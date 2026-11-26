A karácsony közeledtével sorra érkeznek a bejelentések az adventi vásárok, kulturális programok és fényben úszó látványosságok nyitónapjairól, így budai ajánlónk után összegyűjtöttük, milyen programokat ne hagyjatok ki az ünnepi időszakban a Duna másik oldalán.

Városligeti Műjégpálya

Idén is megnyitotta kapuit a Városligeti Műjégpálya, Budapest egyik legkedveltebb téli találkozóhelye. Az 1869 óta működő, Európa legnagyobb szabadtéri mesterséges jégfelületével büszkélkedő pályán korcsolyázva mesebeli látvány tárul elénk: a Vajdahunyad vára, a Millenniumi emlékmű és a neobarokk korcsolyacsarnok különleges hátteret biztosít a téli kikapcsolódáshoz. A történelmi pavilonban korcsolyát is bérelhettek, a hidegben pedig gőzölgő italokkal melegedhettek át.

Bővebb információ >>

Nekem a karácsony // ISON (2026. december 29-ig)

A tárlaton felsejlenek a karácsony ismerős kellékei: a nappali világító fája, a műanyag izzók, a bejgli, a kádban fürdő harcsa és a végtelenítve szóló ünnepi playlist. De vajon mitől lesz igazán karácsony a karácsony? Lehet-e másként megélni az ünnepet, mint ahogyan gyerekkorunkból emlékszünk rá, illetve mi van azokkal, akiknek nem jutott meghitt gyerekkor? Bereczki Kata, Kügerl Johanna és Dés Márton csoportos kiállítása az ISON-ban a személyes karácsonyi emlékeket és a tökéletes, harmonikus ünnep képét vizsgálja, túllépve a fogyasztás és a hagyományok megszokott keretein.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vörösmarty Classic Xmas (2026. december 31-ig)

Mi sem mutatja jobban a karácsony közeledtét, mint hogy megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri karácsonyi vásár! November 13-án a belváros kedvelt találkozóhelye felöltötte ünnepi ruháját, amit természetesen idén is egy hatalmas karácsonyfával koronázott meg. Kövessétek hát a mennyei komfortételek illatát, keresgéljetek kézműves kincsek között, merüljetek el a karácsonyi készülődésben, csöppségeteket pedig ültessétek fel az ingyenes kisvonatra!

Tovább a weboldalra >>

Adventi Ünnep a Bazilikánál (2027. január 1-ig)

November 13-án végre megnyitott Budapest legendás karácsonyi vására, az Advent Bazilika! A Szent István Bazilika előtti tér ennek megfelelően ismét sercegő finomságok, no meg fűszeres forralt bor illatával telik meg, az élményt pedig a gyönyörű kézműves portékák és az ámulatba ejtő, 3D-s fényshow teszik teljessé. Akár ajándékokra vadásztok, akár csak egy forró itallal melegednétek fel, itt garantáltan átélhetitek a város téli varázsát – nem csoda, hogy a vásárt már többször Európa legszebbjének választották!

Tovább a weboldalra >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2027. január 3-ig)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

További információ >>

Városháza Téli Élménypark (2027. január 31-ig)

Ünnepi fények és karácsonyi hangulat költözött a Deák Ferenc tér környékére, Budapest belvárosának egyik legkedveltebb adventi találkozóhelyére. A fényfüzérek alatt kézműves portékákat kínáló standok között sétálgathattok, miközben egy pohár fűszeres forralt borral vagy egy jó sajtos-tejfölös lángossal hangolódhattok az ünnepekre. A téli élményekért ezúttal sem kell messzire mennetek: a szomszédos Városháza parkban szabadtéri jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat. A január végéig látogatható adventi forgatag és jégpálya együtt tökéletes téli kikapcsolódást kínál Budapest szívében.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Csepeli Jégpark (2027. február 28-ig)

A Boráros térről mindössze 15 perc alatt, a H7-es HÉV-vel elérhető Csepeli Jégpark egészen új szintre emeli a téli korcsolyázás élményét. A különleges jégbirodalom Magyarország első többszintes jégpályájával vár benneteket, ahol emelt hidakon, lejtőkön és kanyargós jégfolyosókon is korizhattok. A minden nap 8 és 21 óra között látogatható pálya kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas téli kalandot ígér. A helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség, a belépőjegy pedig mindössze 2500 forintba kerül.

Tovább a weboldalra >>

Fényflotta (2026. november 27-től)

November utolsó napjaiban ismét ünnepi fényárba borul Budapest: napnyugta után útjára indul a BKV hagyományos fényflottája, amely idén minden eddiginél több különleges járművel varázsolja hangulatosabbá a téli estéket. A jól ismert UV Fényvillamos mellett idén a főváros legújabb CAF villamosa is ünnepi díszbe öltözik, de fényárban úszik majd a körúti Combino, a hannoveri villamos, a Ganz ICS, a KCSV-7-es és a Tatra is. A villamosok mellett november 27-én útnak indul az Ikarus 280-as Mikulásbusz is.

Bővebb információ >>

TérVarázs // Horváth Mihály tér (2026. november 27. – december 20.)

Az ünnepvárás jegyében november 27-től a VIII. kerületi Horváth Mihály tér is megtelik fergeteges családi programokkal. Az adventi hétvégéken már péntektől kezdve részesei lehettek az ingyenesen látogatható eseményeknek, a programtáblában pedig többek között bábjátékokat, koncerteket, meseszínházat és zsonglőrködéssel, valamint tűznyeléssel kísért gólyalábas bemutatót szintén találtok. Kihagyhatatlan karácsonyi élmény a kisgyerekes családoknak!

Bővebb információ >>

Ferencvárosi advent // Ferenc tér (2026. november 27. – december 20.)

Advent alkalmából valóságos karácsonyi kavalkáddá változik Ferencváros szeretett tere: a IX. kerület ünnepi vásárán élményekkel, ízekkel, közös gyertyagyújtással és kézzel készült alkotásokkal telik meg a Ferenc tér. A színpadon egymást váltják a jobbnál jobb ünnepi koncertek és előadások, de még egy tűzshow-t is megnézhettek. Sőt, a fűtött pavilonban mézeskalács-díszítésen, fermentálás workshopon és kézműves foglalkozásokon is részt vehettek – ezt az élményt ne hagyjátok ki!

Tovább a Facebook-eseményre >>

A diótörő // Magyar Állami Operaház (2026. november 27. – 2027. január 10.)

A karácsonyi időszak egyik kihagyhatatlan klasszikusa idén is visszatér a Magyar Állami Operaház színpadára. Csajkovszkij mesebalettjét több mint 75 éve játsszák az ünnepi időszakban, így generációk számára vált a karácsonyi készülődés részévé. A 2026. november 27. és 2027. január 10. között meghirdetett előadások ezúttal is a klasszikus balett, a látványos színpadkép és a felejthetetlen zene kedvelőit várják.

Bővebb információ >>

Happy Wonderland // Városliget (2026. november 27. – 2027. január 10.)

November végén ismét megnyitja kapuit a Happy Wonderland, ahol a klasszikus vidámparki élményeké és a gondtalan szórakozásé a főszerep. Az ország egyetlen adventi vidámparkja különleges téli programlehetőséget kínál azoknak, akik az ünnepi készülődés közepette egy kis izgalomra, nevetésre és felejthetetlen élményekre vágynak. Akár családi programot, akár egy hangulatos baráti karácsonyozást terveztek, itt garantáltan nem fogtok unatkozni, hiszen a nosztalgikus vidámparki hangulatot felidéző attrakciók között minden korosztály megtalálhatja a kedvencét.

Bővebb információ >>

Christmas Fair // ISON (2026. november 28.)

Saját karácsonyi vásárral készül az ünnepekre az ISON: november 28-án egész nap válogathattok a kézműves alkotó egyedi portékái közül. A kiállítok sorát folyamatosan frissítik a szervezők, azonban az már biztos, hogy egyedi ruhadarabok, borok, kerámiák és printek közül válogathattok a helyszín ajándékutalványain, merch termékein és kávékapszuláin kívül. Ezen a vásáron ráadásul dideregni sem fogtok, hiszen beltéri eseményről van szó, amit forró csokival és teával tehettek még hangulatosabbá.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Újpest Advent (2026. november 28. – december 23.)

Advent első vasárnapjától ismét felgyúlnak az ünnepi fények Újpest főterén! Az ikonikus, eklektikus-szecessziós stílusú Városháza mesebeli hátteret biztosít a hangulatos vásárnak és az ingyenes jégpályának, valamint a szintén díjmentesen látogatható koncerteknek. Sőt, december 6-án még a Mikulással is találkozhattok, ha pedig jótékonykodnátok, a cipősdoboz-akció keretében megtehetitek. Ragadjatok hát magatokhoz egy pohár gőzölgő forralt bort, és merüljetek el Észak-Pest legszebb karácsonyi helyszínében!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Park KoriPark (2026. november 28. – 2027. január 31.)

A Budapest Park ikonikus koncerthelyszíne a tél egyik legmenőbb találkozópontjává változik idén is: közel 2000 négyzetméteres jégfelületen hódolhattok a korcsolyázás örömeinek. A szabadtéri jégpályát látványos fényjátékok és lendületes zenei válogatás teszik még hangulatosabbá. A körök után a fűtött lounge sátorban pihenhettek meg, ahol fűszeres, forró italokkal és finom street food harapnivalókkal töltődhettek fel. A Rákóczi híd szomszédságában található téli helyszín remek bizonyíték arra, hogy a hideg beköszöntével sem kell lemondanunk a bulihangulatról.

Bővebb információ >>

Karácsonyváró kórusok // Zene Háza (2026. november 30., december 6., 13., 20.)

Akár advent minden egyes vasárnapján átélhetitek a közös éneklés semmihez sem fogható varázsát, hála a Zene Háza ingyenes programsorozatának. A Városligeti hangvillába november 30-án, december 6-án, 13-án és 20-án is érkezik egy-egy, különböző stílusú és városból származó kórus, hogy 16 órási kezdettel fényt csempésszen a csodavárás időszakába. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy ne csak hallgassák a kórusokat, hanem csatlakozzanak is hozzájuk – először a Vox Kamarakórushoz, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársasághoz, a Cantare Kóruscsaládhoz, majd pedig a Viadana Kamarakórushoz.

Bővebb információ >>

Gozsdu Christmas Market (2026. december 4-23.)

Idén december 4. és 23. között tárja szélesre kapuit a Gozsdu Weekend Market karácsonyi kiadása. A Gozsdu Christmas Market ebben az évben is egyéni ajándéktárgyakkal, kézműves termékekkel, valamint vintage és designer kincsekkel vár titeket minden nap. Ha egyedi ajándékot kerestek, itt a helyetek!

Tovább a Facebook-oldalra >>

DOGZ Mikulás Falkaséta // Városliget (2026. december 5.)

A We love Dogz rendhagyó, Mikulás-napi falkasétára hív december 5-én. A városligeti barangoláson olyan kutyás témák is szóba kerülnek majd, mint a stresszmentes ünnepi készülődés vagy a szilveszteri tűzijáték. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, indulás 14 órakor a Vajdahunyad vára elől.

Tovább a Facebook-eseményre >>

FIKSZ Adventi Iparművészeti Vásár // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. december 5-6., 12-13., 19-20.)

Az év végén kár lenne kihagyni az ország egyetlen, kizárólag kortárs iparművészetre fókuszáló vásársorozatát, ami három adventi hétvégén vár titeket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A FIKSZ Adventi Iparművészeti Vásáron 100 alkotó egyedi termékei közül szemezgethettek, melyek között kerámia-, üveg-, textil-, papír-, bőr- és faalkotásokat, valamint kortárs ékszereket és különleges tárgyakat egyaránt találhattok. A belépés ráadásul ingyenes!

Tovább a weboldalra >>

Advent a Hunyadi téren (2026. december 5-6., 12-13., 19-20.)

December 5-én a jégpálya megnyitásával kezdődik a karácsonyi kavalkád a Hunyadi téren. December 20-ig ingyenesen látogatható családi programok, adventi koncertek és gyerekeknek szóló előadások teszik felejthetetlenné az ünnepi várakozást kicsiknek és nagyoknak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Adventi séta Wekerlén (2026. december 6.)

December 6-án 10 órától múltidéző sétára indulhattok a XIX. kerület szívében található Wekerletelepen. Másfél óra hosszan barangolhattok a kertvárosi hangulatot idéző utcákon, miközben megismerkedhettek a hely történetével, jelentős alakjaival és megcsodálhatjátok az utcákat szegélyező tornyos épületeket. Ha decemberben másra sem vágytok, mint adventi hangulatú sétára, távol a tömegtől, ez a program nektek szól!

Tovább a weboldalra >>

Ünnepváró Erzsébetvárosban (2026. december 6-11.)

December 6. és 11. között a Rózsák terének templomkertje is a karácsonyi készülődés megkerülhetetlen helyszínévé válik, méghozzá a KULT7 jóvoltából. A gyönyörű templom körül szabadtéri koncertek, bábelőadások és mesék, a fűtött sátorban pedig kézműves foglalkozások várják a család apraja-nagyját. Az esemény megkoronázásaként még a Mikulással is találkozhattok – ráadásul a rendezvénysorozat összes programja teljesen ingyenesen látogatható!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fények kertje // Városliget (2026. december 6. – 2027. február 28.)

A tavalyi hatalmas siker után szerencsére idén újra megnyitja kapuit a Városliget ingyenesen látogatható fénybirodalma, a Fények kertje. A fénypark december 6-án várja először az érdeklődőket, majd egészen a tél legvégéig, február 28-ig ejti ámulatba az erre járókat. A hangulatos installációk között fényalagutat, csillogó-villogó rózsalugast és persze jobbnál jobb szelfipontokat egyaránt találtok – az ünnepi hangolódás tehát garantált!

Tovább a weboldalra >>

Régimódi karácsonyi séta Budapesten – vezetett séta (2026. december 12.)

December 12-én varázslatos sétára invitál a Greetings from Budapest, ahol bepillantást nyerhettek a századfordulós Budapest karácsonyi készülődésébe. A 2 órát felölelő sétán felkereshetitek az egykori üzletek ünnepi fénybe öltözött kirakatait, de elkalauzolnak majd benneteket a régi karácsonyi vásár helyszínére is. A séta során azt is megtudhatjátok, hogyan telt a karácsony olyan viszontagságos időkben is, mint az első világháború.

Tovább a weboldalra >>

DEPO Dance Studio: Diótörő // Budapest Táncszínház (2026. december 12., 13., 19., 20.)

A Budapest Táncszínház DEPO Dance Studio színpadán decemberben ismét megelevenedik a karácsony egyik legkedveltebb balettje. A társulat 2004 óta játssza nagy sikerrel a Diótörőt, amely az évek során számos család ünnepi hagyományává vált. Az előadás Csajkovszkij zenéjével és E. T. A. Hoffmann meséjével idézi meg a karácsony varázsát, miközben a szeretet mellett a megbocsátás és az összetartozás fontosságára is felhívja a figyelmet. December 12–13-án és 19–20-án várják a közönséget.

Bővebb információ >>

Advent a régi Pesten – vezetett séta (2026. december 12., 19.)

Ha szeretnétek megismerni, hogyan honosodott meg Budapesten a karácsonyfaállítás szokása, semmiképp se hagyjátok ki a Korzózz Velünk! decemberi sétáit. A 2,5 órás programon olyan kérdésekre kaphattok választ mint, hogy mikor vált a Váci utca a bevásárlás központjává és hogy hol volt pontosan a pesti Fő tér, ahol almát és diót lehetett vásárolni a karácsonyfára.

Tovább a weboldalra >>

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. december 13., 20.)

Advent utolsó két vasárnapján valóságos adventi kavalkádnak ad otthont a Klauzál téri Vásárcsarnok, hiszen érkezik a Green Market karácsonyi kiadása! A hazai portékák között újrahasznosított termékeket, natúrkozmetikumokat, egyedi ruhákat és kiegészítőket, valamint vintage lakásdekorációkat egyaránt találtok, de gasztrokészítményekből sem lesz hiány. Sőt, december 13-án a Kolompos Együttes, 20-án pedig Kalap Jakab koncertjét is elcsíphetitek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Contrapunto Kamarakórus karácsonyi koncertje // Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom (2026. december 18.)

December 18-án karácsonyi dallamokkal hangolódhatnak az ünnepekre a zenekedvelők Rákosligeten, ahol a Contrapunto Kamarakórus tartja hagyományos adventi koncertjét. A Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom meghitt környezete és a kórus ünnepi műsora különleges alkalmat kínál az elcsendesedésre és a közös zenei élményre. A belépés ingyenes.

Bővebb információ >>

Szegedi Kortárs Balett: Diótörő // MÜPA (2026. december 19., 21., 22., 23.)

A Szegedi Kortárs Balett előadásában decemberben négy alkalommal is megelevenedik Csajkovszkij időtlen mesebalettje a Müpában. A produkció a klasszikus történetet kortárs táncszínházi megközelítésben viszi színpadra, így a jól ismert karácsonyi dallamok és a látványos mozgásvilág új perspektívából találkoznak. A társulat sajátos művészi nyelvezete azoknak is izgalmas élményt kínálhat, akik a hagyományos balettelőadások mellett a modern táncművészetre is nyitottak.

Bővebb információ >>

A diótörő – Royal Ballet // Zene Háza (2026. december 20.)

A londoni Royal Ballet egyik emblematikus produkcióját láthatják a balettrajongók december 20-án a Zene Házában. Peter Wright népszerű rendezését Julia Trevelyan Oman XIX. századi Poroszországot idéző díszletei és jelmezei teszik különlegessé, megőrizve a klasszikus balett ünnepi báját. A látványos táncjelenetek és Csajkovszkij felejthetetlen muzsikája együtt idézik meg azt a hagyományos színpadi világot, amely generációk óta elvarázsolja a közönséget.

Bővebb információ >>

A dió(cska)törő // Zeneakadémia (2026. december 21.)

A Diótörő varázslatos világa a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elbűvöl a Danubia Zenekar családi koncertjén december 21-én. Csajkovszkij balettzenéjének legszebb részletei Varró Dániel vadonatúj, játékos meséjével találkoznak, így a klasszikus történet izgalmas köntösben elevenedik meg. Az egyórás előadás igazi közös élményt ígér: miközben a gyönyörű dallamok felcsendülnek, a mese fordulatai a gyerekeket és a szülőket egyaránt magukkal ragadják. A történetet Schneider Zoltán színművész meséli el, a zenekart Hámori Máté vezényli, a különleges koncertnek pedig a Zeneakadémia ad otthont.

Bővebb információ >>

Igazából karácsony // MVM Dome (2026. december 28.)

Látványos karácsonyi koncertshow színesíti az év végi programkavalkádot a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából. A család apraja-nagyja élvezni fogja ezt a rendhagyó ünnepi műsort az MVM Dome-ban, ahol a legnépszerűbb karácsonyi dallamok mellett légtornászok és harangjáték aranyozzák be december 28-a estéjét. Az ünnepi koncerten több száz fellépő színesíti az estét és okoz felejthetetlen élményt.

Bővebb információ >>

Budán is megannyi ünnepi program vár rátok: