Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibuszgarázsa

Áramszedő-kezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabrióbuszos élményutazás is várja az érdeklődőket szeptember 26-án a BKV Zách utcai trolibuszgarázsában. Az idei nyílt napok sorát záró rendezvényen a látogatók nemcsak benézhetnek a kulisszák mögé, hanem több olyan feladatot is kipróbálhatnak, amely a trolibuszvezetők és a járműszerelők mindennapi munkájának része.

Az 1962 óta működő telephely Budapest egyetlen trolibuszgarázsa, amely jelenleg 139 trolibusznak és 57 autóbusznak ad otthont. A látogatók többek között megtapasztalhatják, milyen érzés kézzel fel- és lehúzni egy trolibusz áramszedőjét, de a kerékcsere és a forrasztás kulisszatitkaiba is betekinthetnek. Előzetes regisztrációval tesztvezetésen és vezetett garázstúrán is részt vehettek.

A járműkiállításon olyan különlegességeket is láthatunk, mint az IK 55, az IK 60, a duplacsuklós IK 293, a felsővezetékek jégmentesítésére szolgáló Törető vagy a telephelyi vontató, Matuka. A gyerekeket játszóbusz, a közlekedésrajongókat pedig BKV-s relikviák is várják.

A program 10 és 16 óra között ingyenes, de egy különleges élményutazásra is befizethettek: az IK 630-as Kabrióbusszal a Városliget érintésével tehetünk egy körülbelül félórás kört. A nyílt napon két különjárat is indul a Puskás Ferenc Stadiontól.

Bővebb információt ide kattintva, a BKV weboldalán találtok.

Hamarosan megnyílik a Füvészkert fénybirodalma is: