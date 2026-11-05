5 lenyűgöző hely Budapesten, ahol élő zene koronázza meg a gasztroélményt

Bár a vendéglátóhelyekről lassan kikopik az élő zene, néhány helyen szerencsére a mai napig hallhattok muzsikaszót. Íme, 5 nem mindennapi étterem és kávézó Budapesten, ahol élő zene mellett fogyaszthatjátok el az ínyencségeket! (x)

Gundel Étterem

Élő zenés vacsora a Városligetben – hol máshol, mint a Gundelben! Itt az élő zene ráadásul nem is alkalmi program: minden nap felcsendül, és fontos részét képezi az éttermi élménynek. A zenészek repertoárjában nemzetközi slágerek és ismert magyar klasszikusok egyaránt jelen vannak, sőt a muzsikusok még egy-egy vendég kívánságát is teljesítik. Mindez tökéletesen illeszkedik a több mint 130 éves étterem hagyományaihoz: míg az élő zene Budapest klasszikus vendéglátói kultúrájából, a legendás Gundel-receptörökségből válogatott Nemzeti 11 fogásai a magyar gasztronómiából adnak ízelítőt. A szezonális fogásokat is érdemes megkóstolni!

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Opus Jazz Club

Az Opus Jazz Clubot talán egyetlen jazzrajongónak sem kell bemutatnunk, hiszen a hely 2013-as nyitása óta elfoglalta jól megérdemelt pozícióját a főváros legszínvonalasabb élő zenés vendéglátóhelyei között. A Budapest Music Center épületében otthonra találó gasztro- és koncerthelyszín minden héten az európai és a hazai jazzszíntér legizgalmasabb fellépőivel, no meg a nemzetközi konyhára szakosodott étterem legfinomabb fogásaival és italaival vár titeket Ferencváros szívében. Talán nem meglepő módon az esték igen hamar megtelnek, ezért ha megtaláltátok a nektek szóló koncertet, ne habozzatok a jegyvásárlással!

1093 Budapest, Mátyás utca 8. | Weboldal | Facebook

Hadik Kávéház és Szatyor Bár

Minden vasárnap élő zongoraszóval zárja a hetet a Bartók Béla út ikonikus kávéháza, a Hadik Kávéház és a mellette lévő Szatyor Bár. Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond egykori törzshelye a mai napig pezsgő kulturális élettel és persze remek fogásokkal vár titeket a Gárdonyi téren. Érdemes tehát végigkóstolni az ősz ízeit felvonultató étlapot, ha pedig kísérőt is választanátok az ételeitekhez, rendeljétek meg a Weöres Sándor, Babits Mihály vagy Ady Endre ihlette irodalmi koktélokat!

1111 Budapest, Bartók Béla út 36. | Weboldal | Facebook

Jedermann

A mindig pezsgő Ráday utca forgatagában bukkanhattok rá a főváros egyik legizgalmasabb élő zenés helyére, a Jedermannra. Legyen szó jazzről, zongoraestről vagy könnyűzenéről, itt minden műfaj rajongói megtalálják majd a nekik való estét. A Jedermannt azonban nemcsak a príma hangulat, hanem a sokszínű gasztronómiai kínálat miatt is szeretjük: az étlapon a könnyed szendvicsekkel, salátákkal és sörkorcsolyákkal egyetemben kiadós levesek és főételek is szerepelnek a prémium italok mellett. A legjobb, hogy egytől egyig igen kedvező áron érkeznek az asztalotokhoz!

1092 Budapest, Ráday utca 58. | Facebook

Porcellino Grasso Ristorante

Ha hétköznaponként vacsoráznátok élő zene mellett, érdemes a II. kerület eldugott olasz étterme, a Porcellino Grasso Ristorante felé venni az irányt, hiszen itt minden kedden gitárjáték festi meg a hangulatot, ami kéthetente énekkel egészül ki. A koncertnek minden esetben 18:30 és 21:30 között lehettek részesei a tradicionális olasz étteremben, ami csak még tovább tetézi a hamisítatlan dolce vita-életérzést. Az élő zenés kíséretért ráadásul egyáltalán nem számítanak fel plusz költséget, így nyugodtan átadhatjátok magatokat a mesés dallammal egybekötött finom falatoknak.

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. | Weboldal | Facebook

Ha az ízélmények mellé irodalmat rendelnétek: