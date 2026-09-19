Ingyenes élményközpontban leshetünk be az Európai Unió működésének kulisszái mögé

Tavaly, Budapest belvárosának szívében nyitott meg az Európa-élményközpont, ingyenes kiállításokra és játszva tanulásra pedig mindig nyitottak vagyunk, ellátogattunk tehát a Szervita téri épületbe, ahonnan megannyi élménnyel és persze sok-sok új információval gazdagodva távoztunk. (x)

Bár már több mint 20 éve az európai uniós országok táborát erősítjük, általánosságban elmondható, hogy annak működéséről, tagintézményeiről, politikai csoportjairól vajmi keveset tudunk. Ezen segítenek az Európa-szerte elérhető élményközpontok, amelyek interaktív módon, közérthetően mutatják be az EU mindennapjait.

A budapesti központ tavaly nyílt meg, így pótolva lemaradásunkat, mi is ellátogattunk az V. kerület szívében található épületbe. A Szervita térre érkezve nem sokat kellett gondolkoznunk azon, vajon melyik irodaházban kapott helyet az impozáns kiállítás, hiszen az már messziről vonzza a tekintetet hatalmas üvegfalaival és az EU színeiben pompázó díszítő elemeivel.

Az épületbe belépve rögtön egy valódi európai irányítóközpont belsejében érezhettük magunkat: a letisztult, modern termekbe érve csak kapkodtuk a fejünket az interaktív elemek sokasága láttán, amiket természetesen azon nyomban ki is próbáltunk.

Egészen lenyűgözött minket az Európa domborzatát szemléltető 3D-s térkép, de a hazai fejlesztéseket bemutató edukatív, érintőképernyős anyagok szintén szuper élménynek bizonyultak, miközben persze rengeteget tanulhattunk az EP-képviselőkről és az EU helyi projektjeiről.

Élmények minden korosztálynak

Látogatásunkat követően a helyszínt nyugodt szívvel ajánljuk egyéni látogatóknak, ám az nem meglepő módon elsősorban iskolai és egyéb csoportok számára lehet jó választás. Sőt, ahogyan azt a minket kedvesen fogadó személyzettől megtudtuk, hogy a helyszín nyugdíjas csoportok körében szintén népszerűnek számít, hiszen itt az idősebbek is a maguk tempójában, akadálymentesített terekben haladva tudhatnak meg többet a saját és az utódaik életét érintő döntésekről.

A központot ezen kívül kifejezetten ajánlják nyelviskolák számára is, hiszen a tartalmak az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetőek.

Ezt a tág célcsoportot ugyan nem egyszerű kiszolgálni, ám az Európa-élményközpont szerencsére megugorja ezt a feladatot: az interaktív információs tábláknak és feladatoknak köszönhetően mindenki annyira mélyed bele a szabályozások és a projektek útvesztőjébe, amennyire szeretne, míg a könnyedebb tartalmakért a videós interjúrészletek, a VR-részleg, a fotósarok és a 900 négyzetméteren elfekvő multimédiás tér felel, ahol a 360 fokos moziban egy érdekes rövidfilmet nézhettek meg az Unióról.

A legmaradandóbb élményt azonban az akár kétórásra is elnyúló vitaszimuláció adja: az alsó szinten ugyanis egy kiterjedt tárgyaló- és előadóterem bújik meg, ahol a csoportok négyféle kitalált politikai pártcsalád szerepében dolgozhatnak ki és szavazhatnak meg jogszabályokat, miközben újságírókkal, lobbistákkal és szakértőkkel egyeztethetnek.

Azon kívül, hogy így a diákok kipróbálhatják, hogy milyen EP-képviselőnek lenni, fejleszthetik a retorikai képességüket, az érveléstechnikájukat és a csoportban való együttműködést, amire az iskolapadban nem sok lehetőségük van.

A kiállítótér ingyenesen látogatható hétfőtől szombatig, így érdemes legalább egyszer ellátogatni ide – arra viszont figyeljetek, hogy 10 főnél nagyobb csoport esetén ajánlott előbb időpontot foglalni.

Sőt, a különleges helyszínen október 3-án egy egész napot felölelő, ugyancsak teljesen ingyenes családi élménynappal várják az érdeklődőket, A legkisebbeket 10 és 18 óra között arcfestés, lufihajtogatás, színezők, gyöngyfűzés és zászlókészítés várja, míg a nagyobbak kvízjátékokban tesztelhetik tudásukat és felfedezhetik a kiállítás interaktív állomásait, valamint újrahasznosított anyagokból egyedi ajándékokat is készíthetnek. A családi napról bővebb információt ide kattintva a Facebook-eseménynél találtok.

Európa-élményközpont 1052 Budapest, Szervita tér 8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8:00–18:00, szombaton 10:00-17:00 Weboldal

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