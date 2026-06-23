Kulturális programkavalkád költözik a Balaton déli partjának szeretett városaiba idén nyáron

Az már most biztos, hogy a balatoni nyár idén sem fog kulturális események nélkül telni, hiszen közel két hónapon keresztül zenétől, színházi előadásoktól és gyerekprogramoktól lesz hangos a déli part három városa.

Hamarosan valóságos kulturális programkavalkád veszi kezdetét a déli part szeretett városaiban, hiszen július 3. és augusztus 29. között újra vár titeket a Kultkikötő.

A fesztiválon idén ismét az élő találkozások és a sokszínű művészeti események kapnak főszerepet, ennek megfelelően pedig klasszikus és kortárs színházi darabok, intimebb estek, nagyszínpadi sikerek, különleges koncertek és gyerekprogramok váltják egymást Balatonföldvár, Balatonszárszó és Balatonboglár színpadain.

A fellépők sorára sem igen lehet panasz: a rendezvénysorozatot többek között olyan művészek gazdagítják, mint Molnár Piroska, Szulák Andrea, Schell Judit, Malek Andrea, Tenki Réka, Dobó Kata, Hámori Gabriella, Lábas Viki, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós, Olasz Renátó, Koltai Róbert, Jordán Tamás, Beck Zoli, Grecsó Krisztián, Veréb Tamás, a Budapest Bár, de még A Grund – vígszínházi fiúzenekart is elcsíphetitek.

A szervezők természetesen a legkisebbekre is gondoltak: a gyerekeket fergeteges mesés előadások, bemutatók és zenés programok várják, valamint fellép a kicsik és nagyok által egyaránt szeretett Halász Judit is.

További információt és részletes műsort ide kattintva, a Kultkikötő weboldalán találtok.

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