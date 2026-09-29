6 fantasztikus színdarab Budapesten, hogy legyen miért várni az egyre hosszabb őszi estéket

Ahogy rövidülnek a nappalok, úgy támad egyre gyakrabban kedvünk helyet foglalni a nézőtéren, és elveszni esténként a színházak hol csillogó, hol drámai világában. Szerencsére az októberi és a novemberi műsorfüzetek is impozánsnak bizonyulnak: íme, öt előadás, amit érdemes lesz bevésni a naptárakba! (x)

Az ötödik lépés // Centrál Színház (2026. október 2., 3., 28., november 7., 15.)

Lehet-e humorral beszélni függőségről, veszteségről, apákról és fiúkról? David Ireland sikerdarabja bebizonyítja, hogy igen. James és Mike egy Anonim Alkoholisták-gyűlésen találkozik, beszélgetéseik során pedig két generáció, két sérülékeny ember és egy különös kapcsolat története tárul fel. Ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, úgy mosódik el a határ segítő és függő, apa és fiú közt. A pengeéles humor mögött mély érzések húzódnak, egyre személyesebb lesz a történet – melyet Puskás Dávid rendezésében, Vecsei H. Miklós és Marton Róbert játékával október 2-án mutatnak be a Centrál Színházban.

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Ideje van a fénynek // Artus Stúdió (2026. október 9.)

Láthat-e az, akinek nincs szeme, lehet-e vak, akinek van? Vajon ugyanazt jelenti nézni és látni? Ilyen és ehhez hasonló, igazán gondolatébresztő kérdéseket feszeget egy különleges produkció, és főszereplője, Klabacsek Dániel, aki a témában maga is érintett. Az előadás, mely Jacques Lusseyran vak író élete és két regénye nyomán született meg, a Baltazár Színház és az Artus együttműködésének gyümölcse: Elek Dóra és Goda Gábor, a két társulat vezetője közösen hozta létre a produkciót, azzal a céllal, hogy minden színházkedvelőt megszólítsanak – legközelebb október 9-én az Artus Stúdióban.

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Marxtőkéje // Nemzeti Színház (2026. október 10., 11., november 6.)

A Marxtőkéje Karl Marx ellentmondásos életéből és Friedrich Engelsszel közösen formált gondolataiból indul ki, majd vezet el napjainkig. Hogyan válhatott A tőke a 20. század történelmét meghatározó ideológiák egyik alapjává? És miért vitatkozunk Marx örökségével még ma is? A Nemzeti Színház előadása nem egy száraz történelemóra: groteszk humorral, bohózati elemekkel és erős színpadi képekkel beszél szabadságról, hitről, családról, közösségről és ideológiákról. Provokatív, játékos és helyenként kegyetlen tragikomédia, azaz egy különös haláltánc arról, hogyan formálják az eszmék a világunkat.

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Kasimir és Karoline // Katona József Színház (2026. október 10., 11., 14.)

Bárhol is legyen épp Kasimir és Karoline, az 1920-as évek Németországában vagy napjainkban hazánkban, sosem veszti el aktualitását Ödön von Horváth drámája. Ezúttal a Katona József Színház nagyszínpadán tör felszínre a vurstli forgataga mögött húzódó rideg való, nem is akárhogyan: egy labirintusszerű klubban, ahogy azt a darab rendezője, Amélie Niermeyer, német opera- és színházrendező, a bajor színművészeti akadémia vezetője megálmodta. A címszereplők – Tóth Zsófia és Vizi Dávid – mellett más társulati tagok és vendégművészek, valamint egyetemi hallgatók is megjelenítik a társadalom peremére sodródott karaktereket. A bemutató október 10-én lesz!

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Két hétfő emléke // Pesti Színház (2026. október 10., 11., 17., 29., november 4., 13., 24., 28.)

Kevesen tudják, de írói pályáját megelőzően Arthur Miller fiatalkorában egy autóalkatrész-raktárban tevékenykedett. Az ott szerzett élményei hívták életre a Két hétfő emléke című egyfelvonásost, melynek ifjú hőse pont úgy keresi a lehetőséget a kitörésre, mint ahogy azt egykor a világhírű drámaíró is tette. Álmok, melyeket a dolgozók dédelgetnek, titkos remények, melyek megszínesítik a hétköznapi szürkeséget… A „patetikus komédia” a Pesti Színházban október 10-én, Fehér Balázs Benő rendezésében, Rudolf Péter, Wunderlich József, Kern András és sok más kiváló művész játékával kerül bemutatásra.

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4-6 // Vígszínház (több időpontban)

Még szinte el sem kezdődött az évad, és a Vígszínház már be is mutatta egyik legjobban várt újdonságát – mi másról lenne szó, mint a 4-6-ról, a @LL3t4rgIA csapatának új előadásáról! Ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében ezúttal az érettségi utáni éveket, a fiatal felnőttek és az egyetemisták generációját állítja a középpontba, és az ő szemszögükből vizsgálja meg, mit is jelent magyarnak lenni napjainkban. A cím ráadásul nem is az ikonikus járműre, sokkal inkább a nagykörúti kocsmák sajátos világára utal – a társulat tagjai mellett pedig még Pogány Indulót is láthatjuk a különleges előadásban.

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Kihagyhatatlan élmény a tánc kedvelőinek: