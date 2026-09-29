Őszi ízkavalkád: 5 káprázatos gasztrohely, ahol szezonális csemegék kerülnek terítékre

Ahogy kúsznak lejjebb az értékek a hőmérőn, úgy vágyódunk egyre jobban a melengető fogások után az éttermi látogatások során. Az évszakváltás pedig nem jelenthet mást, mint hogy itt az ideje nyomába eredni a szezon legfinomabb ízeinek! (x)

SIMALIBA Belvárosi Csárda

Ahogy a nyár lassan átadja a helyét az ősznek, a könnyed fogások után ismét a tartalmasabb, melengető ízeké lesz a főszerep. A SIMALIBA Belvárosi Csárdában ilyenkor kerülnek igazán előtérbe azok a fogások, amelyekért annyira szeretjük a magyar konyhát: gazdag, házias klasszikusok, paprikás finomságok és a hely védjegyének számító libás specialitások. A Váci utca és Duna-part közvetlen szomszédságában található étterem a hagyományos recepteket mai, belvárosi csárdahangulattal párosítja, így a napsütötte, őszi séta után tökéletes választás lesz egy kiadós ebédhez vagy akár vacsorához.

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

TATI

Őszi ízekből a TATI asztalán sincs hiány, hiszen ahogy hűvösebbre fordul az idő, a tányérok is követik a természet ritmusát. A háromszoros Michelin Guide-ajánlott, budapesti farm-to-table étterem őszi menüjének egyik főszereplője nem más, mint a káposzta: visszatér a káposztás rétes, de fermentált formában és székelykáposztaként is találkozhatunk vele. A szezon karakterét a csipkebogyó, a szilva és az ősz egyik klasszikusa, a szarvasgerinc teszi teljessé, a borúsabb napokra pedig melengető, tartalmasabb fogások érkeznek, mindig abból, amit az adott évszak éppen a legszebb formájában kínál.

1074 Budapest, Dohány utca 58-62. | Weboldal

Nádas Étterem

Budapesttől csupán 30 kilométerre, Vasadon is kihagyhatatlan gasztroélmények várnak benneteket, méghozzá a Nádas Pihenőpark éttermében. Itt a fogások mellé páratlan kilátás is jár, hála a tóparti elhelyezkedésnek, mellyel a Nádas Étterem büszkélkedhet. Aktuális étlapján olyan ínyencségeket találtok, mint a blansírozott sütőtökkel, puffasztott quinoával tálalt őszi saláta, a sütőtökkrémleves és a füstölt libamell duója, az erdei gombás, gesztenyés bélszín burgonyafánkkal, vagy az aszalt szilvával és rumos dióval töltött csirkerolád. Azért a sütőtökös tiramisunak is hagyjatok majd helyet!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Édes Mackó

Aligha létezik az ősznél ideálisabb évszak a kürtőskalácsozáshoz: bár még melengetnek a napsugarak, már jólesik felkapni és elmajszolni egy forró kalácsot. Az Édes Mackóban ezt bármikor megtehetitek, sőt még tematikus hétvégéken is részt vehettek. Az első hétvége a gluténérzékenyeké, a másodikon a kürtőskalács-desszertek kapják a főszerepet, a harmadikon a Kürtős Fondü variációk, míg az utolsón a vegánoknak kedveskednek. És ami a legjobb, hogy természetesen ősszel is kérhetitek a legújabb kedvenc Crunchy kürtőskalácsot, isteni KITKAT® krémmel vagy KITKAT® csokival és ostyadarabokkal!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

CZIN Bistro

A XVI. kerületi CZIN Bistroban is terítékre kerültek az ősz ízei, méghozzá nem is akárhogy. Vadonatúj étlapján olyan finomságok kaptak helyet, melyeket csak az őszi időszak aranyaként emlegetnek: a legendás gulyás mellett CZIN erőleves melengeti az éhes vendégeket, akik aztán burgonyanudlival és káposztával tálalt, ropogós kacsacombot, vagy akár sütőtökös rizottót is kérhetnek. A menü talán legkülönlegesebb tétele nem más, mint a házi hajdinás szélesmetélt, melyet vargányás gombaraguval és kecskesajttal koronázva szervíroznak nektek – mindezt ráadásul kertvárosi miliőben élvezhetitek!

1164 Budapest, Szabadföld út 79. | Weboldal

Ha őszi sörtúrára indulnátok: