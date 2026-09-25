Idén ősszel a csillagok közé repít Budapest legnagyobb csillagvizsgálója

Mi történik, ha egy hétvégi program során nemcsak nézzük, hanem megérintjük, megvizsgáljuk és valóban meg is értjük az univerzumot? A Svábhegyi Csillagvizsgálóban könnyen egy különleges világban találhatjuk magunkat, ahol a csillagászat nem távoli, nehezen megfejthető tudomány, hanem izgalmas és kézzelfogható élmény lesz.

Budapest legnagyobb csillagvizsgálójában hatalmas távcsövek, interaktív programok, meteoritok és természetesen a csillagos égbolt várják a látogatókat. A helyszín ráadásul nemcsak a gyerekek kíváncsiságát képes felkelteni: a lenyűgöző műszerek, a történelmi környezet és az égbolt titkai a felnőttek számára is tartogatnak felfedeznivalót bőven.

Egy különleges helyszín története

A Svábhegyi Csillagvizsgáló története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza, amikor Konkoly-Thege Miklós ógyallai csillagvizsgálójának műszereit a magyar államnak adományozta. Ezzel létrejött az ország első állami csillagászati intézete, amelynek budapesti központja később a Svábhegyen kapott helyet.

A főváros által biztosított területen 1921-ben kezdődött meg az intézet kiépítése, amely több ütemben, 1949-re készült el.

A csillagvizsgáló már a 20. század első felében is fontos tudományos és ismeretterjesztő központ volt: fontos csillagászati mérések és felfedezések zajlottak a kupolák alatt, miközben évente több ezer érdeklődő érkezett, hogy közelebbről is megismerjék a csillagászat világát.

A későbbi restaurálás során az épületeket és a távcsöveket is felújították, 2018 januárja óta pedig a nagyközönség is bepillanthat a csillagvizsgáló működésébe, és testközelből fedezheti fel az égbolt látványosságait.

Minden hétvégén új kaland vár

Ha családi programot kerestek, az Asztro-matiné kihagyhatatlan program, hiszen minden hétvégén más tematikával kalauzolja a gyerekeket és szüleiket a világűr rejtelmei között. A négyféle téma – a Bolygószimatoló, a Naprendszer, a Kísérletek és a Meteoritok – hetente váltja egymást, így akkor is új felfedeznivaló vár, ha már jártatok korábban a csillagvizsgálóban.

A játékos, interaktív programok során nemcsak hallhattok az univerzum különlegességeiről, hanem kísérleteken és izgalmas feladatokon keresztül közelebb is kerülhettek hozzájuk. Megtudhatjátok például, milyen lehet a világűr illata, megvizsgálhatjátok a meteoritokat, és látványos kísérleteken keresztül kereshetitek a választ arra, hogyan születnek a csillagok, mi alakítja a bolygók felszínét, és milyen erők formálják a Világegyetemet.

Természetesen a családok mellett a kíváncsi felnőttek sem maradnak felfedeznivaló nélkül: október 24-én, illetve november 15-én, 22-én és 30-án a megszokott esti programok mellett rendhagyó tematikus nappali programok várnak.

Halloween az univerzumban

Október 31-én ráadásul egészen különleges élménnyel csábítanak: jön a halloweeni Csillagkapu, az évadzáró Asztro-fesztivál, ahova érdemes jelmezben érkezni, hiszen ezen az estén a csillagászat egy kis halloweeni hangulattal egészül ki. Interaktív programok, jelmezes csillagászok, üstökösfőzés és különleges égi látványosságok teszik emlékezetessé az estét, ötvözve a borzongás ünnepét a kozmikus élményekkel.

A korán sötétedő őszi égbolt ráadásul kedvez a megfigyeléseknek: a távcsövek segítségével többek között a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és az Androméda-galaxis is feltűnhet, ami igazán izgalmas látványnak ígérkezik.

Univerzum Érintő

November elején egy új kiállításelem, az Univerzum Érintő is megérkezik a csillagvizsgálóba. A különleges tárlat egy új érzékszerven keresztül hozza közelebb az univerzumot: a 3D nyomtatott égitestek és kozmikus objektumok megtapinthatók, így látássérültek számára is felfedezhetővé válik univerzumunk. A kiállítás ugyanakkor természetesen minden látogató számára izgalmas, vizuális és kézzel is megtapasztalható élményt kínál.

Az ősz utolsó hónapjaiban további esti és hajnali programok is várják az érdeklődőket. Novemberben különösen izgalmasnak ígérkezik a Mars–Jupiter, valamint a Vénusz–Spica együttállása, ami miatt egy igazán egyedülálló hajnali égbolt látványáért lesz érdemes korán felkelni november 15-én.

A közhiedelemmel ellentétben pedig akkor sem kell lemondanunk a csillagászati élményekről, ha éppen beborul az égbolt. A Svábhegyi Csillagvizsgáló borult időben is különleges beltéri programokkal várja a látogatókat, így a hatalmas távcsövek, a csillagvizsgáló története és az univerzum titkai felhős időben is felfedezhetők.

A programokról bővebb információ a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán ide kattintva érhető el.

Svábhegyi Csillagvizsgáló 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. Weboldal | Facebook

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