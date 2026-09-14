A cigány kultúra sokszínű arcait idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása

Lehet-e egyetlen előadásban megragadni egy népcsoport sokszínű kulturális örökségét? A Duna Művészegyüttes új produkciója, a Cigányok arca – Romengi faca erre tesz kísérletet: tánccal, zenével, költészettel és képzőművészettel idézi meg a Kárpát-medence cigányságának különleges világát. (x)

A cigány kultúráról aligha beszélhetünk egységes folklórként: a Kárpát-medence különböző közösségeinek hagyományai számos eltérő, mégis egymással összekapcsolódó arcot mutatnak. A Duna Művészegyüttes új előadása éppen ezt a sokszínűséget állítja középpontba, elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül.

A Cigányok arca több tájegység és közösség hagyományaiból merít. A felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi és somogyi tánchagyományok is megjelennek, miközben kiemelt szerepet kap az erdélyi cigány folklór. A Küküllő-vidék és a Székelyföld táncai és zenéi összetett ritmikájukkal, gazdag motívumkincsükkel és vonós hangszerekre épülő zenei világukkal adnak sajátos karaktert az előadásnak.

A produkció azonban nem egyszerű néprajzi bemutató. A tánc és a zene mellett a cigány költészet és képzőművészet is fontos inspirációs forrásként szolgál. A színpadi nyelv nem egyetlen történetet mesél el, hanem képek, ritmusok, mozdulatok és dallamok segítségével próbálja közelebb hozni a roma közösségek világát és lelkiségét.

Az előadásban a közösségek szenvedélyessége, életszeretete és vitalitása mellett sajátos társadalmi viszonyrendszerük is megjelenik. A cél nem egyetlen, leegyszerűsített „cigány kultúra” bemutatása, hanem annak érzékeltetése, mennyire gazdag és változatos hagyományok alakultak ki a Kárpát-medence különböző közösségeiben.

A Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját Juhász Zsolt rendezi, a koreográfiákat Farkas Tamás, Fundák Kristóf és Juhász Zsolt jegyzi. Az előadásban Farkas Franciska színésznő, valamint Szilvási István, Horváth Pákó és Balogh Dominik is közreműködik.

A Cigányok arca – Romengi faca a Liszt Ünnep keretében, a Müpa szervezésében látható 2026. október 15-én és 16-án, majd december 15-én és 16-án a Müpa Fesztivál Színházában. Aki a néptáncot és a népzenét nem csupán hagyományőrző műfajként, hanem kortárs színpadi élményként is szeretné megtapasztalni, annak különleges találkozás lehet a produkció.

Bővebb információt és a jegyvásárlást ide kattintva, a Duna Művészegyüttes weboldalán találjátok.

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