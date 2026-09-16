Közel-keleti ízutazás Budapesten: 6 gasztrohely, ahol mennyei fűszerkavalkád varázsol el

Talán az egyik legizgalmasabb ízkalandra hív a Közel-Kelet konyhája, ahol a fűszerek dominálnak, míg a krémes mártogatósok, friss saláták, lassan sült húsok és sokszínű fogások felsőfokon kényeztetnek. Mutatjuk, merre induljatok, ha vacsorára, desszertre vagy egy kiváló török kávéra vágytok a fővárosban!

Meshuga

A Közel-Kelet egyik legsokszínűbb konyháját hozta el a fővárosba a Meshuga, ezzel betekintést adva Izrael vibráló gasztronómiájának szívcsakrájába. Az éttermet két izraeli üzletember alapította, miután hazájuktól távol hiányozni kezdett számukra Izrael hangulata. Így hát megteremtették Budapesten az autentikus izraeli, éjszakai hangulatot, egy Tel-Aviv által ihletett étlappal együtt. Az általuk képviselt mediterrán fúziós vonalon pedig bátran megfér egymás mellett a broken sabih, labneh ravioli, lazac sashimi vagy akár a karfiolsteak is, csupán ember legyen a talpán, aki választani tud a jobbnál jobb fogások közül.

1075 Budapest, Holló utca 12-14. | Weboldal | Facebook

Kunafaház

Egyiptomra valószínűleg minden édesszájú hazájaként is tekinthetnénk, a gasztronómiájuk egyik legikonikusabb részét pedig még Micimackó is megirigyelné. Desszertjeikből aligha hiányzik a cukor: édes-ragacsos, mézes sziruppal átitatott csodák ezek, melyekért elég csupán a Mátyás térig utaznunk. A menüről négyféle kunafa közül választhatunk, de a sor itt nem áll meg: csokoládéval, pisztácia- és vaníliakrémmel töltött kunafa falatokra, tölcsérekre vagy akár tekercsekre is lecsaphatunk a Kunafaházban.

Ha pedig még mélyebbre merülnénk az egyiptomi édes élvezetekben, akkor különböző krémekkel megtöltött baklavatekercseket és -falatokat, qatafey-t, vagyis arab palacsintát is kóstolhatunk a Mátyás téri gasztroponton. Végül pedig a desszertek mellől a kávé sem hiányozhat, különleges specialty italokra is lecsaphatunk náluk.

1084 Budapest, Mátyás tér 17. | Facebook | Instagram

Serene Specialty Coffee

Áprilisban újabb taggal bővült a budapesti kávézók köre, méghozzá egy oly ritka kinccsel, ahol a török kávé és a mangós matcha is békességben megfér egymás mellett, a kedvességet pedig aligha mérik patikamérlegen. Igazi szerelemprojekt a főváros újdonsült kávézója, mely üde oázisként tűnik ki a József körút rengetegéből. Az autentikus török kávéhoz az őrleményt maguk fűszerezik, az italt pedig ibrikben, homokon készítik.

A mangós matchához a mézédes mangó egyenesen Egyiptomból érkezik, és mivel hiszik, hogy a legjobb ízekhez nincs szükség szirupra, így az epres változatot is igazi gyümölcs édesíti. Amennyiben egy kis lelassulásra, egy mély lélegzetvételnyi nyugalomra vágynánk, tárt karokkal várnak minket az aprócska ékszerdobozban egy csésze kávéra, teára, egy-két pohár frissítőre vagy akár néhány falat finomságra is.

1085 Budapest, József körút 14. | Weboldal | Instagram

Majorelle

A Majorelle ízekbe rejtve nyújtja felénk tálcán Marokkó esszenciáját, mely szinte a semmiből árasztja el érzékszerveinket már az első falatnál. Belépve talán nem is sejtjük, hogy egy egészen színes világot rejt a Hold utcai hely, hiszen az étterem enteriőrjébe épp csak belecsempészték az arab országra jellemző színes, díszes hangulatot. Ámde az ételeknél nem fogták vissza magukat a Michelin-ajánlást kapott étteremben: étlapjuk autentikus marokkói receptekre épül, magas minőségű, eredeti fűszereket használnak, a kulináris utazásunk során pedig egyszerre találkozhatunk berber, afrikai, francia, de akár még spanyol hatásokat megidéző fogásokkal is.

1054 Budapest, Hold utca 23. | Weboldal | Facebook

Zenobia

A levantei gasztronómia színe-javát, a szír és libanoni konyha mennyei ízkavalkádját idézi meg a főváros szívében a Zenobia, mely Palmyra titokzatos királynőjének emlékét őrzi a nevében. Zenobia birodalma egykoron Egyiptomtól egészen a Fekete-tengerig terjedt, uralkodása alatt pedig virágkorát élte a gasztronómia, az élet élvezete, valamint a fűszerkereskedelem. Ezen a meseszálon indult el a budapesti étterem is, az ihletből pedig egy olyan valóság lett, melyet már több mint 2 éve, hogy mindannyiunkkal megosztanak. Étlapjuknak az alapját a hideg és meleg mezzék adják, de grillételeket is fogyaszthatunk náluk, az i-re a pontot pedig az autentikus desszertek teszik fel.

1061 Budapest, Andrássy út 8. | Weboldal | Facebook

Oriental Bar

Az Oriental Bar csapata jóvoltából fedezhetjük fel Budapesten az autentikus, egyiptomi ízeket, melyek mellé laza hangulat is társul. A hagyományos fűszerekből, friss alapanyagokból készült egyiptomi és közel-keleti fogások között pedig olyan különlegességeket is kipróbálhatunk, mint például a baba ganoush (levantei padlizsános előétel), hawawshi (fűszeres, arab kenyér) vagy éppen a koshary (Egyiptom nemzeti étele). De akár szőröstül-bőröstül is elmerülhetünk itt az arab kultúrában, hiszen Ramadan idején külön menükkel, valamint iftárral is várják a vendégeket.

1076 Budapest, Alpár utca 5. | 1092 Budapest, Ráday utca 39. | Weboldal | Facebook

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