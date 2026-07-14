Jubileumi programkavalkáddal vár Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja idén nyáron

Idén nyáron 23 különböző produkcióval, összesen 25 estén át várja nézőit Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 10. Mézesvölgyi Nyár. Mint mindig, a minőségi kikapcsolódás ezúttal is garantált!

Geszti Péter, Csuja Imre, Oszvald Marika, Quimby-koncert, Csengetett, Mylord?, Szécsi Pál-est – az biztos, hogy idén nyáron sem fogunk unatkozni, hála a veresegyházi Mézesvölgyi Nyárnak. Az agglomeráció legjelentősebb kulturális eseménye ezúttal is a Veres 1 Színház szervezésében valósul meg, ráadásul ünneplésre méltó számhoz érkezik: immár tizedik alkalommal nyitja meg kapuit!

Jubiláló nyári fesztivál

Az 1900 férőhelyes nézőtér az elmúlt évtizedben egy olyan megkerülhetetlen, szerethető, egyedülálló nyári fesztivál otthonául szolgált, mely üde színfoltját képezi hazánk színházi kínálatának. A rendezvény mára a nyári évad egyik biztos pontjává vált, a közönség és az alkotók számára egyaránt. És hogy milyen izgalmakat is tartogat a Mézesvölgyi Nyár a jubileumi szezon során?

A Veres 1 Színház nyári fesztiválja június 21-én vette kezdetét, nem mással, mint a rocklegenda, Charlie koncertjével. Júliusban Geszti Péter tér vissza a Mézesvölgybe, a közönség nagy örömére – dallamos élményekből nem lesz hiány a nyár folyamán, hiszen számos különleges zenei produkció is színesíti a palettát.

Nagy Sándor színész három előadótársával – Miller Zoltánnal, Pál Dénessel és Serbán Attilával – együtt, a nosztalgia jegyében a magyar könnyűzene fénylő csillagának életművét idézi meg: a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál-gála is Veresegyházra érkezik! A fesztivál zárásaként a tavalyi hatalmas siker után a Nem rongyos élet című prózai-operett est tér vissza, méghozzá „újravarrva”: a műfaj legnagyobb sztárjai – a prózai színjátszás számos népszerű előadójával karöltve – idén is „húzzák majd kivilágos kivirradtig”.

Természetesen Oszvald Marika is visszatér a fesztivál színpadára, sőt a jubileum alkalmából további meglepetésfellépők is csatlakoznak az ikonikus produkcióhoz.

Színházi élmények a csillagos ég alatt

A koncertek és zenés estek mellett nyolc színház – az Orlai Produkció, a József Attila Színház, a veszprémi Pannon Várszínház, a Játékszín, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Veres 1 Színház – előadásai vendégeskednek a szabadtéri nagyszínpadon.

Érkezik a Túl a Maszat-hegyen, a Rém rendes vendég, A muzsika hangja és az Orlai Produkció legfrissebb bemutatója, a legendás tévésorozat színpadi adaptációja, a Csengetett, Mylord?. Ebben a nyári évadban sem maradhat el az elmúlt esztendők slágere, a Menopauza, az EgyÉletem produkció sorozatából pedig ez alkalommal Csuja Imre hozza el életének történetét, stand-up változatban.

A csillagos ég alá költözik a Veres 1 Színház repertoárjából a Padlás, Az Ackroyd-gyilkosság, a Ne most, drágám!, az Amerikai komédia és a Neoton-örökzöld, a Szép nyári nap. Ámor itáliai kiruccanásaiból sem lesz hiány: színpadra kerül a minden nyáron búcsúra készülő, aztán a szűnni nem akaró vastapsnak köszönhetően mégis színen maradó Anconai szerelmesek, ráadásul most a párdarabjával együtt. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című produkció a József Attila Színház vendégjátékában lesz látható.

A Mézesvölgyi Nyár 2026. június 21-étől augusztus 29-ig ezernyi emlékkel és 25 felejthetetlen estével várja a közönséget. Érdemes minél előbb végiglapozni a műsorfüzetet és jegyet váltani a legnagyobb kedvencekre!

Az előadásokról bővebb információ és jegyvásárlás a Mézesvölgyi Nyár weboldalán, ide kattintva érhető el.

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