A legendás budapesti mozik története: 5 egykor csillogó filmszínház a fővárosban

Noha Budapesten ma is számos, békebeli hangulatot árasztó mozi közül válogathatunk, a bensőséges Tabántól a fényűző Uránián át a különleges Corvinig, a rendszerváltást követő társadalmi változások, a videotékák és a plázák megjelenése helyrehozhatatlan károkat okozott a fővárosi filmszínházakban. A budapesti mozik első virágkora az 1910-es évekre tehető, de még a 80-as években is 80 különböző intézménybe lehetett jegyet váltani.

Átrium Mozi

A 30-as évek első felében a Margit körút leginkább egy vidéki kisváros főutcájához hasonlított, ám egy ‘34-ben hozott adórendelet hatására az egyszintes épületek csakhamar sokemeletes bérházaknak adták át a helyüket. Ezek egyike a Kozma Lajos tervei alapján felhúzott, modern szellemben fogant Átrium-ház, melynek alsó két szintjén került kialakításra az art deco és a Bauhaus hatásait mutató Átrium Mozi. Az épületet a II. világháborúban több bombatalálat is érte, a mozi előterében pedig Budapest ostromakor ideiglenes mészárszék működött. Az 1947-ben újranyitott filmpalota 1990-ben még átesett egy nagyobb ráncfelvarráson, ám 2001-ben őt is utolérte a vég, egy évtizedre bezárt (az utolsó előadás Török Ferenc Moszkva tere volt), hogy aztán 2012-ben Átrium Színházként nyissa újra kapuit.

1024 Budapest, Margit körút 55.

Flórián Mozi

A Szentendrei utat az Árpád híddal összekötő felüljáró mellett álló, szecessziós stílusú Flórián tér 3. nemcsak Óbuda egyik legszebb lakóháza, de egyben a városrész egyik legrégibb alapítású mozijának otthona is. Vagyis csak volt, hiszen az 1913-ban megnyitott, később Felszabadulásra keresztelt Flórián mozi a közeli EuroCenter bevásárlóközpont multiplexének megnyitása évében, 2000-ben végleg bezárt. A közelmúltban még a legfrissebb bemutatók plakátjaival díszített előcsarnok és a 653 fős befogadóképességű nézőtér hosszú évekre a csend fátylába burkolózott, mígnem aztán a III. kerületi önkormányzat új funkciót talált az egykori filmszínháznak, és egy alapos felújítás után, 2015-ben átadta az Óbudai Danubia Zenekarnak.

1033 Budapest, Flórián tér 3.

Lloyd Mozi

A Duna Park-házat is jegyző sztárépítész duó, Domány Ferenc és Hofstätter Béla nevéhez fűződik az 1937-ben átadott Lloyd Mozi, mely az általuk tervezett kettős bérház közös udvarán foglalt helyet. Szép időben a közönség akár a szabad ég alatt is élvezhette a legújabb mozgóképes alkotásokat, hiszen az 500 fős kapacitású, Bauhausos kialakítású Lloyd egyike volt a kevés, nyitható tetejű nézőtérrel büszkélkedő filmszínháznak. Az időközben több névcserén is átesett Odeon Lloyd befogadóképessége az ezredfordulóra alig 100 főre csökkent, 2012 nyarán pedig mindörökre beadta a kulcsot – helyén jelenleg a Budapest Jazz Club üzemel.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7.

Alfa Mozi

Egykoron lovak tanyáztak benne, később pattogatott kukorica szaga hatotta át falait, ma pedig iskolások tömegei keresik fel nap mint nap. A klasszicista stílusú, robusztus épület eredetileg a szomszédos Ludovika Akadémia fedett lovardájaként látta meg a napvilágot 1836 tájékán, aztán a tisztképzés beszüntetését követően 1958-ban Alfa Mozi néven vált városszerte ismertté. Habár 30×65 méteres alapterületével, 18 méteres belmagasságával és 1000 fő feletti befogadóképességével az egyik legnagyobb fővárosi mozinak számított, sorsa elől nem tudott elmenekülni: 1990-ben végleg lekapcsolták a vetítőgépet, ‘96 óta pedig a Természettudományi Múzeum tárlatának szolgál otthonául.

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Híradó Filmszínház

A New York-palota szomszédságában 1898-ban felhúzott, eklektikus stílusú bérház földszintjén működő Kittner étterem átépítésével, 1939-ben nyitott meg a Híradó Filmszínház, amely egészen 1979-ig nyújtott betekintést a filmhíradók, világhíradók, sporthíradók, rövid-, dokumentum-, rajz- és bábfilmek világába, onnantól kezdve pedig mint rendes, nagyjátékfilmeket vetítő mozi folytatta pályafutását egészen 2000-es bezárásáig – ma Horizont Café néven kiváló brunchozó működik falai között. Figyelemre méltó a köríves előtető, valamint a nagyvászon két oldalán húzódó Kovács Margit-féle kerámia-domborművek.

1073 Budapest, Erzsébet körút 13.