9 varázslatos randihelyszín Valentin-napra, ahol különleges finomságokkal várnak

Egy nap az évben a szerelem jegyében, amikor mindent szabad: egy plusz falat édességet, vagy épp még egy korty pezsgőt, könnyed belvárosi, hangulatos külvárosi vagy gyertyafényes vacsorát azzal megosztva, akit igazán szeretünk.

Az év egyetlen, szerelmesek számára kikiáltott napját igyekszik mindenki a maga módján felejthetetlenné varázsolni és kiragadni azt a megszokott hétköznapokból. Az egész évben páratlan hangulattal csábítgató Jardinette Kertvendéglő télikertjében, párunkkal karöltve akár el is bújhatunk e romantikus alkalomból a világ zaja elől, hogy csak egymásra figyelve maradéktalanul kiélvezhessük az ínycsiklandó ízeket. A különleges alkalom inspirációjából merítve a Jardinette séfje két különböző menüsorral is készül, mely együtt váltja valóra női és férfi vendégeik leghőbb kívánságait. És ha úgy döntenétek nemcsak ezen a napon ünnepelnétek, február 12-étől számtalan meglepetéssel várnak.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

Kürtőskalácsnapokkal készül Valentin-nap alkalmából a városligeti Édes Mackó is, ahol február 12. és 14. között Páros Brunch menüvel örvendeztetik meg a szerelmeseket. Az előrendelésre készülő, minden kürtőskalácsdesszertből egyet-egyet tartalmazó menühöz ajándék málnás limonádé jár, ráadásul ezzel az ínyencséggel az év bármely más napján is áldozhatunk a szerelem oltárán. De hogy mégiscsak a szerelmesek napjánál maradjunk, ebből az alkalomból kérhetjük Kürtős Krémesünket Valentin-napi kivitelben, Kürtős Szeletünket eperkrémmel töltve és karamellcsokival bevonva, amit ÉdeSmaci Szív Házicsokival és Mackó bájitallal is kísérhetünk. A hónapban továbbá a Páros Kürtős Love Box fogja igazán felfűteni az édességre éhes hangulatot.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Az Astoriától egy köpésre, a Dohány utcai Zsinagóga szomszédságában 2017-ben nyitotta meg burgermennyországát az EPIC Burger & Bar, mely azóta is töretlen elhivatottsággal és szűnni nem akaró kreatív alkotószellemmel kínálja hamisítatlan és nem egyszer utánozhatatlan amerikai ebédjeit és vacsoráit. Házi készítésű előételeik és desszertjeik egytől-egyig maradandó élménnyel gazdagítják az ide betérőket, különösképp Mac & Cheese névre keresztelt, salsaszósszal kínált panírozott makarónifalatkáik, melyek még nem okoztak csalódást senkinek.

Legfőbb erősségük természetesen a hamburgerek, melyek közül legendába illők sorakoznak egymás után az étlapon. Míg a keretet szezámmagos zsemlék, addig a tölteléket méretes marhahúspogácsa, különféle izgalmas szószok, friss zöldségek és a lehető legváltozatosabb extra hozzávalók adják. Ha pedig fékezhetetlen kísérletezőkedvünkben épp fülön csíp bennünket az ihlet, feltétlenül érdemes hozzájuk betérni, hiszen egy kedvünk szerint összeállított hamburgerrel örvendeztetnek majd meg bennünket.

Hamburgereik mellett tex-mex étkek, kellemesen pikáns jalapeno poppers, quesadilla és nachostál, szaftos tésztaételek, minden finomsággal megpakolt tépett húsos szendvicsek és különféle saláták is egyedül csak a mi kegyeinkért versengenek. Bőséges ételkínálatuk mellett egyetlen pillanat erejéig sem feledkeznek meg vegetáriánus, glutén- vagy laktózérzékeny vendégeikről, hiszen vega quesadilla, vegetáriánus zöldségpogácsa, gluténmentes és szénhidrátcsökkentett zsemle is rendelkezésünkre áll.

Szomjoltóként megannyi finomságot rejtő koktéllapjuk szolgál, mely az alkoholos és alkoholmentes alternatívákon túl kézműves üveges sörökkel és saját, csapolt Epic lagerükkel csábít a hosszabb maradásra. Valentin-nap alkalmából a náluk fogyasztóknak ráadásul minden főétel mellé egy-egy pohár pezsgővel és meglepetésdesszerttel is kedveskednek.

