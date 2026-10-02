15+ kincsekkel teli retró és vintage vásár Budapesten és környékén az ősz legszínesebb hónapjára

Az október sem telhet el vintage és retró vásárok, bolhapiacok és csereberék nélkül Budapesten és környékén. Kerekedjetek hát fel és vessétek bele magatokat a kincskeresés izgalmába!

Madách Zsibi // TELEP (2026. október 3.)

Október 3-án vegyétek az irányt a Madách téri TELEP felé, ahol ismét a ruháké, a vintage, streetwear és y2k daraboké lesz a főszerep.

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I. Solymári Garázsvásár Fesztivál (2026. október 3.)

Október 3-án első alkalommal kerül megrendezésre Solymáron a Garázsvásár Fesztivál. A fesztivál keretében sok solymári ház kapuja nyílik meg a kincskeresők előtt, hogy a kinőtt gyerekruhák, játékok, könyvek, edények, biciklik és bútorok új otthonra találhassanak. A távolabbi helyszínek között kisbusz szállítja majd a látogatókat.

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Vintage vásár a Hengermalomban (2026. október 4.)

Október első vasárnapja sem fog eseménytelenül telni: megrendezésre kerül ugyanis a következő reMarket közösségi bolhapiac és vintage vásár. Az október 4-i eseményen megszokott árusok, jól ismert hangulat és persze temérdek új kincs várja, hogy hazavigyétek.

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Gardrób + Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. október 4.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár október 4-én ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A szezon legjobb ruhái, cipői, táskái és kiegészítői mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az alkalmon.

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III. Adok-kapok közösségi cseredélután // Adaptér (2026. október 8.)

Az újbudai Adaptérben október 8-án harmadik alkalommal rendezik meg a közösségi cseredélutánt, ahol ismét sok otthoni holmi és nélkülözött tárgy, ruha és dísz találhat új gazdára.

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Vintage Mad Market // Mad Kert (2026. október 10.)

Október 10-én újra Vintage Mad Market költözik a Mad Kertbe, hogy a világ minden tájáról származó vintage és design csecsebecsékkel és igazi retro kincsekkel lepje meg a vásározókat. Ahogy azt már megszokhattátok lesznek autók, motorok, foodtruck, kürtőskalács, Mixymo Koktélbusz, Rolling Cafe, Playmobil-kiállítás, 16 sörcsap és esti gitárpengetés. Kell ennél több?

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Újbuda Bolha // Albertfalva (2026. október 10.)

Október 10-én az Albertfalvi Közösségi Házban 10 és 13 óra között bolhapiaccal és kirakodóvásárral várják mindazokat, akik hangulatos környezetben szeretnének új kincsek, minőségi kinőtt, sosem használt, örökölt baba-, gyermek- és felnőtt holmik, kiegészítők, háztartási eszközök, érdekes kincsek közül válogatni.

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Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. október 10.)

Október 10-én, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 17 óra között Budapest szívében a helyed!

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Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér (2026. október 11.)

Október 11-én visszatér a Terézvárosi lom-mentő bolhapiac, a helyszín pedig változatlanul a Hunyadi tér. Ezen a vasárnapon épp itt lesz a ideje, hogy belevessétek magatokat a városi kincskeresésbe, lesznek vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és egyéb portékák minden mennyiségben.

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Őszi bolhapiac a Zuglói Civil Házban (2026. október 17.)

Október 17-én ismét megnyitja kapuit a Zuglói Bolhapiac, ahol a feleslegessé vált otthoni használati tárgyak új gazdára találhatnak, a látogatók pedig igazi kincsekre bukkanhatnak. Amire biztosan számíthattok: használt könyvek, társasjátékok, bakelitlemezek, jó állapotú ruhák és kiegészítők, valamint lakásdekoráció minden mennyiségben.

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Teleki Zsibi // Teleki László tér (2026. október 17.)

Október 17-én újra zsibvásárt rendeznek a Teleki téri piacon, ahol finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár minden lelkes érdeklődőt. És mondanunk sem kell talán, hogy a szezon legjobb holmijai is, élen a halloweeni jelmezekkel és kiegészítőkkel.

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Októberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. október 18.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje október 18-án, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Bolhapiac a Tündérkertben // Molnár-sziget, Soroksár (2026. október 18.)

A soroksári Tündérsziget október 18-án bolhapiaccal kedveskedik a kincskeresőknek. Családias délelőttre és remek, új gazdát kereső holmikra számíthattok.

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Hegyvidéki kipakoló a XII. kerületben (2026. október 18.)

Október 18-án újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki kipakoló, ezúttal halloweeni tematikában. A helyszín változatlanul a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Gardrób // ELTE Gömb Aula (2026. október 24.)

Október 24-én ezúttal sufnikincsek nélkül kerül megrendezésre a hagyományos Gardrób Közösségi Vásár az ELTE Gömb Aulában. Ha szeretnéd felfrissíteni ruhatárad, itt a remek alkalom, hogy új darabokkal és kiegészítőkkel töltsd fel készleteidet.

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Bolhapiac Nagymaroson a Szabadmag-Miegymásban (2026. október 24.)

Október 24-én ismét bolhapiaci hangulat kerekedik a nagymarosi Szabadmag-Miegymás udvarán és kisszobájában. A 10-től kezdődő és 16 óráig tartó bolhapiacon lesznek ruhák, háztartási kincsek, régiségek, játékok, és még ki tudja mennyi, sokat dédelgetett ritkaság.

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Cserebere a Kesztyűgyárban (2026. október 30.)

Október 30-án ismét visszatér a cserebere a Kesztyűgyárba, így a ruhák körforgásban találhatnak új gazdára. Frissítsétek fel a gardróbotokat remek hangulatban, fenntartható módon!

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Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

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Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

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