8 romantikus randihelyszín Budapesten, ahol felejthetetlen élményekkel gazdagodhattok idén ősszel

Reméljük, számtalan élménnyel gazdagodtatok a forró hónapok alatt, most pedig készen álltok rá, hogy romantikus élményeket csempésszetek az őszi időszakba! Hisszük, hogy a közös étkezés mindig jó döntés, de azokra is gondoltunk, akik szívük választottjával rendhagyó programon vennének részt. (x)

Baalbek Libanoni Étterem

Ha olyan randihelyszínt kerestek, ahol cseppet sem hétköznapi vacsoraélményben lehet részetek, a Baalbek Libanoni Éttermet ajánljuk a figyelmetekbe. A Duna-part közelsége, a terasz pazar, mégis könnyed hangulata és az autentikus libanoni konyha egészen új szintre emeli az estét, melyet érdemes a mezzékkel kezdeni. Utána pedig jöhetnek a parázson grillezett húsok, a frissen sült piták és a karakteres közel-keleti ízek, egy-egy pohár koktéllal a kézben, hosszúra nyúló beszélgetésekkel. Itt tényleg nem nehéz kiszakadni a megszokott ritmusból – pláne, ha vacsora után még shishát is kértek.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Weboldal

Vintage Garden

Az őszi randi egy csapásra mediterrán utazássá válhat a Vintage Gardenben, a Dob utca ékszerdobozában. Megújult, mediterrán-olasz koncepciójának hála nápolyi pizzák, friss pasták, tengeri fogások és különleges desszertek repítenek Itáliába, az ízutazást pedig signature koktélokkal kísérhetitek, legyen szó vacsoráról vagy hétvégi brunchról. Az olasz riviérát megidéző enteriőrben még egy rózsaszín Vespa is várja a szerelmeseket – extrán fotókompatibilis minden fogás és részlet! Akár az első, akár a sokadik közös randit tervezitek, a bulinegyed kapujában megbúvó étterem remek választás lesz.

1074 Budapest, Dob utca 21. | Weboldal

Neverland Budapest

A Neverlandnél a kézműves pizzák, a prémium koktélok és a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet, ráadásul még izgalmas szabadulószobák is várnak benneteket – a randi náluk garantáltan emlékezetes lesz! Hangulatos beltérben fogyaszthattok étel- és italkülönlegességeket, melyeket egytől egyig gondos odafigyeléssel, kézzel készítenek el nektek. A közös gasztroélményt érdemes lesz egy kis fejtöréssel megkoronázni, hiszen a Neverland szabadulószobái egyszerre szakítanak ki a hétköznapokból, erősítik köztetek az összhangot, és nyújtanak olyan élményt, melyet még sokáig fogtok emlegetni.

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Naspolya Nassolda

Az őszi sétához mi sem illik jobban, mint egy meghitt süti- és kávészünet. Ehhez a Naspolya Nassolda remek választás lesz, hiszen színes, izgalmas, finom nyers vegán desszertekkel, friss italokkal és kávékülönlegességekkel várnak benneteket. Ősszel különösen jólesik egy szelet a gesztenye-narancs-csoki tortájukból vagy fahéjas-szilvás pitéjükből, melyek növényi alapanyagokból, tej, tojás, glutén és hozzáadott cukor nélkül készülnek. A randi fénypontja bizonyára a cukrászda hangulatos farönkhintája lesz, amire ráülhettek, és fotózkodhattok, ha megörökítenétek az együtt töltött pillanatot.

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 7. | Weboldal

Édes Mackó

Mindenki tudja, hogy a kürtőskalács akkor a legfinomabb, ha van kivel megosztani: sétáljatok hát egy nagyot a Városligetben, aztán üljetek be az Édes Mackóba! Ha ránk hallgattok, a legújabb különlegességet választjátok, és a forró kalácsdarabokat KitKat® öntetbe mártogatjátok. Az Édes Mackó faszénen pirult, cukormázzal körbeölelt, ropogós kalácsát már jól ismeritek, most pedig azt is megtapasztalhatjátok, hogyan képez tökéletes harmóniát a selymes csokiöntettel. Valóságos „randidesszert”, hiszen megoszthatjátok, és közösen mártogathatjátok – ennél édesebb randiötletet aligha találtok!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Anytime Bar & Entertainment

Az Anytime Bar & Entertainment olyan, akár egy játszóház, melyet felnőtteknek alkottak meg: bowlingpályák, biliárdasztalok, darts, csocsó és shuffleboard várja azokat, akik szeretnék, ha a randi a beszélgetésen túl a közös élményekről is szólna. Minden játék egy-egy apró kihívással ér fel, a hangulatot pedig koktélok fokozzák. Játékos versengés, véletlen érintések, közös győzelmek, kezetekben egy-egy pohár frissítővel – itt a randi biztosan felszabadult és emlékezetes lesz. Ha szeretnétek elkerülni a kínos csendeket, és valóban kikapcsolódni, az Anytime Bar & Entertainment-ben a helyetek!

1068 Budapest, Király utca 56. | Weboldal

Magi

Ha randi gyanánt egészen a Távol-Keletig utaznátok, jó hírünk van: csupán a Törökvész útig kell mennetek. A Magi tulajdonosa a pesti oldalon, a CUBE Sushival már nagy sikert aratott, így Budára is elhozta a jól ismert, fúziós ázsiai ízeket, nagy hangsúlyt fektetve a japán kedvencekre. Romantikus találkához akár kétszemélyes sushi-kombót is kérhettek, és ami a legjobb, hogy még csak nem is kell mélyen a zsebetekbe nyúlnotok, ha náluk vacsoráztok! Jelszavuk az omotenashi, azaz a vendéglátás legmagasabb szinten történő művelése – az biztos, hogy felejthetetlen élményben lesz részetek.

1025 Budapest, Törökvész út 89. | Weboldal

Café Arkitekter

Akár az építészet, akár a kávé dobogtatja meg jobban a szíveteket, a Café Arkitektert érdemes lesz útba ejtenetek! A Studio Arkitekter újonnan nyílt kávézója jóval többet kínál a specialty kávénál: mivel showroomként is funkcionál, modern berendezési megoldások és extravagáns bútorok tömkelegét vonultatja fel, sőt, még két kreatív desszert közül is választhattok, ha az architektúrát a tányérotokon is viszontlátnátok. Nem mehetünk el szó nélkül a Café Arkitekter brunchkínálata mellett sem, hiszen a vizualitáson, az elegancián túl a különleges ízélményekre is nagy hangsúlyt fektettek.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 12. | Weboldal

Ha különleges koktélbárokban randiznátok: