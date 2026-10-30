Ősszel is lélegzetelállító élménnyel vár Zsámbék évszázados templomromja

Budapest agglomerációjában, Budakeszitől mindössze egy karnyújtásnyira létezik egy hely, amit ősszel különösen érdemes felkeresni. Ebben a romantikus, őszi sétára invitáló kisvárosban az égbolttal eggyé váló, évszázadokról mesélő falak hívnak benneteket időutazásra.

A zsámbéki romtemplom a Nyakas-hegy északkeleti oldalán, egy dombtetőről tekint le a környező vidékre. A település mindössze 30 kilométerre fekszik Budapesttől, könnyen megközelíthető autóval, de akár tömegközlekedéssel is.

A valaha volt impozáns templom a XIII. század első felében épült, 1763 júniusában pedig egy földrengés következtében a boltozatok nagy része és az északi oldalfal leomlott. Az első nagyobb helyreállítási munkákat az 1880-as években végezték, ennek célja pusztán az állagmegóvás volt.

Möller István építész a rekonstruált épületrészeket az eredetitől eltérő anyagból építtette, ezzel a megoldással különítette el a templom középkori tégláit a renovált részektől.

A főváros agglomerációjában megbújó nevezetességet októbertől márciusig, keddtől vasárnapig 10 és 16 óra között látogathatjátok, a kedvező árú belépőjegy megváltását követően. Az őszi program tervezésekor ne feledkezzetek meg arról, hogy a templom területén kisállatot nem fogadnak, azonban a bazilika kiváló lokációjának köszönhetően a környező területekről is rálátás nyílik a grandiózus épületre.

Budapestről tömegközlekedéssel legkönnyebben Kelenföld vasútállomásról vagy a Széll Kálmán térről érhetitek el Zsámbékot a 772-es vagy a 795-ös busszal, a megállóból pár perces sétával elérhető az úti cél. A zsámbéki romtemplom megcsodálása után, Budapestre visszaérve érdemes felkeresni a Lehel téri Szent Margit-templomot, melyet az 1930-as évek elején a romtemplom mintájára építettek.

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Írta: Vajdai Dominika