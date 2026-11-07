10 szenzációs irodalmi est Budapesten, ami kultúrával színesíti meg a novembert

A november tökéletes alkalmat kínál, hogy egy kicsit elmélyüljetek, lelassuljatok a kultúra segítségével. Összegyűjtöttünk nektek tíz színvonalas irodalmi estet a fővárosban, melyek garantáltan megmelengetik a lelketeket az ősz utolsó hónapjában.

Márai-est a Várkert Bazárban (2026. november 16.)

Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató igazán különleges szövegekkel készül a 25. Márai-estre, ugyanis az eddigi előadásokból kimaradt szövegeket hoznak el a kerek alkalomra. Az estet persze nem csak ezért érdemes már most bevésni a naptárotokba, hiszen a bemutatott képek és dokumentumok segítségével eddig aligha ismert információkat tudhattok meg az örök érvényű szerző életéről. Az irodalmi program Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész közreműködésével válik majd teljessé.

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Mácsai Pál: Két kép között – könyvbemutató // Puskin mozi (2026. november 17.)

A hivatalos megjelenés után egy héttel a Puskin moziban mutatják be Mácsai Pál önéletrajzi könyvét, amiből többek között a művész családjáról és a hithez való hozzáállásáról is megtudhattok érdekfeszítő részleteket. A színésszel Szegő János, a kötet szerkesztője beszélget majd a Metropolis teremben, így egészen biztosan lebilincselő interjúnak lehettek szem- és fültanúi. A könyv megvásárlására természetesen a helyszínen is lehetőségetek nyílik. Jegyet váltani a mozi weboldalán vagy a jegypénztárban tudtok.

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Bemutatkoznak Erzsébetváros irodalmi ösztöndíjasai // KULT7 (2026. november 19.)

Erzsébetváros hetedik alkalommal támogatja ösztöndíjjal a kortárs írókat és költőket, a tiszteletükre szervezett rendezvényen pedig ti is részt vehettek november 19-én. A KULT7-ben az összes idei díjazottal, így Keresztesi Józseffel, Moskát Anitával, Simon Bettinával, Simon Mártonnal, Szécsi Noémivel és Virág Gáborral is találkozhattok, akik az est során felolvasást tartanak a műveikből, amiket Weil András zenei improvizációi színesítenek. Ha mindez nem lenne elég, az esemény teljesen ingyenesen látogatható!

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Borítékolható szerelem // Újpesti Ifjúsági Ház (2026. november 19.)

November 19-én megéri majd Újpest felé venni az irányt, hiszen az Ifjúsági Házban Nyáry Krisztián és Náray Erika idézi fel a magyar irodalom legromantikusabb szerelmi történeteit vagy éppen fájdalmas szakítással végződő, szenvedélyes kapcsolatait. Az esten többek között Örkény István és Nagy Angéla, Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona, Móricz Zsigmond és Simonyi Mária, valamint Karinthy Frigyes és Böhm Aranka levelezéseiből tudhattok meg izgalmas részleteket a legendás szerzők emberi oldaláról és szerelmi életéről.

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Marc Chagall varázslatos világa – Éltem a csodát // Rumbach utcai zsinagóga (2026. november 22.)

A november végéhez közeledve látványos, több érzékszervre is ható produkciónak lehettek részesei a Rumbach utcai sinagógában. Marc Chagall festményei monumentális vetítéseken kelnek életre, amit Havas Judit irodalmi, valamint Jávori Ferenc „Fegya” és Gazda Bence zenés betétei tesznek teljessé. A jegyvásárlás már elindult, szóval csapjatok le minél hamarabb a jegyeitekre – ami pedig a kezdést illeti, érdemes lesz a kapunyitást megcélozni, hiszen az ülőhelyeiteket érkezési sorrend szerint foglalhatjátok majd el.

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Szenvedélyes emberek // MOMkult (2026. november 22.)

November 22-én Juhász Anna irodalmár Vámos Miklós íróval és Jordán Adél színésszel beszélget a MOMkultban színházról, irodalomról, családról, nagy döntésekről, valamint olyan fontos témákról, mint a generációs örökség vagy az idő múlása. A két művészi pálya eltérésének és a személyes hangvételnek hála inspiráló gondolatokból egész biztosan nem lesz hiány a hónap végén. Ha tehát nem akartok lemaradni erről a különleges estéről, már most biztosítsátok be a helyeiteket, hiszen ez az esemény sokakat érdekelni fog!

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Jazzköltészet // Jedermann (2026. november 24.)

A kultúra legjava találkozik november végén a Jedermann színpadán, ahol a jazz és a költészet egymással kiegészülve ad felejthetetlen élményeket. A Jazzköltészet programsorozaton zenészek improvizálnak az éppen elhangzó versre, így egészen biztosan megismételhetetlen produkcióban lesz részetek. Ha máris felkeltette az érdeklődéseteket a rendezvény, ne felejtsetek el időben asztalt foglalni, hiszen a helyszínen limitált férőhely áll rendelkezésetekre. Az esemény ingyenes, de van lehetőségetek önkéntes hozzájárulással támogatni a helyet.

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Tér s idő felett – Zenés irodalmi est Jókai Anna tiszteletére // Jókai Anna Szalon (2026. november 24.)

Egyedülálló összeállítással emlékezik meg Jókai Anna író, költő születésnapjáról a róla elnevezett szalon: az irodalmi fókuszú program ugyanis Bodor Böbe színművésznő és Kelemen Béla gitárművész közreműködésével lesz teljes. A műfajok találkozása mélyebb értelmezésre ad lehetőséget, így az est egyszerre lesz az emlékezés és az ünneplés közös alkalma. A rendezvényt I. kerületi lakosok ingyenesen látogathatják, mindenki más a csupán 1000 forintos belépővel vehet részt az eseményen. A művész rajongóinak kihagyhatatlan program!

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„Oly korban éltem én” – Radnóti est // Rákosszentmihályi Szent Mihály-templom (2026. november 28.)

November utolsó szombatján Radnóti-estet tartanak a XVI. kerületi Szent Mihály-templomban a Kovász Egyesület jóvoltából. A rendezvényen Patka Heléna színésznő előadását élvezhetitek a templom közösségi termében, míg a rendezésért Dvorák Gábor felel. A rendezvényen a leghíresebb költemények mellett kevésbé ismert írásokra is sor kerül, amelyek együttesen festenek drámai ívet a tragikusan elhunyt költő életművének. Az esemény ingyenesen látogatható, adományokat azonban szívesen fogadnak.

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A körülmények hangszere – Kovács Zétény Joachim és Fehér Enikő estje // Fuga (2026. november 28.)

Kovács Zétény Joachim (zongora) és Fehér Enikő (vers) közös kamaraestje kihagyhatatlan esemény azoknak, akik valódi elmélyülős programot keresnek a hideg novemberi estékre. Az előadáson többek között Bach és Chopin darabjai találkoznak Petri György szövegeivel, hogy együttesen hidegrázós élményt nyújtsanak a hallgatóknak. Jegyet szerencsére a helyszínen is tudtok majd váltani, azonban ha biztosra mennétek, vásároljátok meg a belépőitek a Fuga weboldalán keresztül!

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Ha egy csésze fekete mellé irodalmi élményt is kértek: