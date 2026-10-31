Őszi aranyerdők között bújik meg az Aggteleki-karszt mesébe illő faluja

Miskolctól 65 kilométerre rejtőzik egy bájos kis község, amely ősszel minden ide látogatót lenyűgöz hagyományos építészetével és az őszi színekbe borult tájjal. Sétáljatok egyet a hagyományőrző épületek és a természeti csodák között Borsod-Abaúj-Zemplén megye rejtett kis ékszerdobozában!

Jósvafő és közvetlen környezete vízfolyások és források találkozóhelye, éppen ezért teljesen egyedülálló helyen, az Aggteleki-karszt szívében lelt otthonra a falucska, melyet mintegy hét patak szel át. A kanyargós utcákat szegélyező házak sárga falai ősszel különösen szép egyveleget alkotnak az azt körbeölelő színes tájjal.

A falu központjában érdemes felkeresni a Klein-féle középső malom épületét, illetve azt a 200 éves házat, ami mára szálláshelyként várja az ide látogatókat. Érdemes időzni egy keveset a református templom és a barokkos harangtoronynál, a Jósvafői Tájház, valamint a barlangkutatás történetét bemutató Kessler Hubert Emlékház előtt.

Jósvafő ófaluja, annak tornácos portái és házai egytől egyig megőrizték bájukat, a gömöri népi építészet emlékeit. Az ófaluban álló házak jellegzetes vakolatdíszes oromzatokkal rendelkeznek, ezek az 1999 óta műemléki védettséget élveznek.

A hagyományos népi építészet motívumai a legtöbb épületen fellelhetők. Jellegzetes minta például a tulipán, az életfa, a madár- és állatábrázolások, amelyek megjelenhetnek a házak utcafronti részein és a kerítéseken is. Az utcaképhez nemcsak a népi stílusú épületek, hanem a hozzájuk tartozó, erdőben szedett fából font kerítések is hozzátartoznak.

A térségben számos kirándulóhely és barlang várja, hogy felfedezzétek egy őszi kirándulás alkalmával, előtte vagy utána pedig mindenképp ejtsétek útba Borsod-Abaúj-Zemplén megye bájos települését, Jósvafő!

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Még több csodás őszi fotó a bájos faluról:

Aranyba borult őszi erdők várnak benneteket:

Fotó: Vajdai Dominika