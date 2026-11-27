A Nemzeti Színház november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án 10 és 13 óra között mesékkel, előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várja a családokat. Míg az első vasárnapon tündérré változhatnak a gyerekek, az utolsón már a bábszínház karácsonyi dalait énekelhetik együtt a szereplőkkel! (x)

November 29-én 11 órakor a TündérManóMeséje zenés játékában az Öreg néne őzikéje és a Manók élete elevenedik meg – az előadás hároméves kortól ajánlott, ezen a délelőttön pedig adventi koszorút is készíthetnek a családok. Mikulás napján 10 órakor citeraszóval kísért papírszínház idézi meg Az első karácsony történetét a 3 évnél idősebb hallgatóságnak, 11 órakor pedig Halász Józsi székely népmeséje kápráztatja el a hat év felettieket.

December 13-án 10:30-kor és 12 órakor a Karácsonyi várakozás a nagymamánál című játékban megelevenedik többek közt a Luca-napi kotyolás, míg a foglalkozáson Luca-búzát ültethetnek a gyerekek. December 20-án 11 órakor a Hokkedli Bábszínház Betlehemes játéka zárja a sorozatot. Gyertyaöntés mind a négy vasárnap lesz!

A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Az adventi családi délelőttökről a Nemzeti Színház weboldalán ide kattintva találtok bővebb információt.

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