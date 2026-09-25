Idén ősszel a csillagok közé repít Budapest legnagyobb csillagvizsgálója

Mi történik, ha egy hétvégi program során nemcsak nézzük, hanem megérintjük, megvizsgáljuk és valóban meg is értjük az univerzumot? A Svábhegyi Csillagvizsgálóban könnyen egy különleges világban találhatjuk magunkat, ahol a csillagászat nem távoli, nehezen megfejthető tudomány, hanem izgalmas és kézzelfogható élmény lesz.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Budapest legnagyobb csillagvizsgálójában hatalmas távcsövek, interaktív programok, meteoritok és természetesen a csillagos égbolt várják a látogatókat. A helyszín ráadásul nemcsak a gyerekek kíváncsiságát képes felkelteni: a lenyűgöző műszerek, a történelmi környezet és az égbolt titkai a felnőttek számára is tartogatnak felfedeznivalót bőven.

Egy különleges helyszín története

A Svábhegyi Csillagvizsgáló története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza, amikor Konkoly-Thege Miklós ógyallai csillagvizsgálójának műszereit a magyar államnak adományozta. Ezzel létrejött az ország első állami csillagászati intézete, amelynek budapesti központja később a Svábhegyen kapott helyet.

A főváros által biztosított területen 1921-ben kezdődött meg az intézet kiépítése, amely több ütemben, 1949-re készült el.

Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A csillagvizsgáló már a 20. század első felében is fontos tudományos és ismeretterjesztő központ volt: fontos csillagászati mérések és felfedezések zajlottak a kupolák alatt, miközben évente több ezer érdeklődő érkezett, hogy közelebbről is megismerjék a csillagászat világát.

A későbbi restaurálás során az épületeket és a távcsöveket is felújították, 2018 januárja óta pedig a nagyközönség is bepillanthat a csillagvizsgáló működésébe, és testközelből fedezheti fel az égbolt látványosságait.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Minden hétvégén új kaland vár

Ha családi programot kerestek, az Asztro-matiné kihagyhatatlan program, hiszen minden hétvégén más tematikával kalauzolja a gyerekeket és szüleiket a világűr rejtelmei között. A négyféle téma – a Bolygószimatoló, a Naprendszer, a Kísérletek és a Meteoritok – hetente váltja egymást, így akkor is új felfedeznivaló vár, ha már jártatok korábban a csillagvizsgálóban.

A játékos, interaktív programok során nemcsak hallhattok az univerzum különlegességeiről, hanem kísérleteken és izgalmas feladatokon keresztül közelebb is kerülhettek hozzájuk. Megtudhatjátok például, milyen lehet a világűr illata, megvizsgálhatjátok a meteoritokat, és látványos kísérleteken keresztül kereshetitek a választ arra, hogyan születnek a csillagok, mi alakítja a bolygók felszínét, és milyen erők formálják a Világegyetemet.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Természetesen a családok mellett a kíváncsi felnőttek sem maradnak felfedeznivaló nélkül: október 24-én, illetve november 15-én, 22-én és 30-án a megszokott esti programok mellett rendhagyó tematikus nappali programok várnak.

Halloween az univerzumban

Október 31-én ráadásul egészen különleges élménnyel csábítanak: jön a halloweeni Csillagkapu, az évadzáró Asztro-fesztivál, ahova érdemes jelmezben érkezni, hiszen ezen az estén a csillagászat egy kis halloweeni hangulattal egészül ki. Interaktív programok, jelmezes csillagászok, üstökösfőzés és különleges égi látványosságok teszik emlékezetessé az estét, ötvözve a borzongás ünnepét a kozmikus élményekkel.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

A korán sötétedő őszi égbolt ráadásul kedvez a megfigyeléseknek: a távcsövek segítségével többek között a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és az Androméda-galaxis is feltűnhet, ami igazán izgalmas látványnak ígérkezik.

Univerzum Érintő

November elején egy új kiállításelem, az Univerzum Érintő is megérkezik a csillagvizsgálóba. A különleges tárlat egy új érzékszerven keresztül hozza közelebb az univerzumot: a 3D nyomtatott égitestek és kozmikus objektumok megtapinthatók, így látássérültek számára is felfedezhetővé válik univerzumunk. A kiállítás ugyanakkor természetesen minden látogató számára izgalmas, vizuális és kézzel is megtapasztalható élményt kínál.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Az ősz utolsó hónapjaiban további esti és hajnali programok is várják az érdeklődőket. Novemberben különösen izgalmasnak ígérkezik a Mars–Jupiter, valamint a Vénusz–Spica együttállása, ami miatt egy igazán egyedülálló hajnali égbolt látványáért lesz érdemes korán felkelni november 15-én.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

A közhiedelemmel ellentétben pedig akkor sem kell lemondanunk a csillagászati élményekről, ha éppen beborul az égbolt. A Svábhegyi Csillagvizsgáló borult időben is különleges beltéri programokkal várja a látogatókat, így a hatalmas távcsövek, a csillagvizsgáló története és az univerzum titkai felhős időben is felfedezhetők.

A programokról bővebb információ a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán ide kattintva érhető el.

Svábhegyi Csillagvizsgáló
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
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