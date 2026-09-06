5 mesébe illően szép arborétum a Dunántúlon, ami romantikus kora őszi andalgásra csábít

Mintha csak tündérek alkották volna hazánk legszebb arborétumait, melyek buja, virágos rétekkel, ámulatba ejtő famatuzsálemekkel és romantikus tájképpel hívnak minket egy kellemes, kéz a kézben andalgásra. Induljatok hát ti is útnak, és fedezzétek fel a Dunántúl lenyűgöző arborétumait!

Zirci Ciszterci Arborétum

A Bakony fővárosának ékszerdobozát hazánk legmagasabban fekvő fás gyűjteményeként is ismerhetjük. A ciszterci apátság körül elterülő zöld oázist az angolkertekre emlékeztető stílusban alakították ki, s 1951 óta országos jelentőségű védett természeti területként óvják. A 600 fa- és cserjefajjal büszkélkedő arborétum egész évben lenyűgöző látványt nyújt. Tavasszal a halastó partjának dísznövényein legeltethetjük a szemünket, nyáron zöld ruháját veszi fel a természet, ősszel pedig ezernyi szín kápráztatja el az erre járókat, míg télen zúzmarás mesevilág vár itt ránk. A romantikát pedig csak tovább fokozza a parkot átszelő Cuha-patak, a felette átívelő barokk kőhidak, a liliomfák, valamint a több mint 400 éves kocsányos tölgy.

8420 Zirc, Rákóczi tér 1. | Weboldal | Facebook

Folly Arborétum és Borászat

A Folly Arborétum története több mint 100 évvel ezelőtt, Dr. Folly Gyulával, a fenyőcsemetékkel, valamint a 0,4 hektár kiterjedésű területtel kezdődött. Napjainkra már a negyedik Folly generáció őrzi az 5 hektárra bővült örökséget, ahol a több száz fenyő között kanyargó tanösvényen – akár vezetett túrák által – ismerhetjük meg a négy világtáj fenyőit. Többek között andalúziai jegenyefenyők, himalájai selyemfenyők, tengerparti fenyők, óriástobozú fenyők magasodnak fölénk az arborétumban, ahol különböző programokon is részt vehetünk. Nyomozós kalandtúrán vagy akár túravezetővel kísért barangoláson fedezhetjük fel a park szépségeit. Mindezek mellett mi szem-szájnak ingere, minden megtalálható itt, hisz a lenyűgöző arborétumon túl a család borászatot, valamint szezonális kínálattal rendelkező éttermet is működtet.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal | Facebook

Csácsbozsoki Arborétum

Vadregényes varázsvilág tárul elénk Zalaegerszeg keleti csücskében, mely 83 hektárnyi zöld gyönyörűséget rejt magában. A hatalmas, védett területen a térség erdősült vidékére jellemző fa- és cserjefajai adnak árnyékot, a tájat pedig tavak, források tarkítják. A sokszínű növénybirodalomra Zala egyik természeti csodájaként is hivatkozhatunk, ahol a lápos élővilág mocsárciprusaival- és tölgyeivel, a domboldalak zöldellő tölgyeseivel és bükköseivel, valamint a szivárvány minden színében pompázó virágszőnyeggel találkozhatunk.

8900 Zalaegerszeg, Egervári utca 9. | Weboldal | Facebook

Desedai Arborétum és Parkerdő

Hazánk leghosszabb mesterséges tavába mesébe illő félszigetként nyúlik be a 26 hektáros Desedai Arborétum, melyet tanösvényeken és turistaútvonalakon keresztül ismerhetünk meg közelebbről. A sokszínű botanikai gyűjteménynek köszönhetően szinte az összes hazai fafajjal találkozhatunk a parkerdőben, melyet kétféle útvonalon is felfedezhetünk aszerint, hogy a vízpartot követve vagy a facsoportokon keresztül barangolnánk be a zöldellő csodavilágot. Ha pedig erre járunk, akkor biciklinket vagy akár horgászbotunkat is magunkkal hozhatjuk a teljes kikapcsolódás érdekében.

7409 Magyaregres

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Sárvári Arborétum

Az ország legidősebb botanikai gyűjteményére lelhetünk Sárváron, a Nádasdy-vár szomszédságában. Korához illően egészen izgalmas múltra is visszatekint a hely: 1546-ban alapították gyümölcsös és zöldségeskertként, majd III. Nádasdy Ferenc halálával 1671-ben az édenkertnek is befellegzett egy időre. A régi kert Habsburg Ferdinánd 1803-as érkezésével ébredt fel téli álmából, miközben az angolkert stílusú parkot is elkezdték kialakítani. Az évek során kézről kézre járó területen jelenleg két világ találkozik: az egykori ártéri keményfás ligeterdő maradványa, valamint az angol stílusban kialakított arborétum. A tájképet pedig nagyban meghatározzák azok a famatuzsálemek, melyek több száz év történetét őrzik gyökereikben.

9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A

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