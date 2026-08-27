Ingyenes családi programkavalkáddal indul az ősz a főváros népszerű színházában

Szeptember végén újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház: a Kolibri Fesztivál és családi nap ingyenes közösségi programokkal, zenével, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi bemutatóval várja a nézőket. (x)

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Fotó: Kolibri Színház

A fesztiválhoz kapcsolódva szeptember 21. és 26. között a HAM program előadásai érkeznek a Kolibri játszóhelyeire. A közönség láthatja többek között a Móricz Zsigmond Színház Prücsök, a legnagyobb varázsló című előadását, Fabók Mancsi Bábszínházától Az égig érő fát, a Feledi Project Varázsvilágát, a Bóbita Bábszínház Pityipalkóját, valamint a Fitos Dezső Társulat Tündérhintáját.

Szeptember 27-én a Kolibri Fesztivál 11 órakor Kemény Henrik emléktáblájának megkoszorúzásával indul, majd zenei válogatások, clown show, Bágyi Anna műsora, Tóbiás Imre hangszersimogatója és Szarka Gyula Tücsöklakodalom című programja színesíti a napot. A nap folyamán pecsétgyűjtés, kézműves foglalkozások, arcfestés, Vitéz László bábjáték-automatája és könyvbemutató várja a családokat.

A nap zárásaként 18 órától Zalán János és Benedekfi István A világ születése című ősbemutatóját láthatja a közönség a Kolibri Színházban.

Bővebb információt ide kattintva, a Kolibri Színház weboldalán találtok.

A zsinagógák is izgalmas kulturális programokkal várnak:

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