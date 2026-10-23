Hobbitok földjén: 5 mesebeli kirándulóhely őszre, nem csak gyerekeknek

Mesebeli erdőkből, domboldalba bújó épületekből és titokzatos ösvényekből hazánkban sincs hiány – mutatunk öt olyan úti célt szerte az országban, ahol kicsik és nagyok is úgy érezhetik magukat, mintha egy fantasyregény lapjai közé csöppentek volna.

Hercegkút

A Zemplén talán legnépszerűbb őszi úti célja évről-évre Hercegkút lesz, hiszen a mesebeli település két hangulatos pincesort is rejt. A Kőporosi és a Gombos-hegyi pincesor egyaránt az UNESCO világörökségi helyszíneinek sorát képezi, és egyedülálló építészeti megoldásokkal lett kialakítva. Bármelyik környékén is sétálgattok, pont úgy fogjátok érezni magatokat, mintha Hobbitfalván járnátok!

Sződligeti-horgásztó

Vác és Göd között, a Dunakanyar egyik rejtett kincseként bújik meg a Sződligeti-horgásztó, melyet nemcsak a horgászoknak érdemes felkeresniük. A víz körül pazar növényzet, a parton faházikók, a tavon pedig csónakok fokozzák az idillt, melyet háborítatlan nyugalom tesz teljessé – a filmbeillő látványhoz olykor még kacsák is csatlakoznak! Pont, mintha a Gyűrűk Ura egyik jelenetébe csöppentetek volna.

Komlós-völgyi vadászház

Talán nem is gondolnátok, milyen varázslatos kis házikó lapul meg a Kelet-Mecsekben. A Komlós-völgyi vadászház tökéletesen belesimul az erdei idillbe, és olyan, mintha egy mesehős otthona elevenedne meg. Nem csoda, hogy annyian ejtik útba kirándulás közben! A vadászház a Mecsekerdő Zrt. tulajdona, így csak kívülről gyönyörködhetnek benne a kíváncsi szemek – haladjatok a Pécsvárad-Magyaregregy útvonalon, és Pécsváradtól mintegy három kilométerre, balra nézve meg is látjátok!

Apátkúti-völgy

Patak mentén kanyargó erdei utak, vízesések és mohával átszőtt kövek szegélyezik utatokat, ha a Visegrádi-hegység ékkövét, az Apátkúti-völgyet tűztétek bakancslistára. Akár rövidebb, akár hosszabb kirándulást terveztek, itt jó helyen jártok: az Ördögmalom-vízesés, a Kaán-forrás, a Pisztrángos-tavak, illetve a Telgárthy-rét is színesítheti sétátokat. A legjobb, hogy közvetlenül a patak mellett, sziklafalak árnyékában járhatjátok be a vadregényes vidéket – pont, mintha tündék lennétek!

Nyúli pincesor

Győr közelében, Nyúlon kalandos múltú pincesorra lelhettek, a domboldalba simuló kis építmények láttán pedig jó eséllyel Hobbitfalva bukkan majd fel lelki szemeitek előtt. A löszfajban lapuló pincék, illetve a szurdokszerű völgy igazi kuriózum: a pincesor tagjai közül valószínűleg a Sárkánylik nevű a rangidős, a szurdokvölgy pedig nem egyszer nyújtott menedéket a környékbelieknek. Akár egy hobbitcsalád is letelepedhetne ezen a különleges vidéken!

Sorra nyitják kapuikat a fénykertek: