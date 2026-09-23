Ingyenes programok sokaságával ünnepelhetjük idén is a Turizmus Világnapját

Szeptember 27-én ünnepeljük a Turizmus Világnapját, vagyis mindazt, ami az idegenforgalmi szektor szívét-lelkét adja szerte a világban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pedig ezúttal is fantasztikus programokkal készül a nagy napra!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara immár 15 éve járul hozzá, hogy turisták, szolgáltatók, az ágazatban dolgozók és helyiek együtt ünnepelhessék a Turizmus Világnapját, kiemelve fővárosunk értékeit és színes élménypalettáját. Idén négy napon át, szeptember 24. és 27. között vehetünk részt a programokon, sok esetben díjmentesen.

Az idei év tematikája még egyedibb teret ad a programkínálatnak, mint valaha: a Turizmus Világnapja 2026-os témája a víz, melynek több „arcával” is megismerkedhetünk a BKIK eseményeinek hála. Megtudhatjuk, hogyan alakította és alakítja a mai napig Budapest arculatát a Duna, milyen természetes értékek tartoznak a vizes területekhez, sőt még azt is, milyen rendszerek gondoskodnak a magyar főváros vízháztartásáról. Lesznek tárlatvezetések, sétahajózások, vezetett séták, melyek során szó esik természetről, várostörténetről, környezetvédelemről és mindenről, amit csak a témáról tudni érdemes!

A programokon való részvétel sok esetben regisztrációhoz kötött, a felületet és bővebb információt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán ide kattintva találjátok.

Tematikus napot ünnepel idén ősszel a Füvészkert: