valamint isteni kekszek várnak ránk.

1062 Budapest, Szinyei Merse u 22. | Facebook

Benczúr-kerti játszótér

Terézváros varászlatos pontjai közé nemcsak a Rengeteget sorolhatnánk, hiszen tőle nem messze, a Benczúr köz zsákutcájában rejtve egy igazi mesebirodalomra bukkanhatunk. A Kő Boldizsár által tervezett játszótéren minden modern vívmány megtalálható, ami felejthetetlenné teszi az együtt töltött játékidőt, a szülők és gyerekek számára egyaránt. Ilyen például a páros hinta, amelyet a gyermekek és felnőttek együtt tudnak használni, de az integrált libikókával a mozgássérült gyerekekre is gondoltak. A különlegességek táborát erősíti a többlépcsős kútként funkcionáló halacska, a hatalmas platánfa köré épült meseváros, viszont játszótér lévén nem maradhatott el a csőcsúszda, a mászóka, valamint a focipálya sem.

1068 Budapest, Benczúr köz 9.

Epreskert

Az Epreskert története egészen a XVII. század végéig nyúlik vissza, amikor a Rákos-patak menti homok megkötésére, illetve a selyemgyártás számára eperfákat ültettek a területre. Sorsa az 1880-as évektől vett nagy fordulatot, hisz ekkor létesítették itt az első műteremházakat a Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde számára.

Sorra költöztek a környékre az iskolában dolgozó művészek, tanárok, és hamar a pezsgő társasági élet központjává vált a művésztelep. Benczúr Gyula, Feszty Árpád, Lotz Károly is tanított és dolgozott az itteni műtermekben, de mind közül a legmeghatározóbb Stróbl Alajos volt. Olykor lóháton trombitaszóval érkezett a parkba, ahol néhanapján bohém, akár jelmezes mulatságokat is szervezett. Általa került a kertbe a Mátyás-templom eredeti kapuzata, Sárkányölő Szent György bronzmásolata, valamint a józsefvárosi kálvária is. Jelenleg az Epreskert a Magyar Képzőművészeti Egyetem része, így csak meghatározott időszakokban, például kiállítások vagy vezetett séták során látogatható.

1062 Budapest, Bajza u. 41.

Művész Mozi

1910-ben először Mozgókép Otthon néven futott, de volt már Décsi Mozi, Deák Mozi és Fáklya is, ma pedig Művész Moziként ismerjük a főváros eklektikus művészi dizájnnal megáldott artmoziját. Budapest művészmozijai közül itt találkozhatunk a legnagyobb filmkínálattal, művészfilmektől kezdve a populárisabb darabokig számtalan darab közül szemezgethetünk. A filmek előtt a mozi előterében, a mozaikokkal díszített kávézó falai között ébredhetünk fel egy kis koffeinbomba segítségével. Ha pedig igazi különleges időutazásra vágyunk, akkor a moziban működő Odeon DVD-tékába is beugorhatunk minden péntek délután.

1066 Budapest, Teréz krt. 30.|Weboldal |Facebook

Edy’s French Tacos

Edy Vietnámban ismerkedett meg a French tacóval, amely a francia-arab street food irányzat mennyei finomsága. Beleharapva a tortillába csomagolt csodába egyszerre jelenik meg a szánkban a hamburger, a gyros, valamint a burrito ízvilága, miközben semmihez nem hasonlítható, isteni házi szószok dobbantják meg a szívünket. A választék pedig szinte végtelen, hiszen mi magunk dönthetjük el, hogy mivel töltsék meg a tacosunkat. A belevalónál a vegánokra is gondolva, a marhahús és a csirkemell mellett falafel is szerepel az étlapon, de megannyi lehetőséget kínál a saláta- és szószkínálat, az extrákról már nem is beszélve.

1065 Budapest, Hajós u. 19. | Facebook

Mai Manó Ház

A XIX. század egyik legépebben fennmaradt műteremháza Mai Manó királyi udvari fényképész megrendelésére készült el még 1894-ben. A sokat megélt, nyolcszintes épület célja napjainkban, hogy a hazai, nemzetközi, történelmi és kortárs fotókiállításoknak helyet biztosítson. Ezenfelül a házban könyvesbolt is működik, ahol a fotográfiai tárgyú könyvek mellett nemzetközi alkotók kiállításai várnak ránk. A megvásárolható könyveken túl pedig történeti értékű gyűjtemények kincseit is lapozgathatjuk a harmadik emeleti Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtárban.

Budapest, Nagymező u. 20, 1065 | Weboldal | Facebook

Kiemelt kép: Terézváros Facebook-oldala