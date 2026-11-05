Libalakomával és újborokkal ünnepelhetitek a Márton-napot a Balatonnál

Őszi színekben pompázó szőlőtőkék, balatoni panoráma, mennyei libás fogások és finom borok: a Casa Christa birtokán idén novemberben két hétvégén is megadják a módját a Márton-napi ünneplésnek. November 6. és 8., valamint 13. és 15. között különleges szezonális menüvel és újborokkal várják a vendégeket, hogy a hagyományos ízeket egy csipetnyi gasztronómiai kreativitással fűszerezzék.

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Fotó: Casa Christa

A négytételes ünnepi menüsor már önmagában is megér egy balatoni kiruccanást: az ínycsiklandó lakoma libamájjal, marhanyelvvel és savanyított zöldeperrel indul, majd libamellből készült leves következik pácolt tojással és gyömbérrel. Főételként ludaskása, omlós libacomb, káposzta és torma kerül az asztalra, a sort pedig étcsokoládés, meggyes, kakaós desszert koronázza meg.

Fotó: Casa Christa

November 14-én este ráadásul Borsos Kitty, a Balaton Wines Visitor Center sommelier-je is csatlakozik az ünnepléshez, hogy személyes borajánlásaival tegye teljessé a gasztronómiai élményt.

Bővebb információt ide kattintva, a Casa Christa Facebook-oldalán találtok.

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