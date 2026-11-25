Advent első vasárnapjától különleges fények ragyogják be a Citadellát, ahol A szeretet fényútja interaktív sétaélménnyel várja a látogatókat.

A város fölé magasodó fényinstallációk nemcsak lenyűgöző látványt nyújtanak, hanem hangulatos fotópontokként is szolgálnak, így tökéletes helyszínt kínálnak a téli emlékek megörökítéséhez.

Az élmény azonban jóval több egy látványos fényparknál: az ingyenesen bejárható útvonal állomásai a szeretet különböző arcait mutatják be, és elgondolkodtató üzenetekkel hívnak megállásra. A feltétel nélküli gondoskodás, a párkapcsolati kötődés, a család megtartó ereje és a minőségi együtt töltött idő mind fontos szerepet kapnak a séta során.

Legyen szó romantikus esti programról, családi kikapcsolódásról vagy baráti találkozóról, mindenképpen érdemes az adventi bakancslistátokra tűzni ezt a ragyogó fénykalandot.

A legszebb fotók a #LovefromCitadella hashtaggel oszthatók meg, bővebb információt pedig ide kattintva találtok.

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