1074 Budapest, Dohány utca 12.

Két budai helyszín szolgál otthonául Emily elbűvölő világának, ahol a specialty kávé, a franciák ikonikus süteménye, az eclair fánk, valamint a croissant-muffin szerelméből született cruffin találkozásának lehetünk szem- és íztanúi. Míg előbbiek hagyományos égetett tésztával, pisztácia, belga csokoládé és málna-bourbon vanília töltelékkel készülnek, utóbbiak francia vajtól roskadozó croissanttésztából, ugyancsak édes krémekkel töltve muffinként nyerik el végleges formájukat. Kínálatukban omlós tésztájú Grumpy Ringekre, citromos és gesztenyés tarte-okra bukkanhatunk, Valentin-nap alkalmából pedig forró tejbe mártogatni való csokoládébombákkal készülnek.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., Allee (2. emelet)

1119 Budapest, Hadak útja 1., Etele Pláza (1. emelet)

Az olasz trattoriák hangulatát idéző Alessio Pasarét megkerülhetetlen origója. Párját ritkító afrodiziákumokra bukkanhatunk itt, ha úgy döntünk a szerelmesek napján ellátogatunk a vendégszeretetéről messze földön híres étterembe. Ahogy szemünkkel végigpásztáztuk az étlapot, már azon melegében is tálalják előttünk a sistergő chilis garnélát és a spagettit fehérboros vénuszkagylóval, míg az étterem nevét viselő salátában füstölt fürjtojás kényezteti majd az ízlelőbimbókat. Feltétlenül érdemes kipróbálni az Alessio mediterrán hallevesét, benne fekete- és vénuszkagylóval, polippal, tintahallal, garnélával és halfilével, majd mindenképpen áldozzunk az ínyenc édességek oltárán, méghozzá olvadó vaníliafagylalttal megtűzdelt csokoládészufléval.

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

Az utca forgatagából a Károlyi-palota árkádjai alatt átsétálva igazi ékszerdoboz fogad bennünket a Károlyi Étterem személyében, ahol pillanatok alatt megfeledkezhetünk a nyüzsgő belváros valaha volt emlékéről. A többnyire magyaros fogásokat felsorakoztató étlapját Valentin-nap alkalmából ünnepélyessé varázsoló étterem az ajkakat elismerő mosolyra húzza, szíveket szerelemre szólítja birsalmával és kaláccsal tálalt libamáj terrine-jével vagy épp friss fűszerekkel meghintett csicsókakrémlevesével. A kacsamell, a fánk és az erdei gyümölcs hármasa mellé épp olyan szívhez szólóan passzolnak majd az életműdíjas prímás zenekarának dallamai, mint a vaddisznószűz, a véres hurka és a szarvasgombás jus vagy a desszertként tálalt sajttorta mellé.

1053 Budapest, Károlyi utca 16.

Mint egy élő képeslap, úgy tárja elétek Budapest lenyűgöző panorámáját a Vén Hajó Étterem. A legendás hajón egy átlagos hétköznapon is felejthetetlen élmények várnak, hát még, ha különleges alkalmakról van szó! Valentin-nap apropóján igazán kitesz magáért az étterem csapata. Február 14-én meglepetésitallal várják a fedélzetre lépőket, majd meghitt vacsorát szervíroznak, és romantikus dunai sétahajózással teszik még emlékezetesebbé a párokat megcélzó programot. Az est fényét tudják még emelni: az igéző nevű ételkreációk (mozzarella caprese prosciuttóval, brokkolikrémleves baconropogóssal, választható főétellel, túrós-málnás tejszínes szerelemszelet) mellé egy pohár választható itallal készülnek, és élő zenés műsorról is gondoskodnak.

1052 Budapest, Vigadó tér 2-es kikötő

A Pesti Vigadó nagy múltú épületébe lépve 160 év történelme elevenedik meg az odalátogatók előtt. E patinás falak között kapott helyet a VígVarjú Étterem, ahol a Vigadó lenyűgöző tereinek bebarangolása után háromfogásos menüt költhettek el február 14-én. A Valentin-napi csomagajánlat részeként először idegenvezető kíséretével ismerkedhettek meg közelebbről a magyar romantikus építészet remekével, majd az étteremben a VígVarjú húsos vagy vegetáriánus ételsorát szolgálják fel nektek. Ha minden értelemben átlagon felüli gasztronómiai élményre vágytok a szerelmesek ünnepén, és a kulináris kalandokat megfejelnétek egy Duna-parti műemlékben tett épülettörténeti sétával, nagyon jól fogjátok érezni magatokat. A részvétel 2 fő részére 14.900 forint.

1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Századfordulós hangulatával megidézi a boldog békeidők miliőjét a Millennium Kávéház és Étterem. A Városliget ékszerdobozának számító épületben, avagy az egykori Olof Palme-házban található, amit ma Millennium Háza néven ismerhettek. Nagy előnye, hogy csendes környezetben fekszik, és afféle nyugalom szigeteként funkcionál a városközponttól karnyújtásnyira. Valentin-napon andalító jazzmelódiák és az étterem séfjei által pikáns hozzávalókkal megálmodott, mámorító ételek (például rozmaringos-bazsalikomos nyúlfilé, édesburgonyamousse) dobogtatják meg a vendéglátóhelyre érkezők szívét. Az esti program üdvözlőitallal veszi kezdetét és hatfogásos menüvel folytatódik, mialatt a Lili & Miki Acoustic gondoskodik az alkalomhoz illő zenei aláfestésről.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.