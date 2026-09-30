7 lebilincselő vezetett séta Budapesten az arannyal átszőtt ősz legszebb hónapjaira

Míg a főváros épp azzal foglalatoskodik, hogy magára öltse legszebb őszi ruháját, ti addig induljatok felfedezőútra és ismerjétek meg Budapest izgalmas épületeinek történeteit októberben és novemberben.

Bejárás a megújult Corvin Áruházban

Mi történik akkor, amikor egy jól ismert, történeti épületet újra meg kell tölteni élettel? Hogyan lehet egyszerre megőrizni egy épület karakterét és új funkciókat létrehozni benne? A KÉK Városi Séták október 4-i eseményén kívül-belül bejárhatjátok a hosszú évekig bádogburkolat mögött rejtőző Corvin Áruházat, és megismerhetitek a 2025-ös Budapest Építészeti Nívódíj zsűrije által is dicséretben részesített megújulás történetét.

A séta időpontja: 2026. október 4. | További részletek >>

Különcök és csodabogarak a Városligetben

Októberben és novemberben is két-két alkalommal az Imagine Millennium130 programsorozatának keretében a Hősök tere, a Vajdahunyad vára és az egykori mutatványos negyed árnyoldala kerül terítékre. A sétán résztvevők eltűnt szórakozóhelyek nyomaira bukkanhatnak és megismerhetik egyúttal a századfordulós Budapest kevésbé ünnepélyes oldalát, ahol valaha olyan embereket is látványosságként mutattak be, akiknek a teste vagy megjelenése eltért a megszokottól.

A séta időpontjai: 2026. október 4., 17., november 1., 8. | További részletek >>

A tegnap virágai

Ma már nehéz elképzelni, de szecessziós stílusban építkezni botrányos és merész dolog volt a XIX. század végén. Maga Ferenc József sem nézte jó szemmel ezt a „burjánzó új stílust”, a magyar főváros utcáin ezzel szemben egymás után nőtt ki a földből szecessziós palota, elegáns nagyáruház és középület is. Október 10-én és november 29-én lehetőségetek nyílik, hogy a hosszúlépés.járunk? csapatával felfedezzétek a belváros magával ragadó épületeit.

A séta időpontjai: 2026. október 10., november 29. | További részletek >>

Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” -, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt októberben és novemberben két-két alkalommal.

A séta időpontjai: 2026. október 11., 24., november 8., 21. | További részletek >>

Habsburgok és holtak

Október 25-én a Budavári Palotanegyedben és egyúttal a Habsburg nádori kriptában tehettek izgalmas, felfedező sétát a Budai Várséták szervezésében. József nádor és családjának életébe nyerhettek bepillantást, akinek többek között a Margitsziget fáit, a Ludovikát, a Műegyetemet és a Vakok Intézetét is köszönhetjük. A „legmagyarabb Habsburgként” is emlegetett főherceg életét azonban nem kerülték el a tragédiák – többek között erről is szó lesz a sétán.

A séta időpontja: 2026. október 25. | További részletek >>

Gellérthegyi futballmesék – a Citadella védői

Futballtörténetek a Gellért-hegyen? Bizony ám! A fociról ugyan elsőre a stadionok, meccsek, gólok és nagy nevek jutnak az ember eszébe, a Budastep rendhagyó sétáján megismerhetitek, milyen futballtörténeteket őriz a Citadella és környéke. Ha szereted az irodalmat, a történelmet, az építészetet, és a foci sem hagy hidegen, akkor november 8-án vár Rejtő, Karinthy, Grosics, Bozsik, az Aranycsapat és a lenyűgöző panoráma a Gellért-hegy tetején.

A séta időpontja: 2026. november 8. | További részletek >>

Bolygóbarát Budapest

November 14-én egy kellemes, őszi, budai séta alkalmával egy igazán fontos téma kerül főszerepbe a Sétaműhely eseményén. Érdemes lesz velük tartani ezen a szombat délutánon, hiszen számtalan érdekesség mellett azt is megtudhatjátok például, hogyan élhettek költséghatékonyan és egészségesebben. A Bartók Béla út jövőtudatos üzleteinek, kávézóinak és galériáinak példáján keresztül ugyanis megismerhetitek a nagyvárosi lét fenntarthatóbb oldalát.

A séta időpontja: 2026. november 14. | További részletek >>

Városnézés után határ a csillagos ég: