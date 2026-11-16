6 zseniális kortárs táncelőadás, ami túlmutat a hagyományos színpadi élményen

Budapest színpadain az idei év végén is számos izgalmas produkció várja a műfaj kedvelőit, de azoknak is érdemes jegyet váltaniuk, akik most ismerkednek a kortárs tánc világával.

Rómeó és Júlia // Nemzeti Táncszínház (2026. november 21.)

November 21-én Shakespeare halhatatlan szerelmi tragédiája elevenedik meg a Nemzeti Táncszínházban, a Kulcsár Noémi Tellabor előadásában. A két, egymással viszályban álló veronai család gyermekének sorsát feldolgozó koreográfia Kulcsár Noémi 2013-as, a Miskolci Balettel közösen bemutatott darabjának újragondolt változata. A Harangozó-díjas koreográfus ezúttal is a szerelem és a gyűlölet végzetes összecsapását állítja a középpontba, a jól ismert történetet pedig sajátos mozgásvilággal tölti meg.

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BABEL // Nemzeti Táncszínház (2026. november 22.)

November 22-én az Eva Duda Dance Company BABEL című előadása várja a közönséget a Nemzeti Táncszínházban. A hagyományos történetmesélés helyett látványos jelenetekkel, humorral és öniróniával dolgozó produkció a káoszban való eligazodás, az egyensúlykeresés és az egymásnak feszülő érzelmek kérdéseit járja körül. A különleges koreográfiát zene és látványelemek teszik teljessé, a villódzó fényhatások pedig még intenzívebbé teszik az összhatást. Az előadás végső soron arra emlékeztet, hogy a zűrzavar ellenére mindannyian harmóniára vágyunk.

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Carmina Burana // Nemzeti Táncszínház (2026. november 29.)

November 29-én a Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című produkciója költözik be a Nemzeti Táncszínházba. A hetven perces, egyfelvonásos táncmű egy hanyatló civilizáció romjai között élő, túlélésért küzdő közösség világába kalauzolja a nézőket. A rituálékkal és ősi szokásokkal átszőtt történetet drámai koreográfia és elementáris erejű mozdulatok teszik igazán megrázóvá.

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Recirquel: Paradisum // Müpa (decemberben több alkalommal)

A kortárs tánc és az újcirkusz különleges találkozásának lehetünk tanúi a Recirquel Paradisum című előadásában, amely decemberben több alkalommal is látható a Müpában. Vági Bence rendezése és koreográfiája az újjászületés mítoszát idézi meg egy elpusztult világ hátborzongató csendjében. A lenyűgöző légi akrobatikai mutatványok és a kifejező mozdulatok egy olyan különleges világba repítik a nézőket, amely egyszerre idézi fel a pusztulást és az újrakezdés reményét. A nemzetközi sikereket elért produkció decemberben ismét hazai közönség előtt mutatkozik be.

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Ramazuri // Nemzeti Táncszínház (2026. december 6.)

December 6-án igazi kavalkád veszi kezdetét a Nemzeti Táncszínházban: az Eva Duda Dance Company Ramazuri című előadása a tánc, a cirkusz és a színház eszközeivel gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Élő zene, látványos akrobatikus mutatványok, színes jelmezek, humor és váratlan fordulatok váltják egymást ebben a vidám, lendületes produkcióban. A Ramazuri egy olyan világba invitál, ahol semmi sem lehetetlen, a fantázia nem ismer határokat, és néhány órára minden gondunkat magunk mögött hagyhatjuk.

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CrAzy_RunnErs / Parad_Is_E // Nemzeti Táncszínház (2026. december 13.)

December 13-án a FrenÁk Társulat fiatal táncosokból álló csapata mutatkozik be a Nemzeti Táncszínházban a CrAzy_RunnErs / Parad_Is_E című, két részből álló multimédiás produkcióval. A két, hangulatában és mondanivalójában is eltérő, mégis egymást kiegészítő koreográfia napjaink társadalmi ellentmondásait veszi górcső alá. A CrAzy_RunnErs a felszínesség és a folytonos rohanás világát állítja pellengérre, míg a Parad_Is_E az elzárkózás, a tudatlanság és a kirekesztés visszatérő jelenségeit boncolgatja. Két formabontó előadás, amely a tánc nyelvén tesz fel nagyon is aktuális kérdéseket.

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Szenzációs programok az irodalmat kedvelőknek: