Téli kirándulás Sopronban: 9 nem mindennapi látnivaló a hűség városában

A római romokra épült, a középkorban a legfontosabb szabad királyi városok közé tartozó Sopron tökéletes úti cél az év leghidegebb időszakában hiszen a gazdag történelmi múlttal bíró óváros, az érdekfeszítő kiállítások, természeti kincsek illetve a környék kirándulóútvonalai garantáltan felejthetetlenné teszik az itt töltött időt.

Tűztorony

A város szinte össze pontjáról látható tűztorony nem hiába vált a hűség városának egyik emblémájává: a barokk stílusjegyekkel gazdagon díszített hagymakupola, a reneszánsz körerkély és a kétfejű sast ábrázoló dekoráció miatt művészettörténeti kincsként is szolgál. A Sopron jelképeként is szolgáló, 58 méter magas Tűztornyot a 13. században építették, majd 2009 és 2012 között egy nagyobb felújításon esett át, ami során megmaradt eredeti jellege, így ma is teljes pompájában csodálhatjuk meg. Az építményt nemcsak kívülről érdemes szemügyre venni, hiszen belülről is izgalmas látnivaló: az alagsorban megtekinthetjük az egykori Borostyánkő út, a római kaputorony és az Árpád-kori falrészek feltárt maradványait, az erkélyéről pedig elképesztő kilátás nyílik a városra, és jó időben még az Alpok vonulatait is kiszúrhatjuk.

9400 Sopron, Fő tér 5. | Weboldal

Ciklámen tanösvény

Izgalmas kirándulás, meredek kaptatók és sűrű fenyvesek várnak ránk az ország első tanösvényén télen is, amely mintegy 9 kilométeren keresztül kanyarog Sopron felett. A Lővérektől startolva, a ciklámen jelzést követve érhetjük el az evangélikus diákokról elnevezett Deák-kutat, majd innen egy meredek úton küzdjük felfelé magunkat egy meseszép fenyveserdőn keresztül. Majd, ahogy elhagyjuk a Trianon-parkot, a kék jelzésen haladva lassan megérkezünk a rekonstruált kora vaskori halomsírhoz, mígnem a visszafelé vezető lejtő előtt a Várhely-kilátó csodás panorámája kápráztat el minket. A változatos és izgalmas útvonalat a hidegebb hónapokban is érdemes felfedezni, hiszen, a hóval fedett táj még varázslatosabb teszi a kirándulást.

Károly-kilátó

Ha kisebbekkel indulnátok útnak, a Soproni-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye tökéletes választás, hiszen gyalogosan és autóval is egyaránt jól megközelíthető, a parkolótól pedig aszfaltos sétaút vezet a kilátóig. A Károly-kilátó nevét a híres soproni nyomdászról, Romwalter Károlyról kapta, aki szabadidejében előszeretettel túrázott a környéken, a 398 méter magas Váris-hegyen pedig saját költségéből építtetett egy fakilátót 1876-ban. Halála után az ő tiszteletére keresztelték át a Váris-hegyet Károly-magaslatra, amin 1936-ban avatták fel az egykori kilátó utódját, a három emeletes kőkilátót. A kilátó kétszintes tetőteraszáról pazar panoráma nyílik a környékre, az építményben található kisebb szobákban pedig emlékkiállítással tisztelegnek a környék erdészei és botanikusai előtt.

9400 Sopron, Károly-magaslat

Soproni Múzeum

A város gazdag történelmének köszönhetően számos kinccsel büszkélkedhet, amik különböző kiállítások keretében tekinthetőek meg az 1913. október 5-én megnyitott múzeumban. A 20. század alatt folyamatosan bővülő gyűjtemény hamar kinőtte eredeti helyét, így pár tárlat átköltözött egy másik épületbe, jelenleg pedig már 11 kiállítóhely üzemel. A kiállítások különböző témákba engednek betekintést, lefedve a város történelmének, hagyományainak és művészetének legnagyobb részét a római kori leletektől kezdve, az ország első gyógyszerészeti tárlatán át a gasztronómiai kincseket rejtő pékmúzeumig. Idén sem marad el a már hagyományosnak számító Valentin-napi program, ugyanis február 14-én a szerelmesek ismét romantikus fogadalmat tehetnek a Tűztoronyban a leghűségesebb város legszebb pontján.

9400 Sopron, Fő tér 8. | Weboldal

Tómalom Fürdő

Sopron belvárosától nem messze, már az 1470-es és ’80-as években is láthattuk volna a Tómalmot, amelyen legelőször 1842-ben létesítettek nyilvános fürdőt. Napjainkban a családias hangulatú vízparti vidéken 200 méter hosszan elnyúló, betonos és füves partszakaszról csobbanhatunk a vízbe és míg a nyári kánikulában a tófürdő és a vízibicikli-, kajak- és csónakkölcsönzési lehetőségek viszik a prímet, télen a benti úszórészleg és a wellness lehetőségek biztosítják a tökéletes kikapcsolódást és pihenést.

9407 Sopron, Erdőalja u. 1. | Weboldal

Soproni Botanikus Kert (Egyetemi Élő Növénygyűjtemény)

Gyönyörűen rendben tartott kert öleli körbe a Soproni Egyetem épületét, melyet egész évben ingyenesen bebarangolhatnak a természetkedvelő látogatók. Az 1978 óta természetvédelmi oltalom alatt álló növénygyűjteményt egy 16 állomásos tanösvényen fedezhetjük fel, az út során pedig a kertben rejtőzködő állatokkal is találkozhatunk a rengeteg növényfaj mellett.

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. | Weboldal

Sopron Vármegye Makettpark

Az Erzsébet-kert mellett található, ingyenesen látogatható Sopron Vármegye Makettparknak köszönhetően egy pillanatra sem kell elhagynunk a hűség városát, hogy megtekinthessük a környező nevezetességeket, hiszen a több, mint 800 négyzetméteren elterülő makettparkban 32 Sopron vármegyei látványosság kicsinyített mása kapott helyet. A várak, kastélyok és templomok és az ikonikus Tűztorony mellett többek között szemügyre vehetjük még a Lábasházat és a fertődi Eszterházy-kastélyt is.

9400 Sopron, Bánfalvi út 2. | Weboldal

Boszorkány Meseösvény

Boszorkánytörténetekkel, helyi legendákkal körülfont és ügyességi játékokkal fűszerezett ösvényen kalandozhatnak a bátor kincskeresők a Soproni Parkerdőben, ahol a játék közben az erdő állatairól és növényeiről is mindent megtanulhatnak a 900 méter hosszú meseösvényen. Kezdetét egy mesebeli farönkházikó jelzi, ahol a felfedezők rögtön rátalálhatnak a kincses térképre, amely segítségül szolgál majd számukra. A varázslatos erdőben pedig boszimesekvíz és babonafarönk vár rájuk, de megismerhetik a legősibb boszorkányhívogató dallamot, sőt még a Nagy Boszorkánykönyv seprűhasználati szabályaiba is beleolvashatnak.

Scarbantia Régészeti Park

Sopron belvárosának ellipszis alakja az ókori rómaikhoz vezethető vissza, ugyanis IV. századi elődjének, a rómaik által alapított Scarbantia-nak a mai napig velünk élő öröksége, az általuk épített, és az évszázadok során háromvonalúvá gyarapodó, illetve védelmi funkciókat is betöltő falgyűrűnek hosszú szakaszait pedig a mai napig láthatjuk a városban. Ezek között a Városház utcában rejlik a római kori romkert, amelyet az 1970-es és 1980-as években folytatott régészeti feltárásoknak köszönhetően hoztak létre. Ekkor a II. századból származó városi út, római kori lakóház és bronzműves műhely került a felszínre, így a környéken sétálva egy igazi időutazásban lehet részünk.

9400 Sopron, Városház u. 6.

Fedezzétek fel a közeli Fertőrákos kincseit is:

Kiemelt kép: Getty Images