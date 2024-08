Meseszép kulturális és rendezvényhelyszínné vált a festői Sopronbánfalvi Kolostor

Varázslatos esküvőkhöz, meghitt szertartásokhoz is remek hátteret biztosít: mind a szertartáshoz, mind a fotózáshoz, a fogadáshoz, a gálavacsorához különleges kültéri és beltéri helyiségek állnak rendelkezésre, ahol a vendégek elszállásolása is megoldható.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool