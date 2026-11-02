Monumentális fényemlékmű festi meg az esti égboltot Budapesten november elején

Az 1956-os forradalom és az áldozatai emléke előtt tiszteleg a 70 fény című különleges installáció, amely november 2. és 4. között várja a látogatókat a Városháza Passzázsában.

A hetven ég felé törő fénysugár monumentális kompozíciója a szabadságvágyat és az eltelt hét évtized emlékezetét idézi meg, miközben korabeli rádiófelvételek és egy kapcsolódó kiállítás segít közelebb hozni a múlt eseményeit.

A látványos fényemlékmű, sötétedés után minden nap 17 és 22 óra között ingyenesen megtekinthető, így a látogatók maguk is részeseivé válhatnak a közös emlékezésnek.

A fénykiállítás további részleteiről Budapest Városháza Facebook-eseménynél találtok.

Emléktáblát kap szeretett színészünk is: